Segundo paquete de estímulo: Pelosi acusa a McConnell de mantener en pausa las negociaciones

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, confirmó que hay pocas posibilidades de que se apruebe un paquete de ayuda por el coronavirus antes de las próximas elecciones.

El martes 27 de octubre, Pelosi criticó a la Casa Blanca por “fallar miserablemente” en su respuesta a la pandemia. La presidenta de la Cámara reconoció en una carta dirigida a sus colegas que es poco probable que se llegue a un acuerdo antes del 3 de noviembre.

Pelosi culpó al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, por mantener presionado el “botón de pausa”. McConnell expresó anteriormente que la propuesta de la administración de $1.8 billones es “mucho más alta” de la que pueda venderle a sus miembros, según CNN.

“Desde hace mucho tiempo, los demócratas del Congreso han elaborado un plan estratégico para acabar con el virus”, dijo Pelosi. “La Casa Blanca y Mitch McConnell se han resistido”.

También criticó los comentarios anteriores del jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, a CNN de que la pandemia era incontrolable.

“Hoy, el retroceso por la confesión de Meadows hizo imperativo que el presidente declarara: ‘Después de las elecciones, obtendremos el mejor paquete de estímulo que jamás hayan visto’”, dijo, confirmando una fecha posterior para un acuerdo.

Los negociadores de estímulos han permanecido divididos sobre los mismos puntos conflictivos durante semanas, incluidos los pedidos de los demócratas de una financiación sustancial del gobierno estatal y local y los deseos de los republicanos de protección para empleadores, según el Chicago Tribune.

El Senado suspendió la sesión hasta el 9 de noviembre después de votar para confirmar a Amy Coney Barrett, nominada a la Corte Suprema por Trump, dijo Fox Business. La Cámara de Representantes ya está fuera. Sin embargo, los legisladores de ambas cámaras podrían ser convocados con 24 horas de anticipación para votar si se llega a un acuerdo, continuó el periódico.

Esto es lo que necesitas saber:

Trump prometió el “mejor paquete de estímulo que jamás hayan visto” después de las elecciones

Ese mismo día, el presidente Donald Trump habló con los periodistas antes de salir de la Casa Blanca para hacer campaña. El mandatario también confirmó que no se llegaría a ningún acuerdo antes del 3 de noviembre, pero prometió que “el mejor” paquete se aprobaría después.

“Después de las elecciones, obtendremos el mejor paquete de estímulo que jamás hayan visto”, dijo Trump.

Le echó la culpa de las negociaciones estancadas a Pelosi, acusándola de buscar “rescates” para estados y ciudades en jurisdicciones demócratas.

“Nancy Pelosi sólo está interesada en rescatar ciudades y estados demócratas mal administrados y plagados de delincuencia. Eso es todo lo que le interesa”, dijo el presidente. “Ella no está interesada en ayudar a la gente”.

McConnell instó a la Casa Blanca a esperar para hacer un trato

El 20 de octubre, el líder de la mayoría del Senado dijo a los senadores que aconsejó a la Casa Blanca que evitara llegar a un acuerdo hasta después de las elecciones de noviembre, informó The New York Times . Advirtió contra la aprobación de leyes que “la mayoría del partido no puede aceptar”, agregó el periódico.

Los republicanos “temen que votar por un amplio paquete de estímulo bipartidista obligaría a sus colegas que están ante la reelección a tomar la difícil decisión de desafiar al presidente o alienar su base fiscalmente conservadora adoptando un proyecto de ley de grandes gastos”, escribió el periódico.

Sin embargo, en una entrevista con WSAZ el 21 de octubre, McConnell expresó que estaría dispuesto a llevar ante el Senado un proyecto de ley si se llega a un acuerdo.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com