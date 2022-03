Rebecca Musser: contó en 2020 los abusos que sufría del líder sectario Rulon Jeffs

Durante un episodio de Dateline NBC de mayo de 2020, se examinó en profundidad la historia de Rebecca Musser contra Warren Jeffs, uno de los fugitivos más notorios del FBI.

Musser fue la decimonovena esposa del líder polígamo del FDLS, Rulon Jeffs y fue el testigo estatal clave contra el líder de la secta Warren Jeffs durante su juicio.

El episodio de Dateline NBC presentó entrevistas con Musser, su excompañero de clase Andrew Chatwin, el investigador privado Sam Brower y más. El episodio fue presentado por el corresponsal de NBC Keith Morrison.

Esto es lo que debe saber sobre Rebecca Musser:

1. Ella fue una de las esposas de Rulon Jeffs

Como miembro de la Iglesia Fundamentalista Polígama de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (FLDS), Musser creció creyendo que el propósito de una mujer era casarse y se vio obligada a casarse a los 19 años.

Fue la decimonovena esposa de Rulon Jeffs, de 85 años, y sufrió traumas y abusos sexuales hasta que él falleció en 2002.

“Me acababa de resignar al hecho de que este era mi destino y simplemente rendirme a él”, dijo Musser a Dateline. “Recuerdo caminar y pensar ‘Solo levántate y cumple con tu deber'”.

Después de la muerte de Rulon, su hijo Warren le dijo a Musser que tendría que volver a casarse, pero ella huyó antes de que pudiera llevarse a cabo el matrimonio.

2. Musser escapó escalando una pared

Una noche después de la muerte de Rulon, Musser decidió que ya había tenido suficiente y que era hora de escapar. Según el Daily Mail, usó la cobertura de la oscuridad para ocultar su escape.

Escaló el muro que rodeaba la casa de Jeffs, esquivó a los guardias armados apostados alrededor y huyó, sabiendo que la llevarían de regreso al complejo si la atrapaban mientras huía.

Musser hizo arreglos para que su hermano, que ya había escapado, la recogiera y la ayudara a comenzar una nueva vida fuera del recinto.

3. Ella fundó ClaimRED

Musser fundó Claim Red Foundation en agosto de 2013. La organización sin ánimo de lucro tiene como objetivo inspirar a las personas a reclamar sus derechos humanos, brindar educación sobre los mecanismos de manipulación, abuso y control.

Según la página de Facebook, la organización también ayuda a las personas a reconstruir sus vidas y redefinirse después del abuso y la opresión.

Usó la plataforma de la organización sin ánimo de lucro para hablar a nivel nacional en nombre de las víctimas de la trata de personas y abogar continuamente por los oprimidos y educar a las comunidades sobre las dificultades de millones en esclavitud e inspirar a las personas a cambiar el mundo.

4. Musser escribió un libro sobre su historia

Musser, junto con M. Bridget Cook, escribieron The Witness Wore Red: The 19th Wife Who Brought Polygamous Cult Leaders to Justice. El libro se publicó en 2013.

El libro recibió críticas positivas, incluida una de The Today Show, y también apareció en su segmento “Today Books”, así como en NPR, Secular News Daily y Publishers Weekly.

En 2009, la hermana de Muysser, Elissa Wall, publicó Stolen Innocence: My Story of Growing Up in a Polygamous Sect, Becoming a Teenage Bride, and Breaking Free of Warren Jeffs.

5. Ella tiene dos hijos

Musser ahora tiene dos hijos, Natalia y Kyle, con un hombre con el que se casó después de escapar. La pareja ahora está divorciada, pero Musser publica a menudo sobre sus hijos en Instagram.

En septiembre de 2019, escribió una publicación del Día Nacional de las Hijas a Natalia, escribiendo: “Uno de los mayores regalos de mi vida es ser mamá de esta hermosa, valiente, amorosa, amable, inspiradora, atrevida, aventurera, determinada, brillante, divertida niña, Natalia. Todos los días, ella me sorprende. Cada día, ella me inspira a ser mejor. Todos los días, estoy infinitamente agradecida por ella”.

También compartió una foto de ella y Kyle y escribió: “Todos los días, este chico guapo me inspira. Todos los días, estoy agradecida de ser su madre. Te amo, Kyle. Sin fin.”

El episodio de Rebecca Musser de Dateline NBC se transmitió en mayo de 2020.