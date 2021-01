Joe Biden planea un estímulo económico por 1.9 billones de dólares

El presidente electo de los Estados Unidos, que asumirá el gobierno de la Casa Blanca el próximo 20 de enero, presentó el plan económico con el que se propone reactivar la golpeada economía estadounidense, en crisis desde el inicio de la pandemia del COVID-19. El líder del partido Demócrata lo denominó “Plan de Rescate Estadounidense”.

Joe Biden anunció este jueves un programa de estímulo que consiste en inyectar 1.9 billones de dólares en la economía de los Estados Unidos para hacer frente al coronavirus.

We have no time to waste when it comes to getting this virus under control and building our economy back better. Tune in as I announce my American Rescue Plan. https://t.co/4YAg0nhJMn — Joe Biden (@JoeBiden) January 15, 2021

“Imagínense un futuro: ‘hecho en Estados Unidos’, hecho completamente en Estados Unidos y completamente por estadounidenses”, enfatizó Biden en el discurso que dio este jueves 14 de enero, a días de asumir la presidencia de los Estados Unidos en reemplazo del Republicano Donald Trump. Prometió que el dinero inyectado servirá para “reconstruir” los hogares y las empresas del país de Norteamérica.

Analysis: Wall Street cheers on Biden stimulus plan but worries about the cost https://t.co/JOi1utRLAu pic.twitter.com/Dw9uCLHcwc — Reuters (@Reuters) January 15, 2021

El plan económico de Joe Biden se propone generar “millones de empleos” en la industria de la manufactura, un sector que también había sido bastión de la gestión de Donald Trump.

Joe Biden adelantó que su plan económico reactivará el nivel de producción de la industria estadounidense, lo cual ayudará a bajar el gasto de las importaciones y aliviará las finanzas públicas manteniendo estable la inflación: “Imagínense un futuro: ‘hecho en Estados Unidos’, hecho completamente en Estados Unidos y completamente por estadounidenses”.

Biden promete cheques estímulo de 1400 dólares

Direct cash payments.

Extended unemployment.

Rent relief.

Food assistance.

Aid to small businesses.

Keeping essential frontline workers on the job. Those are the key elements of my American Rescue Plan. — Joe Biden (@JoeBiden) January 15, 2021

Uno de los puntos más destacados del plan económico que presentó Joe Biden para salvar la economía de los Estados Unidos son los cheques estímulo que entregarán a las familias afectadas por la pandemia del COVID-19.

Se trata de una tercera ronda de cheques estímulo, esta vez por un valor de 1400 dólares, que se sumará así a los cheques estímulos de 600 dólares aprobados por el Congreso durante el 2020.

Cabe recordar que en diciembre de 2020, Mitch McConnell, líder de la mayoría Republicana en el Congreso desestimó la iniciativa de los Demócratas de ascender a la cifra de 2000 dólares el estímulo asignado por el gobierno.

Con el anuncio de Joe Biden, esa cifra de 2000 dólares reclamada por la ciudadanía que recibe cheques estímulo queda garantizada. El presidente electo se adelantó a las críticas, que prevén un aumento del gasto público y con ello incrementos de los índices inflacionarios.

“Juntos cambiaremos el curso de la pandemia, construiremos un puente hacia la recuperación económica e invertiremos en justicia racial”, expresó Biden.

El plan de Biden invertirá en vacunas contra del COVID-19

We need to tackle the public health and economic crises we’re facing head-on. That’s why today, I’m announcing my American Rescue Plan. Together we’ll change the course of the pandemic, build a bridge toward economic recovery, and invest in racial justice. https://t.co/UzGFZY7Jhp — Joe Biden (@JoeBiden) January 14, 2021

Este jueves 14 de enero, en la presentación del “Plan de Rescate Estadounidense”, el presidente electo Joe Biden reforzó su compromiso de hacer frente a la pandemia del COVID-19.

El presidente Demócrata anunció que destinará 400 millones de dólares a la compra de vacunas del coronavirus para ampliar acelerar el proceso de inmunización de la población estadounidense. Una de las promesas de campaña fue vacunar a 100 millones de estadounidenses en los primeros 100 días de gestión.

Asimismo, 350 mil millones de dólares del plan económico presentado por Joe Biden será destinado a ayudar los gobiernos estatales y locales para impedir que incurran en déficits presupuestarios.

Otros 440 mil millones de dólares serán entregados en forma de subsidio a pequeñas y medianas empresas que se han visto devastada por la cuarentena.

