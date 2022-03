Elissa Wall: la hermana de Rebecca Musser también reveló abusos

En un episodio de Dateline NBC de mayo de 2020, se examinó en profundidad la historia de Rebecca Musser contra Warren Jeffs, uno de los fugitivos más notorios del FBI. La hermana de Musser, Elissa Wall, también es entrevistada en el episodio.

Wall es una de los 14 hermanos de Musser, y se ha referido a su educación en la academia dirigida por la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (FLDS) como un “lavado de cerebro”.

El episodio de Dateline NBC presentó entrevistas con Musser, su excompañero de clase Andrew Chatwin, el investigador privado Sam Brower y más.

Esto es lo que debe saber sobre Elissa Wall:

1. Ella es un ex miembro de la Iglesia FLDS

Wall nació en una familia polígama en Salt Lake City, Utah y asistió a la Academia Alta administrada por FLDS junto con sus 14 hermanos. La madre biológica de Wall, Sharon Steed, fue la segunda de las tres esposas de su padre, y más tarde su madre fue reasignada para casarse con otro hombre.

Como miembro de la iglesia FLDS, se esperaba que Wall siguiera todas las órdenes, incluso casarse cuando tenía solo 14 años.

Gracias al “lavado de cerebro” durante su crecimiento, Wall creía que el matrimonio era el único propósito de una mujer, al igual que su entonces esposo Allen Steed.

2. La obligaron a casarse con su prima hermana

A la edad de 14 años, Wall se vio obligada a casarse con su primo hermano Allen Steed, que entonces tenía 19 años. Debido a sus creencias religiosas, se vio obligada a seguir adelante con el matrimonio, aunque se reunió con el líder Warren Jeffs para pedirle más tiempo o un marido diferente.

En abril de 2001, el propio Jeffs los casó, y Steed abusaba sexual y físicamente de Wall de forma rutinaria. Para cuando Wall tenía 17 años, había tenido cuatro abortos espontáneos y había dado a luz a un niño que nació muerto.

Después de cuatro años de matrimonio, comenzó a dormir en su camioneta y conoció a Lamont Barlow, entonces exmiembro de FLDS de 25 años, quien la convenció de dejar a su esposo y la iglesia para comenzar una vida con él fuera de allí.

Wall presentó cargos contra su exmarido Allen.

3. Wall publicó un libro sobre su historia

En 2009, Wall publicó Stolen Innocence: My Story of Growing Up in a Polygamous Sect, Becoming a Teenage Bride and Breaking Free of Warren Jeffs. Las reseñas del libro dicen que es “espeluznante y bastante conmovedor”.

El libro se ha convertido en un éxito de ventas del New York Times. En marzo de 2013 se imprimieron más de 400.000 ejemplares.

Wall usó seudónimos para la mayoría de las personas que aparecían en el libro, aunque mantuvo los nombres de los demandantes y algunos otros miembros de la iglesia.

4. Ella fue testigo estatal contra Warren Jeffs

Al igual que su hermana Rebecca Musser, Wall fue testigo estatal contra Warren Jeffs. En 2011, Jeffs fue condenado en Texas por cargos de agresión sexual no relacionados con su caso.

En 2005, Wall presentó una demanda multimillonaria contra FLDS, Warren Jeffs y UEP Trust con la intención de ayudar a otros miembros de FLDS a abandonar la comunidad.

En 2009, ofreció resolver la demanda por $308,000, la tierra en la que vive su familia y algunas otras propiedades.

Jeffs actualmente cumple cadena perpetua en una prisión de Texas después de ser declarado culpable de agresión sexual infantil.

5. Se postuló para el Concejo Municipal en 2019

En junio de 2019, Wall se postuló para un cargo público en Hilldale, Utah. Ella confirmó en ese momento que se había presentado para postularse para el Concejo Municipal de Hilldale.

“Espero representar a los residentes de Hildale como un futuro miembro del concejo municipal”, dijo a FOX 13. “Junto con el alcalde, el concejo y los ciudadanos, continuaremos trabajando juntos para ser resilientes, reconstruir y crear una visión para nuestro futuro.”

Fue una de los cuatro candidatos que se postularon para tres puestos en el concejo municipal. No ganó las elecciones.