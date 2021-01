Uno de los rumores más extraños que surgieron en internet recientemente afirman que el Papa fue arrestado por cargos de abuso sexual. ¿Es esto verdad? ¿Fue arrestado el Papa Francisco?

No. No hay evidencia alguna que diga que el Papa haya sido arrestado, por cargos de abuso sexual ni nada. De hecho, el Papa Francisco estuvo muy activo en los últimos días en que se difundía el rumor, ofreciendo oraciones por las personas fallecidas en los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos y ampliando el papel de la mujer en la Iglesia Católica. Eso no ha impedido que la gente difunda ampliamente información falsa por medio de internet.

El informe sobre un supuesto arresto no ha sido informado por ningún medio o fuente confiable. “El Papa arrestado por incesto, posesión de pornografía infantil y trata de personas”, decía un artículo en un sitio llamado Saporta Report. Sin embargo, este artículo no proporciona ninguna fuente para respaldar su afirmación. En cambio, dice que la acusación proviene de “partidarios de QAnon”.

Esto es lo que necesita saber:

El rumor fue iniciado por seguidores del movimiento QAnon

El Informe de Saporta deja en claro de dónde provienen las afirmaciones, escribiendo: “Los partidarios de QAnon informaron el domingo que el Papa Francisco fue arrestado el sábado por cargos que incluyen tráfico de personas e incesto”.

¿Qué es QAnon? “QAnon afirma que Estados Unidos está dirigido por pedófilos y adoradores de Satanás que dirigen una operación mundial de tráfico sexual de niños y que el presidente Donald Trump es la única persona que puede detenerlos”, informó CBS News. Sin embargo, no hay evidencia de esto.

Según la BBC, la teoría de la conspiración completamente “infundada” sostiene que “esta pelea conducirá a un día de ajuste de cuentas en el que personas prominentes como la ex candidata presidencial Hillary Clinton serán arrestadas y ejecutadas”.

Varios de los manifestantes que violaron el Capitolio de los Estados Unidos eran partidarios de QAnon, incluida Ashli Babbitt, la veterana militar de San Diego asesinada a tiros por la policía cuando intentaba trepar por una ventana e ingresar un vestíbulo donde se refugiaban miembros del Congreso.

Según The New York Times, los creyentes de QAnon “afirman falsamente que el presidente Trump se enfrenta a una oscura pandilla de pedófilos demócratas”.

El Papa otorgó a las mujeres más derechos dentro de la Iglesia

En un momento en que los teóricos de la conspiración afirmaban falsamente que fue el pontífice había sido arrestado, el Papa Francisco había estando activo en sus funciones como Papa.

El 11 de enero, según Associated Press, el pontífice “cambió la ley de la iglesia” para que las mujeres puedan desempeñar un papel más importante dentro la misa, aunque no dijo que podrían convertirse en sacerdotes.

Según Politico, el Papa también intervino acerca de los disturbios del Capitolio, diciendo que estaba orando por aquellos que perdieron la vida. Además de Babbitt, un oficial de policía del Capitolio murió luego de ser golpeado y una mujer fue aplastada por la multitud. Otro oficial de policía del Capitolio perdió la vida el sábado.

“La violencia siempre es autodestructiva”, dijo el Papa en el comunicado sobre los disturbios del Capitolio, según Politico, además dijo que pidió a los líderes que ejerzan “un alto sentido de responsabilidad” para “calmar las almas” para que no estalle más violencia.

El Papa agregó, según Politico, “Ofrezco un saludo afectuoso al pueblo de Estados Unidos, sacudido por el reciente asedio al Congreso”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: ¿Cuándo volverá a estar disponible la aplicación Parler?