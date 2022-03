Pacho Herrera: ¿cómo reaccionaron los narcos a su homosexualidad en el cártel de Cali?

Hubo muchos personajes del cártel de Cali a los que seguir en la temporada 3 de Narcos, pero “Pacho” Herrera fue una de las personas más interesantes de la serie de Netflix. Los fans del personaje estarán felices de saber que aparece nuevamente en la segunda temporada de Narcos: México, que se transmitió en febrero de 2020.

La serie mostró a Herrera discutiendo abiertamente sobre su sexualidad y besando a un personaje masculino en la pista de baile (antes de ordenar el descuartizamiento de un hombre en motocicleta).

Le explica a un narcotraficante mexicano que su lealtad a los otros padrinos de Cali se debe en parte a que aceptaron su sexualidad después de que su padre lo repudiara.

En Narcos: México, aparece vestido con una camisa de seda en una fiesta organizada por el líder del cartel mexicano Félix Gallardo, se niega a pagarle los 200 millones de dólares que Félix dice que Cali le debe y lo reprende por la desastrosa decisión de asesinar y torturar al estadounidense agente de la DEA, Kiki Camarena. Era, advierte Herrera, malo para el negocio.

¿Pacho Herrera es un personaje real? ¿Qué tan precisa fue la representación? Narcos es una serie que se basa en hechos reales, pero a veces se desvía de ellos con fines dramáticos.

¿Cómo era Pacho Herrera?

Complex.com informa que el Helmer “Pacho” Herrera en la vida real “supervisó las muertes más espantosas del grupo”, y basa ese relato en los informes del periodista de investigación William Rempel, quien escribió el libro At the Devil’s Table: The Untold Story of the Insider Who Brought Down the Cali Cartel.

En su sitio web, Rempel escribe sobre Herrera: “Era el más joven y en mejor forma física de los cuatro padrinos, soltero y abiertamente homosexual. También encajaba en ciertos estereotipos homosexuales. Pacho tenía la empatía de un sacerdote, pero también dirigía el ala más brutal de sicarios (llamados sicarios) del cártel. Su mayor pasión, sin embargo, fue el fútbol. Construyó campos de calidad profesional con iluminación de estadio para su uso personal”.

El verdadero cártel de Cali era tan malo como se representa en la serie Narcos. Según los informes, la CIA incluso comparó al cartel con la KGB, y Cali controló el 80% del mercado mundial de cocaína en un momento dado. Durante un tiempo, el verdadero Herrera fue el tipo del cártel en Nueva York. “El cártel de Cali comenzó a apuntar a las ciudades estadounidenses por docenas”.

En cuestión de semanas, el cártel había enviado a Helmer ‘Pacho’ Herrera a la ciudad de Nueva York para establecer un centro de distribución formal, desde el cual controlaba numerosas ‘células’ recién formadas”, informa The Gentleman’s Journal. Sin embargo, como también muestra la serie, el narcotráfico se desplazó a la frontera entre Estados Unidos y México.

En 1995, The New York Times informó sobre el lujoso estilo de vida de Pacho, escribiendo: “Hasta el mes pasado, Helmer Herrera Buitrago podía relajarse en la bañera. Para pasear por la ciudad, podía elegir entre una flota de 70 autos, incluido un Mazda a prueba de balas equipado con persianas para permitir que sus guardaespaldas dispararan ametralladoras a los perseguidores”.

Su sexualidad fue un tema importante en la serie

Según Complex, “Pacho puede haber sido un monstruo sediento de sangre y la historia de salida del armario sobre la que reflexiona durante esta temporada no es exactamente color de rosa, pero la representación de Narcos de él es una parte importante de la representación LGBTQ en la televisión”.

CNN también habló del personaje y escribió: “La variedad de personajes es particularmente fuerte, con Alberto Ammann como un líder abiertamente gay del cártel, quien, a pesar de la época y el lugar, es completamente aceptado por lo que es”.

Según la publicación en español Atodomomento, en el libro La Patrona de Pablo Escobar, el periodista colombiano José Guarnizo describe a Herrera como “un inmigrante que pasó de ser un mecánico latino anónimo a uno de los miembros más ricos del cártel de Cali. Dice que Herrera fue “uno de los pocos homosexuales que escaló alto” en el mundo de los cárteles. Su verdadero nombre completo era Hélmer Herrera Buitrago.

Fue tiroteado en la prisión

Herrera fue asesinado en prisión. “Dos años después de entregarse a las autoridades colombianas, uno de los capos de la droga más infames del país fue asesinado a tiros esta mañana mientras jugaba fútbol en el patio de una prisión en las afueras de Cali”, informó The Washington Post en 1998. Herrera tenía 47 años cuando murió.

“El asesino disparó seis rondas de una pistola de 9 mm en la cabeza y el abdomen de Herrera durante un descanso en el partido de fútbol”, según The Post. No cumplía una sentencia muy larga, solo poco menos de siete años, informó The Post, identificando al asesino como un abogado que se identificó como Rafael Ángel Uribe Serna.

“Los funcionarios de la prisión dijeron que el hombre armado se acercó a Helmer ‘Pacho’ Herrera mientras jugaba fútbol en el patio de ejercicios, lo abrazó y luego le disparó en la cabeza”, informó la BBC en ese momento. Estados Unidos había intentado, sin éxito, extraditar a Herrera.