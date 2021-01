Tiroteo en Chicago: abatido el sospechoso de matar a cinco personas

Jason Nightengale era un hombre de Illinois de 32 años de edad que cometió un tiroteo al azar en Chicago, que se extendió hasta Evanston este 10 de enero, hiriendo y asesinando al azar a varias personas en un IHOP, un restaurante especializado en desayunos, una calle y un apartamento. En total, siete personas recibieron disparos, y hay al menos cinco personas fallecidas.

Según el superintendente de la policía de Chicago, David Brown, que habló en una conferencia de prensa, Jason Nightengale disparó y mató a un guardia de seguridad de un apartamento, a un hombre que estaba sentado en un garaje y a un hombre en una tienda de conveniencia. También le disparó a un adolescente en un automóvil, a una mujer en un restaurante de IHOP y a otras personas durante todo el tiroteo.

Todos los tiroteos se desarrollaron de manera aleatoria. Luego, la policía de Evanston disparó y mató contra Jason Nightengale. Una de las víctimas era un estudiante de la Universidad de Chicago, confirmó la universidad en un comunicado por medio de Twitter. Los nombres de las víctimas aún no se han dado a conocer.

Esto es lo que necesita saber:

1. El superintendente de la policía de Chicago dijo que todos los tiroteos fueron aleatorios: así describió cada uno de ellos:

El superintendente de la policía de Chicago, David Brown, dijo en una conferencia de prensa que los eventos sucedidos fueron “trágicos”. También que fueron confusos porque hubo tantos tiroteos en diferentes lugares, por lo que Brown especificó cuidadosamente cada uno de ellos.

Destacó que la información era preliminar. Comenzando en Chicago alrededor de la 1:50 pm, “un delincuente negro que ahora conocemos como Jason Nightengale entró en un garaje, sacó un arma y disparó en la cabeza contra un hombre de 30 años, mientras este estaba sentado en su vehículo”, dijo Marrón. Esta primer víctima murió en el lugar de los hechos.

Luego, el sospechoso “entró en un edificio de apartamentos, sacó al azar un arma de fuego, disparó, y golpeó a una mujer y a un guardia de seguridad que estaba sentado en el escritorio del edificio”, dijo Brown. El guardia de seguridad murió. Le dispararon en el pecho. La otra víctima estaba “cogiendo el correo en el mismo edificio cuando el hombre le disparó en la cabeza”, dijo Brown. Ella se encuentra en estado crítico.

Luego fue a otro edificio y secuestró a un hombre, al parecer era alguien que conocía. “Algún familiar suyo vivía en el edificio”. Apuntó con el arma a este hombre pero no le disparó. Jason Nightengale robó el auto de este hombre y luego se fue en el, dijo Brown.

A las tres de la tarde, entró en una tienda de Chicago, anunció un robo y “le disparó a un hombre de 29 años en la cabeza. Una víctima al azar”. El hombre murió de inmediato. Luego le disparó a una mujer de 81 años en la espalda y el cuello en la misma tienda. Ella se encuentra en estado crítico.

A las 4:00 p.m., le disparó a una joven de 15 años que iba de copiloto en un vehículo junto a su madre. La ventana se rompió de inmediato y ella recibió un disparo en la cabeza, debido a esto se encuentra en estado crítico. “Creemos que fue por el mismo sospechoso”, dijo el superintendente de policía.

2. Jason Nightingale condujo hasta Evanston, donde le disparó a una mujer en un IHOP

Según el oficial Brown, los hechos se trasladaron hasta Evanston, Illinois.

Los oficiales de policía respondieron a un llamado acerca de un tiroteo; se enteraron de que Jason Nightengale había entrado en una tienda minorista, intento llevar a cabo un robo y le disparó a una mujer en la cabeza dentro de un IHOP. “Mientras estaba estacionado aquí por IHOP, había un cuerpo aquí tirado en el suelo. Probablemente una mujer de unos 40 años, estaba sangrando”, dijo el testigo Israel López a ABC 7. La mujer que falleció fue tomada como rehén, informó la televisión local.

