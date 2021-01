La mujer baleada en el Capitolio era creyente de la conspiración de QAnon

Ashli Babbitt, la mujer de la zona de San Diego que fue asesinada a tiros cuando entraba por una ventana al edificio del Capitolio de los Estados Unidos, era una fiel seguidora de Donald Trump y creía en la conspiración de QAnon, según una revisión en sus cuentas de redes sociales.

Ella se puso una camiseta de QAnon para un desfile de barcos de Donald Trump. Publicó referencias a teorías de conspiración de QAnon comunes y extrañas. “WWG1WGA #TrumpBoatParade2020 #SanDiego #America”, escribió en una publicación en Twitter.

¿Qué es QAnon? “QAnon afirma que Estados Unidos está dirigido por una camarilla de pedófilos y adoradores de Satanás que dirigen una operación mundial de tráfico sexual de niños y que el presidente Donald Trump es la única persona que puede detenerlos”, informó CBS News. CBS agregó que “donde vamos uno, vamos todos”, es un grito de guerra de QAnon que se abrevia como WWG1WGA.

“Toda la red corrupta debe ponerse de rodillas”, escribió en un tuit. “¡Estas personas necesitan y serán responsables! Y recuperaremos nuestro país. ¡Y Estados Unidos salvará al mundo! “También retuiteó al presidente Donald Trump.

Babbitt fue asesinada a tiros cuando la gente se apresuraba por entrar al edificio del Capitolio de Estados Unidos. El vicepresidente estuvo a salvo, los miembros del Congreso abandonaron la sala, se encontraron IEDS en todo Washington D.C. y la gente irrumpió en las cámaras del Senado de los Estados Unidos.

Babbitt fue asesinada a tiros por un oficial de policía del Capitolio vestido de civil en medio de este caos, como se muestra en un video, mientras intentaba llegar a una ventana hacia el vestíbulo del Speaker. Advertencia, este video es bastante gráfico:

Algunas personas dijeron que su nombre era Ashley Babbitt o Ashli Babbit, pero las redes sociales indican que su nombre es Ashli Babbitt.

La página de Twitter de Babbitt hace referencia a la teoría de la conspiración de la “tormenta”

El esposo de Babbitt le dijo a KUSI-TV en San Diego que ella era una “firme defensora del presidente Trump y una gran patriota para todos los que la conocían”, en palabras de la estación.

“Nada nos detendrá … Pueden intentarlo y probarlo, pero la tormenta está aquí y está descendiendo sobre DC en menos de 24 horas … ¡Oscuro a la luz!” escribió en una publicación. Había retuiteado las cuentas de QAnon y el exasesor de seguridad nacional Michael Flynn.

La tormenta es una referencia de QAnon. “La conspiración Storm presenta cábalas secretas, una red de tráfico sexual de niños liderada (en parte) por el satánico Partido Demócrata y, por supuesto, innumerables saltos lógicos y suposiciones paranoicas”, explicó NYmag sobre las conspiraciones desacreditadas.

Otra mujer escribió: “Aterrizando en DC. Aquí para hacer la obra de Dios. Salva a la República. #StoptheSteal”. Babbitt respondió a ese tweet el 4 de enero de 2021 escribiendo: “¡Estaré allí mañana! ¡Dios! ”

Una foto en Twitter la mostraba con un sombrero MAGA. “¡¡¡Estamos aquí disfrutando de nuestro sábado !!! juntos podemos #MAGA #KAG Dios bendiga al presidente trump y Dios bendiga a Estados Unidos 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 # Trump2020 # 4MoreYears”, escribió.

Babbitt era una partidaria de Trump

Babbitt llenó sus redes sociales con referencias hacia Donald Trump y QAnon.

“¡Estaré en DC el día 6! Dios bendiga a Estados Unidos y WWG1WGA”, escribió en Twitter, haciendo una referencia a QAnon. Ella escribió que el gobernador de California había instituido un “gobierno comunista”. Ella respondió a un tweet que criticaba el apoyo del cheque de estímulo de $600 de Nancy Pelosi, escribiendo: “Es un golpe en el estómago para todos nosotros … ¿crees que las personas se están despertando todavía? … es poder y dinero…. ¡debemos unirnos!”

