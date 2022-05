Paul & Pamela Gendron: los padres de Payton, el autor de la masacre, bajo lupa

Paul y Pamela Gendron son la madre y el padre de Payton Gendron, acusado de causar una masacre en una tienda de comestibles de Buffalo.

Los padres de Gendron no han sido acusados ​​de irregularidades, pero están bajo el foco debido a la corta edad de su hijo (18) y las supuestas creencias y motivaciones racistas.

Un manifiesto de 180 páginas revisado por Heavy describe una mentalidad virulentamente racista hacia los negros y los judíos, despotrica sobre la inmigración masiva y revela que fue influenciado por otros autores de masacres mientras estaba aburrido y online durante la pandemia.

Según la CNN, Gendron planeó apuntar a otra tienda después de Tops Friendly Markets, pero la policía lo detuvo antes de que pudiera hacerlo. Un policía le dijo a la CNN que, después de su arresto, Gendron hizo declaraciones de odio sobre la comunidad negra, lo que también indica motivos racistas.

En el manifiesto racista, el autor escribe:

Mi nombre es Payton Gendron, nací el 20 de junio de 2003, lo que hace que tenga 18 años al momento de escribir esto. Soy el único autor del reciente intento de tiroteo masivo. Viví en Southern Tier, Nueva York toda mi vida con mis padres y 2 hermanos. Creo que soy étnicamente blanco ya que las nacionalidades de mis padres son del noroeste de Europa e Italia. Actualmente estoy inscrito en SUNY Broome con una especialización en Ciencias de la Ingeniería. Me encantaría continuar con esto, pero hay problemas más grandes que me preocupan más. No soy un guerrero, ni he estado inscrito en ningún entrenamiento militar o táctico, así que disculpe cualquier error que cometa durante mi ataque. Nunca me diagnosticaron una discapacidad o trastorno mental, y creo estar perfectamente cuerdo.

Los padres aún no han comentado públicamente sobre el crimen. Gendron está acusado de asesinar a 10 personas y herir a tres, incluidas mujeres ancianas y un oficial de policía retirado. La mayoría de las víctimas eran negras, a lo que se refería en el manifiesto.

Esto es lo que necesita saber:

1. Agentes federales han entrevistado a los padres de Gendron

Los investigadores federales han entrevistado a los padres de Gendron, según WGRZ-TV.

Gendron se graduó en 2021 del Distrito Escolar Central de Susquehanna Valley y asistió a SUNY Broome Community College en Dickinson el otoño pasado, según Press Connects.

Los padres de Gendron están cooperando con la investigación, informó Associated Press.

Se vio a los investigadores en la propiedad de la familia “revisando artículos”, informó The New York Post.

2. Los padres de Gendron son ingenieros civiles

Según The New York Post, los padres de Gendron “trabajan como ingenieros civiles en el Departamento de Transporte del estado”.

Payton Gendron tuvo un interés temprano en la ingeniería como sus padres, según ABC 7. Pero la universidad no tenía constancia de que asistiera durante esta primavera.

Según Press Connects, los padres compraron la propiedad de 17 acres en 2002 por $116,000.

Al anunciar un cargo de asesinato contra Gendron, el fiscal de distrito del condado de Erie, John J. Flynn, escribió en un comunicado de prensa:

Se alega que el sábado 14 de mayo de 2022, aproximadamente a las 2:30 PM, el acusado condujo hasta Tops Friendly Markets en Jefferson Avenue cerca de Riley Street en la ciudad de Buffalo con la intención de cometer un delito. El acusado, que supuestamente vestía equipo táctico y estaba armado con un arma de asalto, se encontró con varias personas en el estacionamiento. El acusado está acusado de disparar intencionalmente a cuatro personas fuera de la tienda de comestibles. Tres de los cuatro tiroteados murieron. Se alega además que el acusado ingresó a la tienda e intercambió disparos con un guardia de seguridad armado. El guardia de seguridad, que era un miembro retirado del Departamento de Policía de Buffalo, murió a causa de sus heridas. El acusado supuestamente disparó a ocho personas más dentro de la tienda. Seis murieron a causa de sus heridas. Dos personas resultaron heridas por disparos. El acusado fue detenido rápidamente por los agentes de policía que respondieron al ataque.

3. Gendron tiene hermanos menores y fue investigado por hacer comentarios sobre asesinato-suicidio en la escuela secundaria

Según el New York Times, hubo señales de advertencia: Gendron, hace un año, cuando estaba en el último año de la escuela secundaria, dijo que quería “cometer un asesinato-suicidio” cuando se le preguntó sobre sus planes después de graduarse. La policía estatal investigó y dijo que estaba bromeando. Lo detuvieron utilizando las leyes estatales de salud mental y fue evaluado pero liberado en un “par de días”, informó The Times. Agregó que otros compañeros de clase también lo describieron usando un traje de materiales peligrosos en 2020.

Sin embargo, prefería las clases online, informó The Times, y agregó que las autoridades estaban registrando la casa de los padres en la pequeña Conklin, y la describieron como una “casa de dos pisos de color azul claro con contraventanas negras y arbustos cuidadosamente recortados”.

Los vecinos le dijeron a The Times que Gendron jugaba baloncesto con sus dos hermanos menores.

4. Los vecinos ofrecieron opiniones encontradas sobre los padres de Gendron

Gendron vivía con sus padres, según la CNN.

