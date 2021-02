Un pescador pesca a un bebé tiburón con cara humana

La imagen de una cría de tiburón con un parecido sorprendente con la popular caricatura infantil está atrayendo la atención de todo el mundo. Un pescador de Indonesia dijo a los medios de comunicación locales que recogió al tiburón bebé con “rostro humano” después de atrapar accidentalmente a un tiburón adulto en su red.

Heavy contactó con expertos en biología marina de la Universidad de Florida y la Universidad de Miami para solicitar opiniones profesionales sobre la veracidad de las fotos. Si bien es imposible determinar con un 100% de certeza si las fotos de Indonesia son reales, los expertos dicen que es posible que los tiburones bebés se vean así. El tiburón en cuestión puede haber sufrido un defecto de nacimiento.

Esto es lo que necesita saber:

Baby shark with 'human face' looks eerily like viral YouTube character https://t.co/0lEm7cunA9 pic.twitter.com/DuG2VYGNT8

— New York Post (@nypost) February 23, 2021