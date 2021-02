Dispara a su marido, lo quema y lo decapita

Ron Rudin fue brutalmente asesinado y su cuerpo no fue encontrado hasta años más tarde cuando un pescador tropezó con sus restos carbonizados. Su esposa, Margaret Rudin, fue declarada culpable de asesinato y cumplió 20 años de prisión. Se hizo conocida como la “Viuda Negra”. Su nombre completo era Ronald Julian Rudin.

La pareja había estado casada durante siete años cuando Ron Rudin recibió un disparo en la nuca con su propia pistola. Tanto Margaret como Ron se habían casado cuatro veces antes de su boda. Margaret se dio a la fuga cuando se encontró el arma homicida en 1996 y fue acusada en 1997.

Las autoridades también dijeron que Margaret Rudin intervino el teléfono de su esposo, sospechando que estaba teniendo una aventura.

Margaret Rudin, ahora de 77 años, mantiene su inocencia. Rudin habló en entrevistas exclusivas presentadas en ABC 20/20. El nuevo episodio, “Five Weddings and a Murder”, se transmite a las 9 PM, Hora del Este, el viernes 21 de febrero de 2021.

Esto es lo que necesita saber:

El cuerpo de Ron Rudin fue encontrado a unas 45 millas de Las Vegas, cerca de la costa de un embalse del río Colorado. Pescador tropezó con sus restos, que incluían un cráneo y algunos huesos carbonizados. También se encontró en la zona un brazalete decorativo que decía “RON” en joyas.

Los fiscales dijeron en el juicio de la “Viuda Negra” que Rudin recibió un disparo en la cabeza mientras dormía. Dijeron que su cuerpo fue llevado en un camión, quemado y arrojado al desierto, según Associated Press.

La policía determinó que Rudin recibió varios disparos con una pistola calibre 22 con silenciador. Fue la propia pistola de Ron la que se utilizó para matarlo. Había informado de la desaparición del arma solo un año después de que él y Margaret se casaran. Además de quemar el cuerpo, la policía de Las Vegas y una autopsia determinaron que había sido decapitado, según el Las Vegas Sun.

La policía cree que Rudin estaba detrás de la propiedad de su esposo, que tenía un valor estimado de $ 11 millones. La policía alegó que Rudin le disparó a su esposo en su cama. Creen que tuvo un cómplice, que nunca fue identificado. Esa persona, creen, la ayudó a poner el cuerpo en un antiguo baúl jorobado y a desechar el cuerpo en el desierto. Los restos fueron encontrados en 1995 en Nelson’s Landing cerca del lago Mojave y el río Colorado.

In her first TV interview after her prison release, Margaret Rudin maintains she did not kill her husband Ron Rudin and says she “waited a long time” for the “truth to come out.” | Watch #ABC2020 tonight at 9/8c on @ABC or stream this weekend on Hulu. https://t.co/ZGewRPfd2o pic.twitter.com/qJ6mo79pXk

— 20/20 (@ABC2020) February 19, 2021