“La policía de Evanston confrontó y baleó al sospechoso durante un intercambio de disparos”, dijo Brown.

Después del cuarto tiroteo, el sospechoso regresó a la escena del crimen y disparó contra los oficiales de policía que estaban investigando el tercer incidente de Chicago, dijo Brown.

“Gracias a la valentía de los policías de @EvanstonPD y con el apoyo de los oficiales de @Chicago_Police, se detuvo a un violento criminal y sus deseos de asesinar. #ChicagoPolice ”, tuiteó Brown.

3. Jason Nightengale publicó una serie de videos perturbadores en su página de Facebook

This man Jason Nightengale was shot and killed by the police today after going around Chicago/Evanston shooting and killing people his Facebook his viciously disturbing he even posted this video before all the shootings pic.twitter.com/6bqXxje1TF — 👩🏾‍⚕️ (@Blameitontati) January 10, 2021

Jason Nightengale tenía un nombre diferente en su cuenta de Facebook. “El tigre y el león pueden ser más poderosos, pero el lobo no actúa en el circo”, dice su foto de perfil.

Publicó una foto del Joker que decía: “Me tranquilicé mucho, pero siempre puedo volver a mi antiguo yo”. Otra foto en su página de Facebook mostraba a un hombre con fajos de billetes apuntando con un arma a la cabeza de una mujer. Otra imagen decía: “Te dispararé en el pecho antes de apuñalarte por la espalda”.

Chicago spree killer Jason Nightengale looking for victimsFacebook video posted by Jason Nightengale shows him sizing up a potential victim two days before he went on a cross-city shooting spree before being killed in a shoot-out with Evanston police. 2021-01-10T06:55:10Z

Algunos de sus videos más recientes son confusos e ininteligibles. “Sabes quién es este B ****”, dijo una y otra vez en un video publicado horas antes del tiroteo.

4. Jason Nightengale trabajó como conserje y oficial de seguridad en Chicago

Jason Nightengale publicó fotos en el 2016 de unos gemelos y dijo que eran sus hijos. Escribió en Facebook que era un “oficial de seguridad” que trabajaba en limpieza en una empresa local, fue a la escuela secundaria Sullivan y vivía y era de Chicago, Illinois.

También publicó otras fotos de él mismo con sus niños.

La Universidad de Chicago tuiteó una declaración sobre el estudiante asesinado por Nightengale. “Con gran tristeza informamos a nuestra comunidad que esta noche un estudiante actual de la Universidad fue asesinado a tiros”, escribió la universidad. “Esta es una noticia profundamente dolorosa para nuestra comunidad y el vecindario de South Side, brindaremos apoyo a los afectados”.

The offender was killed during a shoot out with Evanston police, according to the Evanston police chief. Before the shootout, the offender first fired shots in the nearby CVS and then he fled to the iHOP where he shot a women, who is in critical condition. pic.twitter.com/KRWnNcJ91Z — Paige Fry (@paigexfry) January 10, 2021

5. Los motivo de sus acciones siguen sin ser aclarados

“No tenemos ningún motivo de por qué hizo esto”, dijo Brown. La investigación recién ha comenzado.

Cuando los reporteros le preguntaron cómo Jason Nightengale pudo llegar hasta Evanston después de los otros tiroteos, Brown dijo: “No tenemos una bola de cristal para saber a dónde iría… respondimos a los hechos a medida que ocurren los crímenes, obteniendo información. Para cuando supimos todo, él ya había llegado aquí a Evanston”.

Jason Nightengale tiene antecedentes penales. En 2018, fue acusado de agresión doméstica en Evanston.

Shooting Spree Leaves Multiple People Dead From South Side To EvanstonA man went on a shooting spree through multiple South Side neighborhoods and then north all the way to Evanston – leaving three people dead and several others injured – before he was shot dead by police. CBS 2's Steven Graves reports. 2021-01-10T04:43:20Z

