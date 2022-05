Germaine Lindsay, el terrorista suicida de los atentados de Londres en 2002

Samantha Lewthwaite es una sospechosa de terrorismo británica y fugitiva que aparece en la serie documental World’s Most Wanted de Netflix. Uno de los episodios se centra en Lewthwaite, también conocida como Sherafiyah Lewthwaite o la Viuda Blanca. The Telegraph informó que los jefes de seguridad somalíes dijeron que ella es responsable de más de 400 muertes hasta mayo de 2015. Se cree que es miembro de al-Shabaab y es considerada una de las sospechosas de terrorismo más buscadas de Occidente. Interpol emitió una orden de arresto con notificación roja para Lewthwaite en 2013.

Se cree que se radicalizó cuando era niña después del divorcio de sus padres. Se convirtió al Islam a los 15 años y conoció a su futuro esposo, Germaine Lindsay, en una sala de chat de Internet. Los dos se casaron poco después, en octubre de 2002. Sin embargo, el matrimonio se detuvo abruptamente cuando Lindsay se inmoló en los infames ataques suicidas 7/7 en Londres el 7 de julio de 2005, matando a 26 civiles.

Lewthwaite, que estaba embarazada de ocho meses de su segundo hijo en ese momento (su primer hijo tenía 14 meses), condenó públicamente el ataque y dijo: “Condeno totalmente y estoy horrorizada por las atrocidades. Nunca predije o imaginé que estaba involucrado en actividades tan horribles. Era un esposo y padre amoroso”. Sin embargo, después del ataque, desapareció de Inglaterra y los servicios de inteligencia vincularon cada vez más a Lewthwaite con planes terroristas y ataques en el este de África.

¿Quién fue el primer marido de Lewthwaite, Germaine Lindsay? Esto es lo que necesita saber:

1. Lindsay nació en Jamaica y fue criado en Inglaterra por una madre soltera que se convirtió al Islam cuando era adolescente

Germaine Maurice Lindsay nació en Jamaica el 23 de septiembre de 1985, pero desde el año de edad se crió en Huddersfield, West Yorkshire, en Inglaterra. The Guardian informó que era hijo de una madre soltera, que aparentemente tuvo una infancia normal. Asistió a la escuela secundaria de Rawthorpe y participó en el atletismo de la escuela.

Después de los ataques, una de sus compañeras de escuela dijo que estaba sorprendida: “Era muy amable. Era una de esas personas que nunca esperabas que se metiera en problemas. Él era tan bueno. ¿Qué poseyó su alma?” Sin embargo, la BBC también informó que algunos amigos de la escuela dijeron después de los atentados que Lindsay había expresado odio racial hacia los judíos y comenzó a distribuir panfletos de al-Qaeda en la escuela.

Conocidos le dijeron a The Guardian que pensaron que el punto de inflexión pudo haber sido cuando su madre, Mariam, se convirtió al Islam y le dijo a su hijo que él también debería considerarlo. A la edad de 15 o 16 años, Lindsay cambió su nombre a Abdullah Shaheed Jamal y comenzó a usar ropa islámica tradicional. Tenía una hermana menor, Lauren, que también comenzó a usar un pañuelo en la cabeza en esa época.

Poco después de esto, su madre se volvió a casar y se mudó a Estados Unidos, momento en el que dejó la escuela y comenzó a trabajar en trabajos ocasionales, según informó la BBC.

2. Lindsay conoció a Lewthwaite online y se casaron poco después, en octubre de 2002

Lewthwaite conoció a Lindsay por primera vez en una sala de chat islámica en Internet y luego se conocieron en persona por primera vez en una marcha de “Alto a la guerra” en Londres. Pronto comenzaron a vivir juntos en Huddersfield, donde Lindsay trabajaba como instaladora de alfombras y ocasionalmente vendía fundas para teléfonos móviles en un mercado, escribió The Guardian. En octubre de 2002, la pareja se casó, aunque los padres de Lewthwaite no asistieron a la boda porque no aprobaban su conversión religiosa.

