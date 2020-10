Segundo cheque de estímulo: Bolsa de valores cierra con fuerte caída ante la falta de un proyecto de ley de alivio

El mercado de valores cayó cientos de puntos el lunes 26 de octubre, ya que los demócratas y los republicanos del Congreso no lograron llegar a un acuerdo sobre el paquete de alivio económico del coronavirus. Los analistas le dijeron a The Washington Post que es probable que la reacción sea en anticipación a lo que el aumento de casos de coronavirus podría significar para la economía, así como la falta de un acuerdo de estímulo y una elección incierta.

No es la primera vez que el mercado de valores reacciona dramática y bruscamente ante la noticia de que no se llegaría a un acuerdo.

A principios de octubre, el inesperado anuncio que envió el presidente Trump a través de Twitter de que estaba deteniendo todas las negociaciones del paquete de estímulo causó puro caos en el mercado de valores, con los tres principales indicadores de Estados Unidos cayendo varios cientos de puntos.

US stocks fall sharply as Covid-19 and a lack of a stimulus bill weigh down the market https://t.co/MMVxYshpOo

— CNN Breaking News (@cnnbrk) October 26, 2020