Brad Rukstales: empresario de Illinois se disculpó por participar en el ataque al Capitolio

Brad Rukstales, un empresario de Illinois que se desempeñó como director ejecutivo de una empresa de análisis de datos, fue uno de los arrestados en Washington, DC por participar en el asalto al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero. El motín provocó evacuaciones y al menos cinco personas fallecidas, en el Capitolio de los Estados Unidos. El oficial de policía Brian Sicknick, murió en medio del tumulto, informó Forbes.

Brad Rukstales ha admitido que entró en el edificio del Capitolio y se ha disculpado por su “mal comportamiento”. Pero también insistió en una entrevista con CBS Chicago en que no era una persona violenta. “No tuve nada que ver con acusar a nadie”, dijo Rukstales. “Estuve en el lugar equivocado en el momento equivocado y lamento mi participación en eso”.

Al momento de escribir este artículo, aún no estaba claro qué cargos específicos podría enfrentar Rukstales. Los funcionarios federales han dicho que los involucrados en los disturbios del Capitolio podrían enfrentar cargos que incluyen “conspiración sediciosa, disturbios e insurrección”, informó Reuters.

Esto es lo que necesita saber:

1. Brad Rukstales dijo que “siguió a cientos de personas” hasta llegar al edificio del Capitolio para “ver lo que estaba sucediendo” y lo llamó como la “peor decisión personal” de su vida.

Rukstales viajó a Washington, DC para asistir al mitin que el presidente Trump había promovido durante semanas. Como informó el New York Times, Trump había alentado a sus partidarios a protestar el 6 de enero cuando los legisladores se reunieron para certificar la victoria del colegio electoral del presidente electo Joe Biden. Trump hizo repetidamente afirmaciones infundadas de que le habían robado las elecciones en las semanas previas y el 19 de diciembre, tuiteó a sus partidarios que la “gran protesta en Washington el 6 de enero” sería “salvaje”.

Desde su arresto, Rukstales eliminó o borró sus cuentas de redes sociales. Pero sugirió a CBS Chicago que no había anticipado la violencia. “Fue genial ver a un montón de personas juntas por la mañana y escuchar los discursos, pero se convirtió en un caos”.

En el momento de escribir este artículo, la cuenta de Twitter de Rukstales solo tenía un tweet y era para disculparse por su participar en los disturbios del Capitolio. Ruckstales restó importancia a su participación y afirmó que simplemente había seguido a otros al interior del edificio porque tenía curiosidad por “ver qué estaba pasando. Aquí está la declaración completa:

En un momento de juicio extremadamente pobre después de la manifestación del 6 de enero en Washington, seguí a cientos de personas a través de un juego de puertas abiertas hacia el edificio del Capitolio para ver lo que estaba sucediendo adentro. Fui arrestado por primera vez en mi vida y acusado de entrar de manera ilegal. Mi decisión de ingresar al Capitolio fue incorrecta y lamento profundamente haberlo hecho. Sin calificaciones y como ciudadano pacífico y respetuoso de la ley, condeno la violencia y la destrucción que tuvo lugar en Washington. Ofrezco mis más sinceras disculpas por mi indiscreción y lamento profundamente que mis acciones hayan avergonzado a mi familia, colegas, amigos y compatriotas. Fue la peor decisión personal de mi vida; No tengo excusa para mis acciones y desearía poder revertirlas.

2. Rukstales regresó a casa de Chicago horas después de su arresto

Suburban Man Expresses Regret After He Was Arrested During Riot At U.S. CapitolBradley Rukstales was deep in protest at the U.S. Capitol in Washington, D.C. on Wednesday afternoon – and then riots broke out. On Thursday night, Rukstales, of northwest suburban Inverness, told CBS 2’s Charlie De Mar things just got out of hand. 2021-01-08T04:12:57Z

Rukstales fue arrestado el 6 de enero, informó WGN-TV, pero no estaba claro de inmediato dónde estaba detenido. Su nombre no aparece en una búsqueda en línea de registros recientes de reclusos de Washington, D.C. o Virginia, y no figura en el sistema federal de reclusos. El caso Rukstales tampoco se ha ingresado en una base de datos de casos judiciales federales al momento de escribir este artículo.

Rukstales no estuvo detenido por mucho tiempo. Regresó a su casa en Inverness, un suburbio de Chicago, el 7 de enero. El reportero de CBS Chicago, Charlie De Mar, habló brevemente con Rukstales fuera de su casa. Rukstales expresó su pesar por estar allí e insistió en que no había actuado con violencia. Pero cuando el periodista le preguntó por qué había elegido entrar al Capitolio, Rukstales terminó la entrevista.

3. Rukstales ha sido despedido

Rukstales era presidente y director ejecutivo de la empresa de tecnología Cogensia, pero el 8 de enero se quedó sin trabajo. Según un comunicado de prensa, la Junta Directiva de la empresa despidió a Rukstales “con efecto inmediato” después de decidir que sus acciones en el Capitolio “eran incompatibles con los valores fundamentales de Cogensia”.

