[FOTO] El sensual top de Ariana Grande con el que cautivó a todos en la boda de su hermano

La mayoría de la gente piensa en una boda como un evento formal. Pero la jueza de The Voice, Ariana Grande, captó la atención de todos cuando se presentó a la boda de su hermano Frankie con un sostén personalizado de Vera Wang. El sujetador iba acompañado de una falda con abertura alta a juego, también diseñada por Vera Wang. Estas prendas de de alta costura definitivamente mostraban más piel que el atuendo de boda tradicional, pero Ariana tiene sus razones para ello.

Este es el top que Ariana usó para la boda

La boda de Frankie Grande del 4 de mayo de 2022 (“May the 4th Be With You”) era de temática Star Wars, según Page Six. Esto puede explicar por qué su hermana eligió su controvertido atuendo. El hermano Frankie le dijo a Billboard que se casó con su novio Hale Leon “en una pequeña ceremonia galáctica íntima” en la casa de su familia en Florida. Como describe Page Six, “Ariana Grande no es como una dama de honor normal, es una dama de honor genial”.

Teen Vogue entró en detalles sobre el conjunto, explicando que “la parte superior del bustier de Ariana era un poco una ilusión óptica, ya que parecía tener una tira transparente que conectaba dos piezas separadas de tela. La parte de la falda tenía una gran abertura a lo largo de una pierna y Ariana parecía estar usando medias negras debajo”. Ariana se convirtió en la otra estrella de la boda de su hermano.

Frankie, como Ariana, no es ajeno a los reality shows. Frankie compitió en el programa de telerrealidad de CBS de larga duración Big Brother en la temporada 16, donde quedó en quinto lugar. Frankie y Ariana Grande siempre han compartido una relación cercana. Al crecer junto con su madre, Joan, ambos se convirtieron en grandes fanáticos de la música y de Broadway. A pesar de que Frankie es 10 años mayor que Ariana, este amor compartido por el teatro musical forjó un vínculo inquebrantable entre ellos, explica Showbiz CheatSheet.

Billboard informa que Ariana tuvo palabras muy amables sobre la unión de Frankie y Hale en Instagram: “Dos almas muy increíbles y destinadas cósmicamente, @halegrande @frankiegrande. Los amo mucho a ambos y les deseo vidas infinitas de felicidad y salud y cantidades copiosas de videojuegos.” Además, felicitó a su nuevo cuñado al publicar: “Hale, te adoro. Eres la adición más feliz y divina a todas nuestras vidas. Gracias por amarlo de la manera que lo haces. Eres todo lo que siempre quise para él”.

¿Qué piensan los fanáticos de la elección de Ariana?

Las reacciones son mixtas. Algunos usuarios pensaron que Ariana estaba tratando de hacer que la boda de su hermano fuera solo para ella. Uno tuiteó: “Le robó el show. Literalmente pensé que esta era su boda 😭”. Un tweet enojado similar decía: “Normalmente no me importan las bodas, pero ¿no se considera de mala educación eclipsar o llamar la atención de los novios deliberadamente usando una prenda de vestir ‘provocativa’?”

Algunas respuestas fueron más positivas, tratando de defender a Ariana. Por ejemplo, un fan tuiteó: “Ella es LA Ariana Grande, una de las estrellas pop más grandes del mundo, y todos los ojos estarán puestos en ella, independientemente de lo que lleve puesto, no puedes culparla”. Algunos usuarios se sorprendieron por todas las reacciones negativas.

Si no es tan obvio para todos que Ariana “está bien” en la parte superior de su sostén, es difícil negar que al menos logró sobresalir.