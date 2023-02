Gritos, patadas y bofetadas: Violenta pelea en un avión con destino a Brasil – VIDEO

Un vuelo de la aerolínea GOL con destino a la ciudad de Sao Paulo, Brasil, se convirtió el último jueves en una pesadilla cuando estalló una pelea masiva entre más de una docena de mujeres, con patadas, gritos y bofetadas mientras el resto de los pasajeros miraba boquiabierto y registraba las imágenes con sus teléfonos móviles.

El video que se viralizó en redes sociales muestra a las mujeres golpeándose y tirándose del cabello mientras la tripulación de cabina intentaba separarlas durante un vuelo de GOL que unía las ciudades de Salvador de Bahía con Sao Paulo.

La pelea masiva entre al menos 15 pasajeros se volvió tan frenética y agresiva que una de las mujeres involucradas quedó sin sostén en medio de los agarrones y se vio obligada a cubrirse los senos con las manos.

Según los informes consignados por Daily Mail, la violenta discusión estalló entre dos familias después de que una madre le preguntara a otro pasajero si podía intercambiar asientos con su hijo, que tiene necesidades especiales. Pero al recibir una respuesta negativa, ella se enojó y comenzó a atacar al otro pasajero.

El video muestra cómo la disputa se intensificó rápidamente y terminó en una pelea masiva entre un grupo de mujeres. Las impactantes imágenes muestran a una mujer con cabello rizado tratando de saltar a los asientos detrás de ella para alcanzar a otro pasajero, pero un asistente de vuelo la detiene a tiempo.

En cuestión de segundos, otro pasajero que gritaba corrió hacia la mujer y comenzó a tirar de su cabello y abofetearla repetidamente, pero la azafata se interpuso entre ellos.

Vídeos que circularam na internet mostram briga entre passageiras de um voo da Gol que saía de Salvador para SP. Nas imagens, há gritos, tapas e puxões de cabelo.

Otra mujer, que lleva un top de color blanco, aparece en escena tirando del cabello de la misma mujer. En un momento, trata de hacer palanca sentándose en la parte superior de un asiento mientras ataca a su rival de turno. Pero la pasajera de top blanco rápidamente deja de jalar el cabello de la mujer cuando se percata de que su prenda se había deslizado hacia abajo, dejándola en topless en pleno pasillo del avión.

De acuerdo a la información citada por el medio británico, la pelea estalló mientras los pasajeros esperaban para despegar del aeropuerto internacional de Salvador en Bahía al aeropuerto de Sao Paulo-Congonhas en Brasil.

Después de varios minutos de tensión, la tripulación controló la situación y los pasajeros involucrados no pudieron abordar el vuelo

La tripulación, según consigna Daily Mail, finalmente logró tomar el control del grupo y 15 pasajeros fueron escoltados fuera del avión a causa de la violenta pelea.

El vuelo partió hacia su destino luego de un retraso de casi dos horas.

“GOL informa que la escena del video que circula en las redes sociales ocurrió antes del despegue del vuelo G3 1659 este jueves (02/02) entre Salvador (SSA) y Congonhas (CGH), en São Paulo. Los atacantes desembarcaron y no continuaron su viaje. La Compañía lamenta cualquier acto de violencia y refuerza que las acciones realizadas por el equipo de tripulantes fueron tomadas con un enfoque de Seguridad, valor número 1 de GOL”, dice un comunicado de la compañía aérea al cual tuvo acceso el portal A Tarde.

Una mujer perdió el control cuando su novio la dejó en pleno vuelo

En los últimos días comenzó a circular en redes sociales un video que muestra a una mujer cuando explota de bronca en pleno vuelo al enterarse de que su novio había decidio ponerle fin a la relación. La reacción de la mujer fue registrada y subida a un video de TikTok que en muy poco tiempo obtuvo decenas de millones de reproducciones.

El video fue publicado en la cuenta de TikTok @viajestmz, un usuario que acostumbra a compartir videos cortos sobre episodios alocados que ocurren en los aviones. Allí se observa la violenta reacción de la mujer luego de que su novio pusiera fin a su relación delante de todos los pasajeros.

¡No es de caballeros! Mujer pierde el control en un avión cuando el novio termina con ella en pleno vuelo 💔 pic.twitter.com/NGM1F0iVuk — Edwin Meza 🐷 (@Edjmeza28) February 1, 2023

En la primera parte del video se ve cómo la azafata intenta consolar a la pasajera, que luego se desploma sobre el piso y comienza a gritar en el pasillo del avión.

El que ahora es el exnovio de la mujer fue quien tuvo que pedir calma a la tripulación. El hombre, al que se lo ve mantener la calma en todo momento, al parecer advirtió que la mujer podía llegar a reaccionar de esa manera.

Al darse cuenta de que no podía hacer mucho, la azafata cambia de estrategia y le pide que se calme por respeto a los otros pasajeros. “¡¡¡No me importa, no me importa!!!”, gritaba la mujer.

