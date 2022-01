Así reaccionó el hermano de JonBenét Ramsey tras conocer su asesinato

JonBenét Ramsey fue encontrada asesinada en la casa de sus padres en Boulder, Colorado, el 26 de diciembre de 1996. Su hermano mayor, John Andrew Ramsey, recordó cómo se enteró de la muerte de su hermana.

John Andrew Ramsey era uno de los hijos de John Bennett Ramsey de un matrimonio anterior. Tenía 23 años en el momento de la muerte de su hermana y, según los informes, llegó a la casa de su padre ese mismo día cuando se enteró de lo sucedido.

Recordó el día del asesinato cuando era invitado en el podcast The Killing of JonBenét: The Final Suspects. Había pasado la Navidad con su hermana Melinda y su madre en Atlanta y volaba para encontrarse con su padre al día siguiente.

Se enteró del presunto secuestro de su hermana en el aeropuerto

John Andrew Ramsey dijo en el podcast que alguien le dijo que tenía que llamar a casa cuando se bajó del avión en Minneapolis. Dijo que cuando llamó su padre le dijo que JonBenét había sido secuestrada.

Luego voló a Boulder para llegar a la casa de su padre, donde se enteró de que su padre había encontrado recientemente a su hermana muerta en el sótano.

“Llegué justo después de que encontraran el cuerpo”, dijo John Andrew en el episodio 3 del podcast. “Mi padre me dijo algo como que JonBenét estaba en el cielo o que había sido asesinada”.

John Andrew Ramsey fue exonerado al principio de la investigación

John Andrew Ramsey era un estudiante universitario en el momento del asesinato de su hermana.

Según la policía, estaba con amigos la noche anterior al asesinato y abordó un vuelo a Minneapolis a las 8:36 AM hora local, que fue 44 minutos después de que Patsy Ramsey llamara al 911 para informar de la desaparición de JonBenét.

John Andrew Ramsey fue exonerado oficialmente por la policía con base en esa evidencia en 1997.

Él cree que el asesino será encontrado

En el podcast, John Andrew Ramsey dijo que cree que aún pueden resolver el caso.

“Tenemos el ADN del asesino. Así que eso es muy importante y finalmente se resolverá este crimen”, dijo John Andrew a principios de 2020. “Hay elementos adicionales que deben probarse dada la nueva tecnología actual para obtener muestras adicionales. El uso de la genealogía para identificar a un asesino es muy prometedor. Esa tecnología solo mejorará”.

Dijo que la tecnología ha mejorado y que la tecnología del ADN específicamente ha dado “pasos agigantados en la mejora” desde 1996.

“Entonces, en mi mente, si no es hoy, será mañana”, dijo. “Vamos a resolver esto. Estoy absolutamente seguro de eso”.

Cuando John Andrew se reunió con el fundador de Independent Forensic Services, Richard Eikelenboom, le preguntó si podían volver a analizar el ADN. Eikelenboom dijo que creía que valdría la pena rehacer todo el ADN del caso. Dijo que, aunque podría dañarlo volviéndolo a probar, el ADN aún debería estar en buenas condiciones incluso más de 20 años después.

“El estado de Colorado es muy seco, lo que es extremadamente bueno para el ADN”, dice. “Incluso si no lo almacenaron en muy buenas condiciones, las condiciones normales del aire son muy secas allí, algo muy bueno”.