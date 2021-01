¿Cuándo volverá a estar disponible la aplicación Parler?

Si está intentando utilizar la aplicación Parler y ves que esta no está funcionando, es probable que esto se deba a un cierre por parte de los servidores web de Amazon. Amazon notificó a Parler que la eliminaría de sus servidores en la nube de AWS a las 11:59 p.m. hora del Pacífico el domingo por la noche, 10 de enero. A menos que Parler pudiera encontrar un nuevo host antes de esa hora, se esperaba que la aplicación se desconectara por completo. Sin embargo, el CEO de Parler pidió a los usuarios que volvieran a usar la app el martes cuando se espera que la aplicación vuelva a estar disponible.

Parler fue advertido de que sería eliminado desde Amazon a las 11:59 p.m. hora del Pacífico el domingo

El sábado 9 de enero, Amazon notificó a Parler una advertencia de que iba a ser eliminado de sus servicios en la nube por no poder controlar las publicaciones que alentaban actos violentos. Esto significa que hasta que la aplicación encuentre un nuevo host, estará completamente fuera de línea y no funcionará.

Amazon Web Services envió un correo electrónico a la directora de políticas de Parler, Amy Peikoff, acerca de que la aplicación viola sus términos de servicio y advirtió la próxima suspensión. Según CNBC, la carta decía, en parte: “AWS proporciona tecnología y servicios a clientes de todo el espectro político, y seguimos respetando el derecho de Parler a determinar por sí mismo qué contenido permitirá en su sitio. Sin embargo, no podemos brindar servicios a un cliente que no puede identificar y eliminar de manera efectiva el contenido que fomenta o incita a la violencia contra otros. Debido a que Parler no puede cumplir con nuestros términos de servicio y representa un riesgo muy real para la seguridad pública, planeamos suspender la cuenta de Parler a partir del domingo 10 de enero a las 11:59 p.m. PST”.

Según The New York Times, Amazon envió a Parler 98 ejemplos de publicaciones que alentaban la violencia, y muchas seguían de ellas activas. El New York Times informó que una carta de Amazon a Parler señaló: “Está claro que Parler no tiene un proceso efectivo para cumplir con [las reglas] … Seguimos respetando el derecho de Parler a determinar por sí mismo qué contenido permitirá en su sitio. Sin embargo, no podemos brindar servicios a un cliente que no puede identificar y eliminar de manera efectiva el contenido que fomenta o incita a la violencia contra otros”.

Google también bloqueó a Parler de su tienda, y Apple le dio a Parler 24 horas para eliminar el contenido violento, pero luego eliminó la aplicación de la tienda de Apple.

El CEO de Parler dijo que la App podría estar disponible de nuevo el lunes, pero luego dijo que probablemente sería después

Una vez que la aplicación fuera eliminada desde Amazon y ya no funcionara, no está claro exactamente cuánto tiempo permanecerá fuera de línea. Todo depende de cuánto tiempo lleve mover la aplicación a un nuevo host. John Matze, CEO de Parler, ha compartido diferentes cronogramas sobre cuándo podría la aplicación estar nuevamente disponible a sus usuarios. Inicialmente, les informó a estos el sábado, que Parler podría tardar hasta una semana en estar disponible nuevamente.

El escribió:

El domingo a la medianoche, Amazon cerrará todos nuestros servidores en un intento de eliminar por completo la libertad de expresión de Internet. Existe la posibilidad de que Parler no esté disponible en Internet hasta por una semana mientras reconstruimos todo desde cero. Nos preparamos para eventos como este sin depender nunca de la infraestructura patentada de Amazon y construyendo productos bare metal. Haremos todo lo posible para cambiarnos a un nuevo proveedor en este momento, ya que tenemos muchos compitiendo por nuestro negocio, sin embargo, Amazon, Google y Apple lo hicieron a propósito como un esfuerzo coordinado sabiendo que nuestras opciones serían limitadas y sabiendo que esto causaría el mayor daño. ya que el presidente Trump fue bloqueado en las empresas de tecnología. Este fue un ataque coordinado de los gigantes tecnológicos para acabar con la competencia en el mercado. Tuvimos demasiado éxito demasiado rápido. Puede esperar que continúe la guerra contra la competencia y la libertad de expresión, pero no nos de por perdidos”.

Pero más tarde el día sábado por la noche, enfatizó que tendrían que intentarían regresar lo antes posible y estimó que volverían a funcionar el lunes al mediodía y que la aplicación estaría disponible a partir del martes.

