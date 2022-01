Richard Jacobson: murió al caer desde 200 metros mientras tomaba una foto en Arizona

Richard Jacobson era un excursionista que murió mientras intentaba tomar una foto en el pico Flatiron en el Parque Estatal Lost Dutchman en Arizona.

Según ABC15, Jacobson “murió después de una aparente caída en el parque estatal Lost Dutchman”, que ocurrió cuando “se salió del camino para tomar una foto y se resbaló”.

Un amigo escribió en la página de Facebook de Jacobson: “Qué triste escuchar la noticia. Fuiste un gran misionero y fue maravilloso conocerte. Nuestro amor y oraciones están con su familia y amigos. 💙🙏🏼”

Vivía en Mesa, Arizona, según su página de Facebook. Era miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, según una publicación de tributo de su padre.

Esto es lo que necesita saber:

ABC15 habló con Paul Blanco, amigo de Jacobson.

“Lo único que puedo recordar es que mis oídos comenzaron a zumbar. Como un shock. Negación. No lo podía creer”, dijo Blanco a la televisora.

Le dijo a la estación de televisión que Jacobson, en palabras de ABC15, “era un apasionado de su fe y de poder enseñarla a otros, diciendo que estaba involucrado en el trabajo misionero en Washington y Utah”.

Según The New York Post, Jacobson “cayó aproximadamente de 400 a 700 pies desde la cima de Flatiron Trail en el parque estatal Los Dutchman después de la medianoche del lunes” el 24 de enero de 2022.

The Post informó que, según los funcionarios del sheriff, Jacobson estaba acampando con un amigo en la parte superior de Flatiron. Fue “al borde del precipicio para tomar una foto” y cayó. Su amigo llamó al 911.

El amigo no ha sido identificado.

Fox10 Phoenix informó que las autoridades creen que se trata de un trágico accidente.

“Se resbaló y cayó”, dijo el sargento Doug Peoble. “Puedo decirles que durante nuestra investigación no hubo señales de posible asesinato. No hay signos de consumo de drogas en absoluto. Fue solo un accidente muy trágico”.

Le dijo a la estación de televisión que el amigo de Jacobson fue trasladado en helicóptero desde el área.

“Como se pueden imaginar, estaba muy angustiado. Estaba bastante destrozado emocionalmente. Pudimos llevarle un helicóptero”, dijo Peoble a Fox10 Phoenix.

“Vengan a celebrar a nuestro hermoso hijo Richie 💙 Estamos abrumados por la efusión de amor, oraciones y servicio brindado a nuestra familia durante este momento difícil. Realmente extrañaremos a Richie, pero SIEMPRE estará en nuestros corazones. Los servicios funerarios se enumeran a continuación. Amaba a todos los que conocía y siempre miraba los atributos positivos de cada uno”, escribió el padre de Jacobson, también llamado Richard Jacobson, en Facebook.

Los servicios estaban programados para el 29 de enero de 2022 en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Mesa, Arizona.

Un amigo ofreció un tributo en la página de Facebook de Jacobson, escribiendo:

Sabía que una misión bendeciría mi vida, pero no podría haber imaginado que me daría un mejor amigo. Richie fue una de las personas más alentadoras, tolerantes, hilarantes, leales, reconfortantes y humildes que he conocido. Tenía esta asombrosa habilidad de permitir que quienes lo rodeaban se sintieran apreciados al instante. Realmente lo admiro mucho. La abundancia de amor incondicional y la bondad general que este dulce niño me mostró durante los últimos 3 años es algo que tendré para siempre. Todavía no puedo procesar la idea de que ahora tengo que vivir la vida sin él. Esto es simplemente un duro ‘hasta luego’. Te amo, Richie, asegúrate de encontrarnos un delicioso lugar de sushi para nuestra futura reunión.