Padre de Debanhi Escobar acusa de corrupción a fiscalía de Nueva León

La investigación por la desaparición y muerte de la joven, de 18 años, Debanhi Escobar en Nueva León, México, sigue generando controversia. Tras filtrarse en la prensa la segunda necropsia realizada a su cuerpo, la cual fue practicada de manera independiente y pagada por el padre de la joven, Mario Escobar, surgen confusos antecedentes entre la fiscalía y un medio de comunicación mexicano, que dejarían en evidencia la supuesta filtración del análisis por parte del ente estatal.

Hace pocas horas el diario El País y la conductora mexicana Azucena Uresti de Milenio Noticias, entregaron detallados antecedentes de la segunda necropsia realizada a Debanhi Escobar, donde se concluye que la joven fue abusada sexualmente y asesinada, tras ser golpeada con un objeto contundente. De acuerdo a Mario Escobar, esta información fue filtrada por la fiscalía del Estado de Nueva León, lo que afirma haber descubierto gracias a un mensaje de watsapp que le mandó por error la periodista Azucena Uresti a alguien de la fiscalía y a quien le solicitaba antecedentes del caso de su hija.

“Manifestamos una profunda tristeza por lo que pasa en este país. Cómo se manejan los medios de comunicación, cómo se maneja la Fiscalía General del Estado Nueva León. El periódico El País y la conductora Azucena Uresti acaban de filtrar una información de la necropsia que nosotros independientemente como familia solicitamos. Me he dado a conocer de las filtraciones que se hacen por parte de la conductora Azucena Uresti -una conductora respetable, con un medio de comunicación increíble, pero que me ha confirmado y me ha dado a conocer las filtraciones de la fiscalía de Nuevo León, y me pedía que yo le entregara la necropsia de mi hija. Desde hace 15 días estoy cuidando esa necropsia, para que no se filtrara. Hace unos momentos esta conductora me manda esta información, se equivocó. Me lo manda a mi solicitándome a alguien de ahí de adentro de la fiscalía de Nueva León lo siguiente: “Soy Azucena, hablamos esta tarde. ¿Por qué no quiere contestar el fiscal? yo siempre he ido al lado de la fiscalía a pesar de todo el desmadre”, señaló Mario Escobar mostrando una captura de pantalla del mensaje que la periodista Azucena Uresti le habría enviado por error a su celular.

“Minutos después se dio cuenta y lo borró. Afortunadamente en ese momento estaba con mi celular y capturé la imagen para dejar un antecedente. Es una pena enorme, me siento muy ofendido, yo con todo el cuidado y el debido respeto al proceso de mi hija. La cual me confirma que la mataron. Lo cual me confirma que la fiscalía de Nueva León está metida en esto. Ya se filtró por parte de la fiscalía esta segunda necropcia, que yo le confié para su estudio”

“Por algo la empresa de Azucena, de Millenium, tiene esa información, no sé cuanto paguen, no sé cuánto les cobren. No se qué está haciendo la fiscalía, en quien yo confié que iban a hacer las cosas bien. Tuvieron miedo. Le digo a la fiscalía de Nueva León por eso no les creen, porque son unos corruptos. Exijo al presidente López Obrador, exijo que se maneje esa palabra en Nueva León. Esto es corrupción en todos los niveles”, manifestó.

REVISA AQUÍ LAS DECLARACIONES DE MARIO ESCOBAR SOBRE LA FISCALÍA:

Mario Escobar lamentó que la primera necropsia realizada al cuerpo de su hija tan poco profesional. Cabe recordar que la necropsia practicada por la fiscalía descartó un feminicidio y concluyó que Debanhi había fallecido de manera accidental al caer a la cisterna de un hotel.

“Estas gentes tienen miedo de todo el mugrero que están haciendo. El proceso de la fiscalía era de 4 hojas, donde les faltaba mucha información. El fiscal reconoció que es un mugrero su necropsia, sin estudios como un posible feminicidio, ni estudios periciales de visceras, de sangre, pruebas toxicológicas y periciales relativos a un estudio serio de necropsia del cuerpo de mi hija. Esos estudios que no hicieron histopatológivos y estudios concernientes a protocolos relativos a feminicidios, así como estudios de toxicología,ADN, semen y de alcohol”, recalcó.

Finalmente, el padre de Debanhi hizo un sentido llamado a acabar con la corrupción. “Yo quiero la verdad y si con esa verdad tiene que caer más gente que caiga. Estamos hartos, cansados de tanta corrupción. No tenemos miedo, ya me quitaron a mi hija, ya la mataron, ya me esconden videos, ya no confío en la fiscalía de Nueva León, exijo que se haga una depuración de la fiscalía de Nueva León, exijo que si el fiscal o el vice fiscal es la gente que está filtrando esa información que se larguen, porque no merecen ser gente que esté lucrando con la gente de Nuevo León. Exijo a Azucena Uresti que salga y haga su declaración, tengo como 30 llamadas de ella, no le he contestado. Dinos la verdad, exijo que te abran una carpeta de investigación, exijo al diario El País que le abran una carpeta de investigación, y a todos los involucrados”, concluyó.