Ella retuiteó al abogado de Georgia Lin Wood. En diciembre, escribió: “¡COVID ES UNA F ****** BROMA!” En septiembre, escribió: “¡Un deslizamiento de tierra en Trump 2020! ¡Deja a la libertad sonar!” Ella también escribió: “Si tienes miedo, quédate en casa. ¡Pero algunos de nosotros no estamos y no aceptamos este plandemico programado si es una mierda!”

Otra mujer escribió en Twitter: “Pregunta seria: ¿Ha iniciado el gobierno una guerra contra su propio pueblo?” Babbitt respondió el 20 de diciembre: “No somos su gente … son propiedad, comprados, pagados, esclavizados … no puedes vender tu alma al diablo sin un precio. Ellos eligieron, nosotros también. ¡De oscuro a claro! ¡Que suene la libertad y que Dios bendiga a América! ¡Dios sabe, Dios ve y está viniendo! Nada puede detener lo que está sucediendo”.

Aquí hay un video que captura el momento en que dispararon a Babbitt. Suena un disparo cuando intenta trepar por una ventana al vestíbulo. El video es perturbador.

Según KUSI, Babbitt era “una veterana de 14 años, que sirvió en cuatro giras con la Fuerza Aérea de los EE.UU. y fue una oficial de seguridad de alto nivel durante su tiempo en el servicio”.

En el video de la transmisión en vivo, los partidarios de Trump gritan que alguien fue asesinado y el video muestra a la mujer acostada con sangre saliendo de su boca. “Oh, joder, la mataron”, dice una persona.

Según su página de Facebook, Babbitt era el “propietario/operador de Fowlers Pool Service and Supply Inc.” Vivía en San Diego, era de San Diego y estaba casada. Las fotos la muestran con su esposo.

En el video, los partidarios de Trump comenzaron a hablar de la Guerra Civil mientras la mujer yacía baleada en el suelo.

“Bienvenido al comienzo de una Guerra Civil”, dice un hombre en el video.

El tiroteo ocurrió fuera de la Cámara de Representantes. Las fotos del interior de la cámara de la Cámara de Representantes mostraban a la Policía del Capitolio de los Estados Unidos con armas en la mano apuntando hacia los manifestantes.

Un testigo dice que Babbitt “se precipitó por las ventanas”

Un hombre de Nueva Jersey habló con un periodista y dijo que era un testigo ocular. Tenía una mano ensangrentada. “Habíamos irrumpido en las cámaras del interior, y había una joven que entró por las ventanas. Varios policías y el Servicio Secreto decían retroceder, bajar y salir del camino”, dijo.

Continuó: “Ella no prestó atención a la llamada. Mientras corríamos para agarrar a la gente y hacerlos retroceder, le dispararon en el cuello. Ella volvió a caer sobre mí. Empezó a decir que estaba bien, estaba bien. Luego empezó a moverse de forma extraña y le salía sangre del cuello, la boca y la nariz. Ya no sé si está viva o muerta”.

El hombre dijo que “la policía antidisturbios entró y empezó a sacarnos con palos y esas cosas”. Cuando se le preguntó cómo llegaron al Capitolio, dijo: “Atravesamos el andamio, atravesamos explosiones y gases lacrimógenos, y nos abrimos paso. Solo estoy tratando de entrar en el Congreso y con quienquiera que podamos y decirles que necesitamos algún tipo de investigación sobre esto, y alguien podría estar muerto. Ese no es el tipo de gobierno que podemos tener”.

Dijo que no estaba herido. “Podría haber sido yo. Ella entró primero”. Dijo: “Esto ya no puede sostenerse … no representan a nadie. Y ahora van a matar gente”. Cuando se le preguntó a quién se refería, dijo: “Policía, congresistas y mujeres. No les importa. Creen que somos un chiste. Los cheques de $2,000 eran una broma para ellos”. Dijo que la gente estaba filmando a los manifestantes antes y se reía de ellos. Una vez que estuvieron dentro, “salieron las armas”. Añadió: “Ahora estamos en un punto en el que esto no se puede permitir”.

