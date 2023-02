Pánico en vivo: Periodista es sorprendido por devastador terremoto en Turquía – VIDEO

En el marco del desolador panorama que dejó el violento terremoto que sacudió Turquía y Siria durante la madrugada de este lunes, y el cual dejó más de 1.500 muertos y heridos, un periodista que realizaba un móvil desde donde brindaba detalles de los derrumbes en la ciudad turca de Kahramanmarash fue sorprendido por una réplica que provocó más caos y pánico en la región.

“Un terremoto está ocurriendo en este momento (…) ¿Estamos en vivo? Se produjo un terremoto. Sí…”, narró ante la cámara el presentador de Demirören Haber Ajansı (DHA, Agencia de Noticias Demirören por su traducción al español), que estaba realizando un móvil desde una zona donde ya habían ocurrido reiterados derrumbes en Kahramanmarash.

Durante su reporte, el periodista lamentó que el nuevo sismo estaba afectando a los rescatistas que trabajaban en medio de los escombros. “Podemos ver dos edificios que se derrumbaron en este momento. El terremoto continúa. Sí, los ciudadanos que intentaron salvar a otros de los escombros están afectados por el terremoto”, agregó.

Las imágenes muestran la desesperación de los vecinos y rescatistas que estaban en el lugar para ponerse a salvo mientras se desarrollaba la réplica.

A pesar de los sismos, tres niños pudieron ser rescatados de entre los escombros de esta unidad de viviendas completamente en ruinas en Kahramanmaras. “Pude salvar a tres personas. Pero también encontré dos cuerpos. No puedo volver a casa. Me quedo por si me necesitan”, dijo Halis Aktemur, uno de los rescatistas, en diálogo con AFP.

El segundo sismo se produjo a las 13.24 (hora local, 10.24 GMT), con epicentro en Elbistan, en la provincia de Kahramanmaras, unas nueve horas después del primer terremoto, que tuvo lugar a las 4.17 (1.17 GMT).

Otro video captura a un reportero de televisión corriendo mientras se produce el terremoto durante una transmisión en vivo

El reportero de televisión Yuksel Akalan estaba transmitiendo en vivo desde las calles de la ciudad de Malatya, Turquía, después del devastador terremoto del lunes cuando el suelo comenzó a temblar bajo sus pies.

La grabación en cuestión muestra a Akalan y un grupo de personas en la carretera corriendo calle abajo cuando comienza el temblor. Cuando el camarógrafo también gira para correr, se puede escuchar el sonido de un edificio derrumbándose.

“Mientras nos dirigíamos a los escombros para -filmar- los esfuerzos de búsqueda y rescate, hubo dos réplicas consecutivas con un fuerte ruido, y el edificio que ven a mi izquierda se derrumbó”, dijo Akalan, según consigna la agencia Reuters. Y agregó: “Había mucho polvo. Viene un residente local y está cubierto de polvo”.

El video, además, muestra a Akalan encontrándose con una madre y su hija en el camino y ayudándolas a evacuar, instando a la joven a mantener la calma.

Turquía y Sería reportaron más de 50 réplicas en las primeras 10 horas

Según consigna la agencia AFP, las autoridades de Turquía contaron más de 50 réplicas en las primeras 10 horas tras el sismo inicial, y advirtieron que seguirían produciéndose durante muchos días más.

“Es una zona sísmica, así que estoy acostumbrada a las sacudidas”, declaró la reportera Melisa Salman, que vive en Kahramanmaras, epicentro del sismo, a unos 60 km de la frontera siria. “Pero es la primera vez que vivimos algo así”, dijo a AFP esta joven de 23 años. Y acto seguido, sostuvo: “Pensamos que era el apocalipsis”.

“Estamos afuera desde las cuatro y media de la madrugada. Está lloviendo, pero nadie se atreve a volver a sus casas por miedo a nuevas réplicas”, agregó.

La escala del desastre en Turquía es “generalizada y devastadora”, según informó un asesor del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

En este sentido, se confirmó la muerte de casi 1.500 personas en Turquía y más de 800 en la vecina Siria, y se espera que el número de muertos siga aumentando con el correr de las horas.

Inur Cevik dice que los recursos no son el problema para tratar de encontrar sobrevivientes, sino que es una carrera contra el tiempo. “Estás trabajando contra el tiempo”, le dijo al programa “Newshour”, de BBC World Service.