Cogensia se había distanciado inicialmente de Rukstales después de su arresto. La firma emitió una breve declaración en las redes sociales el 7 de enero:

Nuestro director ejecutivo, Brad Rukstales, participó en las recientes protestas de Washington DC. Esas acciones eran suyas y no actuaban en nombre de Cogensia ni sus acciones reflejan de ninguna manera las políticas o valores de nuestra firma. Se le ha concedido un permiso de ausencia mientras seguimos evaluando su caso.

La biografía de Rukstales se eliminó del sitio web de Cogensia poco después de su arresto. Anteriormente, el 8 de enero, la compañía también había despojado del sitio web los artículos en los que se citaba a Rukstales y había eliminado imágenes de él.

Antes de que Cogensia eliminara cualquier referencia a Rukstales, el sitio había incluido una publicación de blog que escribió el 23 de diciembre en la que cuestionaba si los estadounidenses podían confiar en líderes o profesionales médicos en temas como el coronavirus. Variety volvió a publicar una parte de la publicación del blog:

¡La sobrecarga de información puede ser un problema! Se nos dice que confiemos en los expertos. Los profesionales y médicos no solo tienen información contradictoria, sino que a menudo cambian sus consejos. Máscara. Sin máscara. Mascarilla en interiores. Los casos son importantes. No, son hospitalizaciones. ¿Qué rangos de edad son contagiosos? ¡Cerrar escuelas! ¡Vienen las vacunas! Trabajan. No funcionan, es una conspiración. AGHHH. En general, parece que cuanta más información se proporciona, más difícil es consumir, interpretar y actuar. ¡Terminamos teniendo que confiar en nosotros mismos en temas en los que no somos expertos!

4. Rukstales donó miles de dólares a la campaña de Trump, según FEC Records Show

Rukstales ha donado casi $30,000 para apoyar las causas republicanas desde octubre de 2019, según los registros públicos en el sitio web de la Comisión Federal de Elecciones. Sus donaciones incluyeron al menos $12,000 para apoyar los esfuerzos de reelección del presidente Trump.

Los registros de la FEC muestran que Rukstales hizo contribuciones regulares a WinRed, un comité de acción política que se estableció para apoyar a los candidatos conservadores. Según el Center for Responsive Politics, el PAC ha recaudado casi $2 mil millones desde 2019.

Rukstales donó específicamente al Comité Nacional Republicano, el Comité Trump Make America Great Again y Donald J. Trump for President, Inc. Donó $2,250 a Jeanne Ives, quien anteriormente sirvió en la Cámara de Representantes de Illinois y perdió una candidatura para una Cámara de los Estados Unidos. asiento en las elecciones de 2020. Rukstales también donó $500 a la campaña de reelección del líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.

5. Los involucrados en el motín del Capitolio podrían enfrentar cargos de sedición y tiempo en prisión

Rukstales señaló en su declaración que fue arrestado por entrar de manera ilegal al edificio del Capitolio durante el motín del 6 de enero. Pero los funcionarios federales han dicho que los involucrados podrían enfrentar cargos más severos.

El fiscal de los Estados Unidos en funciones para DC, Michael Sherwin, explicó en una llamada telefónica con los periodistas que “todas las opciones” estaban sobre la mesa mientras los fiscales consideran los cargos, informó Reuters. Según el Washington Post, Sherwin dijo que los investigadores estaban revisando las pruebas de video para identificar a los involucrados y perseguir los arrestos.

Sherwin dijo que su oficina consideraría cargos que incluyen conspiración sediciosa, que conlleva una sentencia máxima de prisión de 20 años si es declarado culpable. Esto es lo que dice el código legal de EE.UU.:

Si dos o más personas en cualquier Estado o Territorio, o en cualquier lugar sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos, conspiran para derrocar, sofocar o destruir por la fuerza al Gobierno de los Estados Unidos, o para librar la guerra contra ellos, o para oponerse por la fuerza a su autoridad, o por la fuerza para prevenir, obstaculizar o retrasar la ejecución de cualquier ley de los Estados Unidos, o por la fuerza para apoderarse, tomar o poseer cualquier propiedad de los Estados Unidos en contra de su autoridad, cada uno de ellos será multado bajo este título o encarcelado no más de veinte años, o ambos.

El fiscal general interino Jeffrey A. Rosen también emitió una declaración escrita en la que prometía que los involucrados el 6 de enero serían arrestados y acusados:

Ayer, nuestra Nación vivió con incredulidad cómo una turba irrumpió en el edificio del Capitolio y exigió a las fuerzas del orden federales y locales que ayudaran a restablecer el orden. El Departamento de Justicia se compromete a garantizar que los responsables de este ataque contra nuestro Gobierno y el estado de derecho enfrenten todas las consecuencias de sus acciones conforme a la ley. Nuestros fiscales penales han estado trabajando durante toda la noche con agentes especiales e investigadores de la Policía del Capitolio de los EE.UU., FBI, ATF, Departamento de Policía Metropolitana y el público para recopilar pruebas, identificar a los perpetradores y acusar delitos federales cuando sea necesario. Algunos de los participantes en la violencia de ayer serán acusados ​​hoy, y continuaremos evaluando metódicamente pruebas, acusando delitos y realizando arrestos en los próximos días y semanas para asegurarnos de que los responsables rindan cuentas ante la ley.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: TOP 5 Noticias del 12 de febrero de 2021