Paul Michael Stephani: el asesino que llamaba a la policía confesando los crímenes llorando

La temporada 2 de Mark of a Killer se estrenó en abril de 2020 en Oxygen y el primer episodio presentó el escalofriante caso de un asesino a principios de la década de 1980 en Minnesota, que se hizo conocido como The Weepy-Voice Killer. El episodio sigue a la policía St. Paul y Minneapolis, Minnesota, mientras intentan identificar y atrapar a un asesino conocido por llamar a la policía para informar y disculparse por sus asesinatos con una voz aguda.

El asesino en serie, que finalmente fue capturado e identificado como Paul Michael Stephani, fue el responsable final de la muerte de tres víctimas conocidas y dos intentos de asesinato más. El hombre de Minnesota fue arrestado y condenado por un asesinato y un intento de asesinato, pero la policía no pudo conectarlo con las otras víctimas hasta que confesó años después.

Esto es lo que necesita saber sobre Paul Michael Stephani:

1. Fue responsable de tres asesinatos y dos intentos de asesinato antes de ser atrapado

Stephani fue responsable de tres asesinatos y dos intentos de asesinato en un período de menos de dos años, desde 1980 hasta mediados de 1982. Su primera víctima fue Karen Potack, quien estaba en St. Paul, Minnesota, para una fiesta de Nochevieja el 31 de diciembre de 1980. Estaba con sus hermanas en la fiesta, pero se fue alrededor de la medianoche.

Stephani la atacó y golpeó con una barra de hierro más de 10 veces, dejándola con heridas graves y una lesión cerebral. Aunque sobrevivió al ataque, no pudo identificar a Stephani debido a sus lesiones cerebrales.

La siguiente víctima de Stephani fue Kimberly Compton, de 18 años. Era una estudiante de Wisconsin que llegó a St. Paul el 3 de junio de 1981. Poco después, Stephani la mató, apuñalándola con un picahielos más de 60 veces.

Un año después, el 21 de julio de 1982, Kathleen Greening fue encontrada ahogada en su bañera. Su muerte no se asoció con Stephani hasta que él confesó su asesinato, debido a que la causa de su muerte fue diferente y la falta de una llamada a la policía del The Weepy-Voice Killer después del crimen.

Su último asesinato se produjo el 6 de agosto, cuando conoció a Barbara Simons, de 40 años, en un bar y luego la apuñaló más de 100 veces. Volvió a llamar a la policía después de ese asesinato.

Finalmente fue atrapado después de su intento de asesinato de Denise Williams, de 19 años, el 21 de agosto de 1982. Stephani recogió a la trabajadora sexual y conducía a su casa cuando la apuñaló 15 veces con un destornillador. Williams logró romper una botella sobre la cabeza de Stephani, causándole cortes en la cara.

Un vecino escuchó los gritos de Williams y se enfrentó a Stephani, quien huyó. Sin embargo, resultó gravemente herido y llamó a los servicios de emergencia para recibir atención médica. Las autoridades reconocieron su voz como The Weepy-Voice Killer y pudieron detenerlo.

2. Se hizo conocido como The Weepy-Voice Killer debido a las llamadas telefónicas que hacía a la policía





Stephani sería conocido como The Weepy-Voice Killer debido a las muchas llamadas que hizo a la policía para confesar sus crímenes con una voz arrepentida y llorosa. Su primera llamada se produjo a las 3 AM del 31 de diciembre de 1980, tras el intento de asesinato de Karen Potack. Le dijo a la policía en la llamada dónde encontrarla y que había “una niña herida allí”.

Después de matar a su siguiente víctima, Kimberly Compton, llamó a la policía y dijo: “Maldita sea, ¿me encontrarán? Acabo de apuñalar a alguien con un picahielos. No puedo detenerme. Sigo matando”. También llamó a la policía dos días después para disculparse por matar a Compton y nuevamente unos días después para corregir parte de la información en los informes periodísticos sobre el asesinato.

Aunque no llamó a la policía después del asesinato de Kathleen Greening, sí los contactó nuevamente después de matar a Barbara Simons el 6 de agosto de 1981. Dijo: “Por favor, no hablen, solo escuchen… Lamento haber matado a esa muchacha. La apuñalé 40 veces”.

3. Comenzó su cadena de asesinatos después de perder su trabajo

Stephani fue despedido de su trabajo en Malberg Manufacturing Company en 1977. El taller de maquinaria de Malberg Manufacturing sería el lugar donde encontrarían a su primera víctima tres años después de su despido.

Stephani hizo su primera llamada a la policía a las 3 AM de la mañana de la víspera de Año Nuevo en 1980. Esta sería la primera llamada telefónica de varias que le darían a Stephani el nombre de The Weepy-Voice Killer. En la llamada, dijo con lo que se convertiría en su característica voz histérica y aguda: “por favor, manden a alguien al taller de máquinas de Pierce Butler Road y Malberg Manufacturing Company” porque “hay una niña herida allí”.

4. Le diagnosticaron cáncer de piel en 1997 y murió en prisión en 1998, después de confesar otros asesinatos

Stephani solo fue acusado del asesinato de Barbara Simmons y el intento de asesinato de Denise Williams porque la policía no pudo conectarlo definitivamente con los asesinatos de The Weepy-Voice Killer, a pesar de que su ex esposa y su hermana testificaron ante el tribunal que la voz en las llamadas al 911 era de Stephani.

Llevaba 15 años de su sentencia de 40 años cuando le diagnosticaron cáncer de piel en el otoño de 1997 y le dijeron que le quedaba menos de un año de vida. Decidió llamar a la policía de St. Paul y confesar dos asesinatos más y un intento de asesinato más.

Stephani confesó haber golpeado a Karen Potack en 1980, apuñalado fatalmente a Kimberly Compton en 1981, ahogado a Kathleen Greening en 1982, apuñalado fatalmente a Barbara Simons en 1982 y apuñalado a Denise Williams en 1982.

En diciembre de 1997, le dijo al Star Tribune: “Desde que he estado encerrado durante los últimos 15 años, me he preguntado cómo pudo suceder todo esto. Todo lo que puedo decir es que estoy enfermo y lo siento, si es que ‘lo siento’ significa algo después de 15 años”. El 12 de junio de 1998, el Star Tribune informó que había muerto a la edad de 53 años en la prisión de Oak Park Heights por complicaciones del cáncer de piel.

5. Nació en 1944 y se crio en Austin, Minnesota

Stephani nació el 8 de septiembre de 1944 en Austin, Minnesota. Era uno de 10 hijos y su familia era extremadamente religiosa. Dejó Austin a mediados de la década de 1960 y se mudó a St. Paul, donde trabajó principalmente como conserje o empleado de envíos. Por esta época también se casó y se divorció de Beverly Lider, con quien tuvo una hija.

Según algunas fuentes, también tenía antecedentes de enfermedad mental y fue condenado por asalto agravado antes de que comenzara sus asesinatos en serie.