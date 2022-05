¿Por qué algunos ganadores de “The Voice” no llegaron a lanzar un disco?

¿Recuerdas a Sundance Head, ganador de la sexta temporada de The Voice? Ganó un contrato de grabación, pero nunca llegó a producir su álbum con el estudio. Su entrenador, Blake Shelton, lamentó en Parade que Sundance Head no es el único de sus ganadores que no ha lanzado un álbum después de que la compañía discográfica lo dejara de lado.

Adam Levine despotrica sobre la forma en que se trata a algunos ganadores

El ex entrenador Adam Levine ha experimentado el mismo problema. Despotricó en una conferencia de prensa final de The Voice que este tipo de decepción ocurre con demasiada frecuencia: “Les damos a estos muchachos esta increíble plataforma, mucha exposición y tiempo de transmisión. Una vez que pasamos la antorcha, es el sello discográfico el que destruye eso por completo”, informa Parade.

The Washington Post informa que Levine siente que “no parece haber un plan de carrera estratégico sobre qué hacer con el ganador una vez que deje el programa y se dirija a un sello importante”. Levine no culpa a NBC ni a The Voice. Él culpa a las compañías discográficas con las que trabajan. The Washington Post afirma que en una entrevista de radio de Howard Stern, se le preguntó a Levine si los estudios apresuran a los artistas a grabar álbumes deficientes. Levine replicó: “¡La mayoría de ellos ni siquiera hacen eso! Te sorprendería verlo. El programa termina y dicen: ‘Está bien, ya no me importan’. El líder de Maroon 5 continuó diciendo: “No entiendo por qué no les importa. Eso es lo que me vuelve absolutamente loco. Me siento derrotado porque realmente no hay mucho que pueda hacer”.

¿Qué está pasando realmente?

Los ganadores anteriores de The Voice, Alisan Porter y Javier Colón, pensaron que lograrían el éxito después de ganar. Sin embargo, como explica The New York Post, “cada ganador tiene esa oportunidad a través del contrato de grabación con Universal Music Group, incluido Republic Records, el hogar de The Weeknd, Drake y Ariana Grande, sello discográfico importante… Pero ese ‘matrimonio arreglado’, como describe Colon, ha sido problemático, sofocando las carreras de algunos ganadores de The Voice antes de que hayan tenido la oportunidad de comenzar.

Si bien todos los ganadores de The Voice firman un contrato de grabación, The Outsider informa que cada uno es único para el artista: “cada año, el ganador firma un contrato diferente con Universal. Consiguen el sello discográfico, pero su contrato difiere ‘según sus propias circunstancias y estilos musicales’. Es decir, no hay una configuración completa o un cronograma específico para dictar cómo cada artista lanza su música”.

En el caso de Sundance Head, le dijo a The Washington Post que desearía haber leído su contrato de grabación con más cuidado antes de firmarlo. Él recordó: “Es tan grueso como una Biblia, y solo quieres salir en la televisión. No sabes lo que dice. Podrían llevarse a tu hijo primogénito, no tienes idea”. Aunque tenía un abogado y su gerente revisaron el contrato, las cosas terminaron yendo mal para la esperanzada estrella del country. Head y los ejecutivos de Republic Records no pudieron ponerse de acuerdo sobre un sencillo para lanzar, ni un sello de Nashville. Terminaron separándose amistosamente, pero Head todavía estaba desilusionado.

Teniendo en cuenta las dificultades que muchos de los ganadores de The Voice están experimentando con sus contratos de grabación, no sorprende que The New York Post afirme que The Voice no ha producido una gran estrella en sus 10 años”.