Escribió también: “Nuestra misión es la libertad de expresión, la democracia y nosotros, el pueblo, tenemos el poder. ¡La élite no quiere que seamos libres, quiere odiar la división y el poder! Para que ganemos esta pelea, necesitamos que todos regresen a Parler el martes. Para el lunes al mediodía estaremos operando nuevamente”.

Luego, más tarde, compartió más detalles sobre cómo los usuarios podrían regresar a la aplicación Parler y cómo esto probablemente sería una realidad el martes.

Dijo que para el martes, los usuarios deben ir a Parler.com, usar versiones ya instaladas de Parler o “usar la versión de Android descargada lateralmente”. También deben revisar su correo electrónico y correo no deseado para ver si hay mensajes de Parler. Él escribió: “Deberíamos estar operando en menos de 12 horas de tiempo de inactividad después de que Amazon retire abruptamente nuestro acceso. Esto no tiene precedentes”.

Sin embargo, en una entrevista el domingo, indicó que podría llevar más tiempo, informó Deadline. Dijo que los servicios de mensajes de texto, los proveedores de correo electrónico y los abogados “nos habían abandonado también el mismo día”. Añadió: “Haremos todo lo posible para volver a estar en línea. Pero estamos teniendo muchos problemas porque todos los proveedores con los que hablamos dicen que no trabajarán con nosotros. Porque si Apple no aprueba y Google no aprueba, ellos no lo harán”.

Luego, más tarde, el domingo por la noche, solo unas horas antes del cierre, Matze publicó en Parler que podría pasar mucho más tiempo antes de que el sitio vuelva a estar disponible.

Matze escribió que la aplicación podría estar inactiva mucho más tiempo de lo previsto y que no abriría una cuenta en ninguna otra red social. El mensaje se publicó justo antes de las 2:00 a.m. hora del lunes por la mañana.

El escribió:

Quería enviarles a todos en Parler una actualización. Es probable que estemos por fuera más de lo esperado. Esto no se debe a restricciones de software; tenemos nuestro software y los datos de todos listos para usarse. Más bien es que las declaraciones de Amazon, Google y Apple a la prensa sobre la suspensión de nuestro acceso han provocado que la mayoría de nuestros otros proveedores también abandonen su apoyo. Y la mayoría de las personas con suficientes servidores para alojarnos nos han cerrado las puertas. Actualizaremos a todos y daremos declaraciones a la prensa cuando estemos de nuevo en línea. Parler es mi última posición en Internet. No crearé una cuenta en ninguna red social. Parler es mi hogar. Hasta pronto 👋

El 10 de enero, Matze y Parler compartieron un comunicado de prensa sobre la situación. Matze dijo en su declaración que no toleraba la violencia en la plataforma. El escribió:

Fundé Parler como un lugar de diálogo y discusión abiertos donde podríamos trabajar para superar la ira y la hostilidad que parecen estar consumiendo a nuestra sociedad civil. Parler se esfuerza por unir a las personas y encontrar un lugar en común, paz y sanación. No toleramos ni aceptamos la violencia en nuestra plataforma y nunca lo haremos. Nuestro equipo trabajó duro para producir un conjunto sólido de Normas de la comunidad, que prohíbe expresamente el contenido que incite o amenace a la violencia u otra actividad que infrinja la ley. Trabajamos aún más duro para construir un sistema que involucre a nuestra comunidad para hacer cumplir estas reglas de manera rápida y transparente y eliminar este tipo de contenido. No ha sido fácil. Parler no participa en la discriminación por puntos de vista, ni recopilamos ni abusamos de los datos personales. Parler no es una aplicación de vigilancia, por lo que no podemos simplemente escribir algunos algoritmos que localizarán rápidamente el 100% del contenido objetable, especialmente durante los períodos de rápido crecimiento y los ataques maliciosos aparentemente coordinados que acompañan a ese crecimiento. Pero eso no significa que no hayamos sido efectivos. Hasta el viernes por la tarde, parecía que Apple, Amazon y Google estaban de acuerdo con esto. Evaluado objetivamente, nuestro sistema funcionó tan bien o mejor que los métodos utilizados por nuestros competidores, al tiempo que se adhirió a nuestros principios. Y trabajamos para mejorarlo cada día. Invitamos a quienes tengan inquietudes a unirse a nuestra comunidad y ver nuestro sistema en acción. Y agradecemos sus comentarios. Es importante para todos nosotros en Parler que lo hagamos bien. Nos preocupamos profundamente y estamos comprometidos a ser parte de la solución a largo plazo para salvar el discurso civil.

