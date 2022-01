Papa Francisco repudia a quienes no tienen hijos: ¿Qué dijo? – Video

En el marco de la primera audiencia general de 2022, el Papa Francisco criticó abiertamente a aquellas personas que deciden no tener hijos al considerar que, en muchos casos, optan por tener mascotas como gatos o perros.

“La gente de hoy no quiere tener hijos, al menos uno. Y hay muchas parejas que no quieren. Pero tienen dos perros, dos gatos. Sí, los gatos y los perros sustituyen a los niños”, lamentó Francisco este miércoles, en declaraciones consignadas por Corriere della Sera.

En esta oportunidad, el Sumo Pontífice concentró su improvisado discurso en los problemas de la paternidad y la maternidad, debido a una tendencia negativa que se define como un “invierno demográfico”.

Francisco continuó hablando en la misma línea y analizó: “Es gracioso, entiendo, pero es la realidad y negarla nos disminuye, nos quita la humanidad y así la civilización envejece y sin humanidad porque la riqueza de la paternidad y la maternidad y la patria que no tiene hijos también sufre y como se decía con humor ‘¿ahora quién pagará los impuestos de mi pensión?’. Se rió, pero es la verdad, ‘¿quién me cuidará?'”.

Ante este escenario, evidentemente preocupante para Su Santidad, pidió a San José por “la gracia de despertar conciencias y pensar en esto: tener hijos, ser padre y madre es la plenitud de la vida de una persona. Es cierto, hay paternidad y maternidad espiritual para quienes se consagran a Dios pero quienes viven en el mundo y se casan, piensan en tener hijos, en dar la vida porque serán ellos quienes cerrarán los ojos y aunque tú No puedo permitir que los niños piensen en la adopción. Es un riesgo, tener un hijo siempre es un riesgo, pero negar la paternidad y la maternidad lo es aún más”.

Francisco llamó a las instituciones italianas a simplificar los trámites para aplicar a la adopción de niñas y niños





Durante otro tramo de su discurso, Francisco abogó por que las correspondientes instituciones italianas trabajen en la simplificación de los requisitos para aplicar a un trámite de adopción.

“Siempre deben estar dispuestos a ayudar en este sentido, cuidando seriamente pero también simplificando el proceso necesario para hacer realidad el sueño de muchos pequeños que necesitan una familia, y de muchos cónyuges que desean entregarse en el amor”, expresó Su Santidad.

“Pienso de manera particular en todos aquellos que se abren a acoger la vida adoptando. Giuseppe nos muestra que este tipo de vínculo no es secundario, no es improvisado. Es una de las formas más elevadas de amor… ¡Cuántos niños en el mundo esperan que alguien los cuide! Y cuántos esposos desean ser padres y madres pero fracasan por razones biológicas; o, aunque ya tienen hijos, quieren compartir el afecto familiar con los que no lo tienen. No debemos tener miedo de elegir el camino de la adopción, de correr el ‘riesgo’ de la aceptación”, sostuvo ante los presentes en la Santa Sede.

La sociedad actual “es un poco huérfana”, consideró el papa Francisco

En último lugar, el Sumo Pontífice cuestionó a aquellas personas que eligen no tener descendencia, al considerar que la civilización hoy “es un poco huérfana”, lo cual desde su punto de vista significa un sentimiento “que nos hace mucho daño”.

Y concluyó: “¿Quién pagará los impuestos de mi pensión si no hay hijos? ¿Quién cuidará de mí? Pido a San José que mueva las conciencias para tener hijos”. Que, según él, son “la plenitud de la vida de una persona”.