Un vecino le dijo a la CNN que la madre de Gendron a menudo caminaba por el vecindario, y un vecino la describió como amable. Dijo que “nunca habrían pensado que en un millón de años” Gendron fuera racista. “Es bastante impactante”.

Sin embargo, otro residente de Conklin dio una descripción menos entusiasta al Daily Mail, que informó que Paul Gendron era un entrenador de fútbol considerado “extraño”.

“Él es de una familia prístina”, dijo un excompañero de clase al Daily Mail. “Eran simplemente perfectos”.

Sus publicaciones en Facebook indicaban actividades familiares normales, pero un padre le dijo a Daily Mail: “Para ser honesto, la madre era un poco presumida. Como si fuera mejor que los demás. El padre era extraño. Como cuando conoces a alguien y parece estar fuera de lugar”.

5. El manifiesto dice que el autor cultivó sus creencias principalmente de Internet durante un período de “extremo aburrimiento” en la pandemia

El manifiesto defiende creencias extremadamente racistas y la llamada teoría del reemplazo que se centra en las bajas tasas de fertilidad de los blancos y la inmigración masiva. También establece que el atacante apuntó a una ciudad con una gran población negra. Escribió: “No hay ningún no blanco que viva en tierras blancas que sea inocente”.

“¿De dónde sacaste tus creencias actuales?”, pregunta el manifiesto.

La respuesta: “Principalmente de Internet. Hubo poca o ninguna influencia en mis creencias personales por parte de las personas que conocí en vivo. Leí múltiples fuentes de información de todas las ideologías y decidí que la actual es la más correcta”.

Describió cómo desarrolló creencias racistas:

“Antes de comenzar, diré que no nací racista ni crecí para serlo. Simplemente me volví racista después de saber la verdad. Empecé a navegar por 4chan en mayo de 2020 después de un aburrimiento extremo. Fue durante el brote de covid. Allí aprendí a través de infografías, sh*tposts y memes que la raza blanca se está extinguiendo, que los negros están matando desproporcionadamente a los blancos…”

También señala: “La política nunca se discutió realmente en mi familia o en los grupos de amigos. Preferiría llamarme populista. Pero puedes llamarme nacionalsocialista ecofascista etnonacionalista si quieres, no estaría en desacuerdo contigo”.

Indicó que estaba planeando el ataque desde que era un menor y escribió: “Me he estado preparando pasivamente para este ataque como lo hace todo estadounidense: comprando munición, equipos militares y disparando de manera irregular”.

Dijo que no era cristiano y escribió: “No. No le pido a Dios la salvación por fe, ni le confieso mis pecados. Yo personalmente creo que no hay vida después de la muerte. Sin embargo, creo y practico muchos valores cristianos”.

El autor dijo que era un supremacista blanco y fascista. “Sí, me llamaría supremacista blanco, después de todo, ¿qué raza es responsable del mundo en el que vivimos hoy? Creo que la raza blanca es superior en el cerebro a todas las demás razas”. Escribió: “Sí, soy racista porque creo en las diferencias de capacidades entre las razas”.

Expresó creencias antisemitas, escribiendo: “¡¡SÍ!! ¡Deseo que todos los JUDÍOS vayan al INFIERNO! ¡Regresa al infierno de donde viniste, DEMONIO!”

Indicó que fue influenciado por un terrorista de Nueva Zelanda que también transmitió en vivo su ataque mientras asesinaba a musulmanes, y escribió sobre su influencia clave: “Sí, y su nombre es Brenton Harrison Tarrant. Brenton hizo que empezara a interesarme sobre los problemas con la inmigración y los extranjeros. Sin su transmisión en vivo probablemente no tendría idea de los problemas reales que enfrenta Occidente”.

El autor escribió: “Cuando tenía 12 años, estaba profundamente metido en la ideología comunista. Sin embargo, desde los 15 a los 18 años, me moví constantemente más hacia la derecha. En la brújula política, caigo en la categoría de izquierda autoritaria leve a moderada, y preferiría que me llamaran populista”.

Gendron fue detenido en el lugar, dijo la policía de Buffalo. Está acusado de asesinar a 12 personas, la mayoría negras. Otros tres resultaron heridos. Gendron se enfrenta a cargos de asesinato en primer grado en un tribunal estatal de Nueva York y también podría enfrentar cargos federales, incluidos delitos de odio, dijeron las autoridades. Lea acerca de las 10 víctimas que fueron asesinadas aquí.

“Esto fue pura maldad”, dijo el sheriff del condado de Erie, John García, en una conferencia de prensa. “Fue un crimen de odio por motivos raciales directo de alguien fuera de nuestra comunidad”. El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, calificó el asesinato en masa como “un crimen de odio y un acto de extremismo violento por motivos raciales”.

Conklin está a más de 200 millas al sureste de Buffalo en la región del Nivel Sur de Nueva York.

Gendron se declaró inocente, dijeron las autoridades. La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Erie tuiteó: “Payton S. Gendron, de 18 años, de #Conklin, NY, ha sido procesado en el Tribunal de la ciudad de Buffalo por un cargo de asesinato en primer grado. Fue puesto en prisión preventiva sin derecho a fianza. Se programó una audiencia por delito grave para el jueves 19 de mayo a las 9:30 AM.