Dion Cini: expulsado de pista de hielo por llevar una bandera de Trump 2024

Dion Cini fue abordado y expulsado por el personal de Wollman Rink en Central Park en un incidente capturado en video.

Aman estaba sujetando a una bandera de Trump 2024 cuando lo abordaron en video y lo sacaron de Wollman Rink, propiedad del ex presidente Donald Trump. El hombre se identificó como Dion Cini.

Cini compartió el video en Twitter y escribió: “Me atacaron en Trump Wollman Rink en Central Park, solo por izar una bandera de Trump 2024”.

Puedes ver el video aquí. Se suponía que sería el último día en que Wollman Rink estuviera abierto, pero en una decisión de último minuto, el alcalde Bill DeBlasio dijo que mantendría abierta la pista de patinaje sobre hielo durante el resto de la temporada.

Esto es lo que necesita saber:

Cini compartió un video en Twitter que lo mostraba levantando una bandera “Trump 2024” en Wollman Park y siendo abordado

Cini compartió el video de él mismo siendo sacado por el personal de la pista de patinaje sobre hielo, incluso etiquetando a los hijos del expresidente Donald Trump, Donald J. Trump Jr. y Eric Trump, al jefe de gabinete de la Casa Blanca, Dan Scavino, al exgerente de campaña de Trump, Brad Parscale, y a otros.

El video de 2 minutos y 19 segundos comienza con Cini extendiendo una gran bandera “Trump 2024” en el borde de la pista de patinaje sobre hielo. Lleva un sombrero que dice “Make America Great Again” y un pañuelo con la bandera de la policía para cubrirse la cara, que se desliza bajo su boca. Patina hacia la pista, atrayendo rápidamente la atención del guardia de seguridad y la multitud con la gran bandera. La multitud le comienza a abuchear.

Otro hombre, que lleva una chaqueta roja, patina hacia atrás frente a Cini, sacudiendo la cabeza y haciéndole señas para que abandone la pista. Otro hombre que lleva una chaqueta roja del personal se une al primero, pero Cini los evade.

Otro hombre, que no lleva uniforme, patina detrás de Cini y lo agarra por la parte de atrás de la capucha, haciéndolo perder brevemente el equilibrio. Otra persona se acerca a Cini desde el frente, y Cini se enfrenta a la persona, que cae al hielo. El personal se reúne alrededor de Cini y habla con él antes de que uno de los miembros del personal lo arroje al suelo ante una multitud que lo vitorea.

“Traje la bandera de Trump 2024 a la pista de Trump Wollman porque era el último día en que la organización Trump administraba la pista, lo que han hecho durante los últimos 30 años, y quería celebrar otro logro de Trump al mismo tiempo que iniciaba una campaña para 2024”, dijo Cini al Daily Dot. “Mientras me atacaban, escuché a la gente vitorear, lo que me sorprendió porque pensé que querían unidad y no ver a sus compatriotas ser atacados por una bandera”.

Afirmó que sufrió lesiones en la espalda, el cuello, la mandíbula y la rodilla. Además, afirmó que ya estaba abandonando la pista de hielo cuando fue abordado.

Wollman Park estaba programado para cerrar el día en que se filmó el video, y el alcalde Bill DeBlasio dijo que no querían apoyar a Trump

The party of unity !! People cheering as my friend @dioncini was attacked in Wollman Rink in Central Park for waving a Trump 2024 flag !! pic.twitter.com/8Wj5QOyFQs — Tina40 (@RealTina40) February 22, 2021

Las pistas de patinaje de Trump en Central Park estaban programadas para cerrar seis semanas antes, pero el alcalde Bill DeBlasio revocó su decisión. Wollman Rink y Lasker Rink, que tienen vínculos con Trump, debían cerrar al final del domingo 22 de febrero de 2021. Fue el domingo que se grabó en video el encuentro con Cini. DeBlasio había dicho que la ciudad pondría fin a su contrato con Trump tras el asedio del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos.

La Organización Trump calificó la decisión como un “truco político que solo perjudica a los neoyorquinos”, según PIX 11.

Posteriormente, la oficina del alcalde revocó la decisión.

“Los niños de la ciudad de Nueva York merecen todo el tiempo que puedan estar en el hielo este año”, dijo el portavoz de la alcaldía Bill Neidhardt el domingo por la noche, según PIX 11. “Pero no se equivoquen, no haremos negocios con la Organización Trump en el futuro. Incitar a una insurrección nunca será olvidado ni perdonado”.

Otro ángulo del video muestra que Cini gritó “¿Qué estás haciendo?” y “¡Quítate de encima!” al personal que intentaba sacarlo de la pista.

“¡¡El partido de la unidad!!” RealTina40 escribió en Twitter. “¡La gente vitoreaba cuando mi amigo @dioncini fue atacado en Wollman Rink en Central Park por ondear una bandera de Trump 2024!”