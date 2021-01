Vacuna de Pfizer es efectiva contra la nueva cepa del COVID-19

La farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNtech anunciaron que la vacuna contra el COVID-19 que desarrollaron conjuntamente es efectiva contra la variante del virus aparecida a fines de 2020 en el Reino Unido y que ya se propagó por todo el mundo. La noticia fue confirmada este miércoles en base a los resultados de laboratorio.

Pfizer y BioNtech anunciaron que el estudio se basó en diez mutaciones de la variante del COVID-19 conocida como B117, aparecida en noviembre de 2020 en el Reino Unido, mucho más infecciosa que el tipo de coronavirus que hasta entonces había aquejado al planeta.

El estudio lleva la firma de Ugur Sahin y Oezlem Tuereci, cofundadores de la empresa alemana BioNtech. Sahin es el director ejecutivo de la compañía y Tuereci, su esposa, oficia de directora médica.

Further data on immune responses following the Pfizer mRNA vaccine against pseudo virus bearing Spike protein with mutations in the B.1.1.7 variant (del69/70, del 144/145, N501Y, A570D, P681H, T716I, S982A, D1118H). There is a modest reduction in efficacy of vaccine sera. — Gupta Lab, Cambridge (@GuptaR_lab) January 18, 2021

Among 15 individuals with neutralisation activity three weeks after the Pfizer mRNA vaccine, 10 showed evidence of reduction in efficacy of antibodies against the B.1.1.7 mutant (Fold change >3). The highest fold change was 6. Median fold change was 3.85 (IQR 2.68-5.28). pic.twitter.com/0CvN3qrYw6 — Gupta Lab, Cambridge (@GuptaR_lab) January 18, 2021

La noticia es alentadora para la comunidad científica que da pelea contra el coronavirus ya que implica que el desarrollo de vacunas no tenga que reiniciarse. Reino Unido atraviesa días de profundo desconcierto al observar cómo se elevan los índices de mortalidad debido a esta variación del COVID-19.

El estudio con un pseudovirus de Pfizer y BioNteh

Pfizer y BioNtech anunciaron que su vacuna contra el coronavirus es efectiva contra la variante del virus aparecida a fines de 2020 en el Reino Unido. Se basaron en un ensayo del que participaron 16 voluntarios.

Las 16 personas que participaron del estudio de Pfizer y BioNteh ya habían sido vacunadas contra el COVID-19. Fueron expuestos a un virus sintético calificado como pseudovirus. El pseudovirus diseñado para este estudio contenía la misma proteína que la varia B117 del coronavirus.

Los resultados demostraron que los anticuerpos generados por los 16 voluntarios vacunados (Comirnaty, o BNT162b2) eliminaron el pseudovirus con la misma eficacia con que habían vencido las proteínas de la versión anterior del coronavirus.

Israel cuestiona la efectividad de la vacuna de Pfizer

Single Covid vaccine dose in Israel 'less effective than we thought' https://t.co/vowqDsY0Lr — The Guardian (@guardian) January 19, 2021

Israel puso en duda que la efectividad de la primera dosis de la vacuna de Pfizer y BioNtech contra el coronavirus sea tan efectiva como indicaron las compañías fabricantes.

Nachman Ash, funcionario israelí encargado de diseñar la estrategia contra la pandemia, cuestionó los datos aportados por las compañías que desarrollaron la vacuna.

“Mucha gente se infectó entre la primera y la segunda dosis de la vacuna de Pfizer”, dijo en diálogo con Radio del Ejército en la tarde del martes.

De acuerdo a cifras difundidas por el Ministerio de Salud de Israel, 12400 personas dieron positivo de coronavirus luego de haberse aplicado la primera dosis de la vacuna de Pfizer y BioNtech. Otras 69 personas fueron diagnosticadas con la enfermedad tas haber recibido la segunda aplicación de la vacuna.

“Parece ser que la protección ofrecida por la primera dosis es menos efectiva de lo que habíamos pensado”. Y enfatizó en que los datos sobre la protección contra el virus SARS-CoV-2 tras la primera dosis son “más bajos de lo que Pfizer presentó”, agregó Nachman Ash.