En septiembre de 2003, se mudaron juntos a Aylesbury, una ciudad en el centro de Inglaterra donde Lewthwaite había pasado la mayor parte de su infancia. En Aylesbury, Lindsay también trabajó como instalador de alfombras, pero finalmente fue despedido de su trabajo.

Su primer hijo, un niño llamado Abdullah, nació en abril de 2004. A fines de 2004, la BBC informó que Lindsay agredió a Lewthwaite. Poco antes de los atentados, el medio escribió que intentó iniciar una relación con otra mujer e incluso le preguntó si podía conseguirle un arma.

Lewthwaite estaba embarazada de su segundo hijo, una hija, en el momento de la muerte de su esposo.

3. Lewthwaite habló después del ataque terrorista de Lindsay y dijo que era “abominable” antes de desaparecer de Inglaterra con sus 2 hijos

El 7 de julio de 2005, Lindsay, de 19 años, se suicidó junto con 26 pasajeros en la línea Picadilly del metro, cerca de la estación de King’s Cross. Lindsay fue solo uno de los cuatro terroristas suicidas que atacaron el metro de Londres en una serie de ataques coordinados que mataron a 52 personas.

Después del ataque, Lewthwaite dijo que sus acciones eran “abominables” y creía que sus muchos viajes a algunas mezquitas más extremas lo habían radicalizado. “Era un hombre inocente, ingenuo y sencillo. Supongo que debe haber sido un candidato ideal”, dijo ella. Lewthwaite fue criticada en ese momento por vender la entrevista exclusiva por £ 30,000, según informó el Daily Mail.

Después de los ataques del 7/7, la policía allanó su casa y poco después alguién intentó incendiar la casa. Lewthwaite fue colocada en una “casa segura” bajo custodia protectora, pero desapareció de Inglaterra poco después.

4. El padre de Lindsay habló después de los ataques diciendo que recientemente había comenzado a hablar con su hijo antes de que Lindsay cortara todo contacto

Durante la mayor parte de su vida, Lindsay no pareció tener mucho contacto con su padre biológico, quien permaneció en Jamaica cuando la familia se mudó a Inglaterra. Después de los ataques terroristas de Lindsay, su padre Nigel le dijo a una estación de radio de Jamaica que estaba sorprendido. Dijo que los dos habían comenzado a hablar recientemente después de muchos años y que su hijo parecía “tranquilo”.

Nigel dijo que en septiembre de 2004 su hijo lo contactó de la nada para saber si le había afectado un huracán que había destruido partes de Jamaica. Dijo que habían pasado ocho años desde su último contacto, pero después, los dos hablaron todas las semanas hasta dos meses antes de los ataques. “Traté de contactarlo y no obtuve ninguna respuesta”, dijo a Radio Jamaica.

Lindsay le dijo que se había convertido al Islam, pero Nigel dijo que no había indicios de que estuviera feliz con su vida. Él dijo: “Parecía un joven que había acertado con sus prioridades. Sonaba como si estuviera feliz con su vida y su religión y no dio señales de que estuviera tramando algo malo. Se sentía como si estuviera disfrutando de la vida. Pensé que se estaba mezclando con el grupo correcto de personas en esa religión, personas que podrían guiarlo y mantenerlo en el camino correcto”.

5. Se creía que era el coordinador de los ataques terroristas del 7/7 en Londres

Las fuentes de inteligencia creen que Lindsay es quien coordinó los bombarderos para los ataques del 7/7. Según The Guardian, los otros tres atacantes viajaron a Luton para encontrarse con Lindsay antes de ir a Londres. Se cree que tenía las conexiones necesarias para la operación terrorista.

Uno de los compañeros de clase de Lewthwaite dijo que no estaba demasiado sorprendido de que Lindsay resultara ser un terrorista y le dijo al Telegraph: “Cuando Lindsay llegó por primera vez a la ciudad, solía entrenar mucho con él, solía hacer mucho boxeo. No estaba bien de la cabeza. Siempre tuvo algo violento en él. Pero Lewthwaite estaba bien. Ella era solo una chica normal, realmente nunca pensé que hubiera algo inusual en ella. No puedo creer que ella pueda estar involucrada en esto”.