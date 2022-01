¿Cuál fue la causa de la muerte de Joe Jackson, el padre de Michael y Janet Jackson?

Durante décadas, Joe Jackson apareció en los titulares como el patriarca de la famosa familia musical que dio origen a los Jackson 5 y varios artistas solistas exitosos.

Jackson era a la vez padre y gerente de sus hijos talentosos, pero a veces lo criticaban por ser demasiado estricto con ellos. En una entrevista de 2013 con la CNN, Jackson declaró que no se arrepentía de la forma en que crio a sus hijos.

“Me alegro de haber sido duro, porque que nos llevó”, dijo. “A algunos niños los amaban en todo el mundo. Los trataron bien a todos”.

Joe Jackson murió en 2018 y fue enterrado cerca de su difunto hijo Michael

El padre de las superestrellas Michael y Janet Jackson falleció el 27 de junio de 2018, menos de un mes antes de cumplir 90 años. Joe Jackson murió solo dos días después del aniversario de la muerte de su difunto hijo Michael.

Según TMZ, Joe Jackson murió en un hospicio en Las Vegas semanas después de ser hospitalizado por cáncer de páncreas terminal. La familia había mantenido en secreto su diagnóstico de cáncer, pero los problemas de salud anteriores del patriarca de Jackson incluían un derrame cerebral y múltiples ataques cardíacos.

Cuando murió, Jackson estaba rodeado por varios de sus hijos y de su esposa Katherine, de quien había estado separado durante años.

“Lamentamos la pérdida de nuestro padre y celebramos la vida de un hombre que se sacrificó tanto para darnos la vida y el éxito que tenemos hoy”, dijo la familia en un comunicado en ese momento, según Page Six.

Jackson fue sepultado el 2 de julio de 2018 durante un funeral privado en el Forrest Lawn Memorial Park en Glendale, California. El cementerio es el mismo lugar donde fue enterrado el famoso hijo de Jackson, Michael, después de su repentina muerte a los 50 años en 2009, según Associated Press.

En ese momento, TMZ publicó una foto de Janet Jackson en el funeral vestida de negro mientras se dirigía a la tumba de su padre. Una segunda foto compartida por Hollywood Life también mostraba a Janet sosteniendo a su hijo de 1 año, Eissa Al Mana.

Janet Jackson habló sobre la muerte de su padre mientras estaba de gira en julio de 2018

Janet Jackson tenía una relación complicada con su padre. Unas semanas después de su muerte, se dirigió a una multitud de fanáticos en el Essence Fest en Nueva Orleans, Luisiana.

“Honestamente, fue muy difícil para mí”, dijo la cantante de “Rhythm Nation” a sus fanáticos, según The Hollywood Reporter. “No sabía qué hacer. No sabía cómo seguir adelante. No sabía si debía cancelar este festival o cancelar toda la gira”.

A pesar de la controvertida historia de su padre y sus rígidas normas, la cantante lo elogió como una buena persona que fue la fuerza impulsora detrás de todos los éxitos de la familia.

“Era muy fuerte. Sin su empuje y su fuerza, no tendríamos este éxito”, dijo Janet Jackson sobre su padre. “Somos una familia negra que vino de Gary, Indiana, y rompimos todo tipo de récords en todo el mundo. Eso es verdad. Mi padre fue un gran hombre”.

En 2019, le dijo a The Sunday Times que “pudo decirle todo lo que sentía” a su padre justo antes de que muriera. “Estaba agradecida por el tiempo que pasé con él, con Eissa, los tres juntos”, dijo Janet. “Pude estar junto a mi padre al final”.