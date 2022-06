Alarmante advertencia del Papa Francisco sobre la guerra en Ucrania: ¿Qué dijo?

Durante una conversación exclusiva celebrada en el mes de mayo, y a la que únicamente tuvieron acceso los directores de las revistas culturales europeas de la Compañía de Jesús, el papa Francisco se refirió a la invasión de Rusia a Ucrania y afirmó que, según su opinión, “se ha declarado la tercera Guerra Mundial”.

Durante el encuentro, Francisco consideró que la invasión rusa a Ucrania “quizá, de alguna manera, fue provocada o no impedida”, de acuerdo a la transcripción de la conversación publicada este martes por La Civilta Cattolica.

Non solo analisi politica. Cercate di trasmettere il dramma umano della #guerra, di quei cimiteri della Seconda Guerra mondiale, delle spiagge della Normandia o di Anzio. https://t.co/jtyXLVj3v3 #giornalismo #PapaFrancesco — La Civiltà Cattolica (@civcatt) June 14, 2022

Sin un discurso preparado y con la amabilidad que lo caracteríza, el Sumo Pontífice habló detenidamente sobre el conflicto bélico en territorio ucraniano y contó una anécdota con un jefe de Estado que, según su relato, presagió la guerra. “(…) Un par de meses antes de que empezara la guerra, conocí a un jefe de Estado, un hombre sabio, que habla muy poco, muy sabio. Y después de hablar de las cosas que quería hablar, me dijo que estaba muy preocupado por la forma en que se movía la OTAN. Le pregunté por qué, y me respondió: ‘Están ladrando a las puertas de Rusia. Y no entienden que los rusos son imperiales y no permiten que ninguna potencia extranjera se acerque a ellos’. Concluyó: ‘La situación podría llevar a la guerra’. Esa era su opinión. El 24 de febrero comenzó la guerra. Ese jefe de Estado supo leer las señales de lo que estaba ocurriendo”, relató Francisco para sopresa de los presentes.

Durante su exposición, el titular del Vaticano lamentó la “brutalidad y la “ferocidad” de las tropas mercenarias que, generalmente, implementa la Rusia de Vladimir Putin. “Y los rusos prefieren enviar chechenos, sirios, mercenarios. Pero el peligro es que veamos sólo esto, que es monstruoso, y no veamos todo el drama que se está desarrollando detrás de esta guerra, que quizás fue de alguna manera provocada o no evitada. Noten el interés en el testeo y venta de armas. Es muy triste, pero al final es lo que está en juego”, subrayó.

Para Francisco, la invasión de Rusia a Ucrania equivale “a la tercera Guerra Mundial”

Guerra in Ucraina “in qualche modo o provocata o non impedita”. No allo schema “Cappuccetto rosso era buona e il lupo era il cattivo”. Qui non ci sono buoni e cattivi metafisici, in modo astratto

👇https://t.co/jtyXLVj3v3 #PapaFrancesco #Fermatevi pic.twitter.com/ga6biAuW55 — La Civiltà Cattolica (@civcatt) June 14, 2022

A pesar de que manifestó su repudio contra el accionar de las tropas rusas en territorio ucraniano, el papa Francisco aclaró que su objetivo no pasa por distinguir “entre buenos y malos” y sí hizo énfasis en la importancia de “no olvidar los problemas para tratar de resolverlos”.

En su extensa respuesta, el Santo Padre también valoró la resistencia del pueblo ucraniano ante los constantes ataques rusos. “También es cierto que los rusos pensaron que todo acabaría en una semana. Pero calcularon mal. Encontraron un pueblo valiente, un pueblo que lucha por sobrevivir y que tiene una historia de lucha”, remarcó.

Por otro lado, Francisco recordó que el mundo no sólo sufre por el enfrentamiento armado entre ucranianos y rusia, sino que además hay otros lugares “donde la guerra sigue y a nadie le importa”. Y en la misma, agregó: “Hace unos años se me ocurrió decir que estamos viviendo la tercera guerra mundial a pedazos. Para mí hoy se ha declarado la tercera guerra mundial. Esto es algo que debería hacernos reflexionar. ¿Qué le pasa a la humanidad que ha tenido tres guerras mundiales en un siglo? Yo vivo la primera guerra en la memoria de mi abuelo en el Piave. Luego la segunda y ahora la tercera. Y esto es malo para la humanidad, una calamidad. Hay que pensar que en un siglo ha habido tres guerras mundiales, ¡con todo el comercio de armas detrás!”.

Francisco pidió a los periodistas que esciban sobre “el lado humano de la guerra”

Acto seguido, el Sumo Pontífice pidió a los medios jesuitas que asistieron al encuentro que informen sobre “el lado humano de la guerra”, con el fin de exponer “el drama” que atraviesan los distintos pueblos que sufren conflictos bélicos en el mundo.

“¿Por qué les cuento estas cosas? Porque me gustaría que sus revistas afrontaran el lado humano de la guerra. Me gustaría que sus revistas hicieran comprender el drama humano de la guerra. Está muy bien hacer un cálculo geopolítico, estudiar las cosas en profundidad. Deben hacerlo, porque es su trabajo. Pero también intenten transmitir el drama humano de la guerra. El drama humano de esos cementerios, el drama humano de las playas de Normandía o de Anzio, el drama humano de una mujer a cuya puerta llama el cartero y que recibe una carta de agradecimiento por haber dado un hijo a la patria, que es un héroe de la patria… Y así se queda sola. Reflexionar sobre esto ayudaría mucho a la humanidad y a la Iglesia. Hagan sus reflexiones sociopolíticas, pero no descuiden la reflexión humana sobre la guerra”, pidió encarecidamente Francisco, según la transcripción compartida por La Civilta Cattolica.

Quello che sta succedendo ora in #Ucraina noi lo vediamo così perché è più vicino a noi e tocca di più la nostra sensibilità. Ma ci sono altri Paesi lontani dove la #guerra è ancora in corso e nessuno se ne cura (#PapaFrancesco) | La Civiltà Cattolica https://t.co/g4bITWYqi0 pic.twitter.com/xJ1Re1d3fm — Antonio Spadaro (@antoniospadaro) June 14, 2022

En último lugar, advirtió sobre la ayuda humanitaria que precisarán los afectados por la guerra al preguntarse: “¿Qué pasará cuando se pase el entusiasmo por ayudar?”. A lo que se respondió: “Ahora que las cosas se están enfriando, ¿quién se ocupará de estas mujeres? Tenemos que mirar más allá de la acción concreta del momento, y ver cómo las apoyamos para que no caigan en el tráfico, para que no sean utilizadas, porque los buitres ya están dando vueltas”.

De la reunión con el papa Francisco, celebrada el pasado 19 de mayo, participaron: Stefan Kiechle, de “Stimmen der Zeit” (Alemania); Lucienne Bittar, de “Choisir” (Suiza); Ulf Jonsson de “Signum” (Suecia); Jaime Tatay de “Razón y fe” (España); José Frazão Correia de “Brotéria” (Portugal); Paweł Kosiński de “Deon” (Polonia); Arpad Hovarth de “A Szív” (Hungría); Robert Mesaros de “Viera a život” (Eslovaquia); Frances Murphy de “Thinking Faith” (Reino Unido) y Antonio Spadaro de “La Civiltà Cattolica” (Italia). De ellos, La Civilta Cattolica precisa que tres directores son laicos, dos son mujeres (las de la revista suiza y la inglesa) y el resto, jesuitas.

LEER MÁS: Ucrania: Desgarradora foto de una madre que murió con su hija de tres meses

Sigue a AhoraMismo en Instagram