Un video viral muestra a un oso persiguiendo a un esquiador por una pista de esquí. Ocurrió en Rumania y es la segunda vez desde enero de 2020.

Aquí está el video más reciente. Muestra al oso persiguiendo al esquiador, un instructor de esquí, que se mantiene por delante del animal salvaje. Finalmente, el oso se da por vencido y se introduce en el bosque sin alcanzar al esquiador.

VideoVideo related to viral: oso salvaje persigue a un esquiador y causa estupor – video 2021-03-12T12:05:59-05:00

Según ABC News, el incidente más reciente ocurrió en la estación de esquí Predeal, situada en las montañas de Transilvania de Rumania. Es la segunda vez desde enero que un oso es capturado en video persiguiendo a esquiadores rumanos en ese resort, y se cree que los dos osos que persiguen son hermanos.

La ministra de Medio Ambiente rumana, Barna Tánczos, dijo a UPI que las autoridades pueden reubicar al oso. Dijo que el país tiene una alta población de osos y las autoridades están tratando de encontrar una solución. La estación de esquí se encuentra en el centro de Rumanía.

Esto es lo que debes saber:

La persecución del oso en enero pasado también fue capturada en un video dramático

Bear chases skier down mountain in Romania | ABC NewsA skier in Romania had a lucky escape when he was chased by a brown bear down the slopes this week with onlookers saying the skier's quick thinking probably saved his life. Full story: abc7.com/bear-chases-skier-romania-skiing-brown-chase-down-ski-slope/10095671/ 2021-01-29T05:00:09Z

Otro video capturó una persecución de un oso en enero de 2020. El esquiador en esa persecución tiró su mochila, lo que pudo haber distraído al oso y le permitió escapar.

Según UPI, el video del oso de enero fue filmado por esquiadores que estaban sentados en una telesilla cuando ocurrió la persecución.

“Hizo un movimiento bastante bueno, que es realmente seguro cuando quieres alejarte del oso”, dijo Angel Somicu a ABC News. “Dejó caer su bolsa y, bueno, arrastraron al oso hacia la bolsa”.

Los esquiadores corrieron cuando se enteraron de que un oso perseguía a un esquiador. “La patrulla de esquí nos detuvo y nos dijo que había un oso al pie de la pendiente”, dijo Jenei. “Todas las personas que estaban allí bajaron sus esquíes y salieron corriendo de la pendiente”, informó ABC.

“El esquiador hizo lo correcto”, dijo a ABC News Ion Zaharia, portavoz de la policía en Brasov, Rumania. “El oso se distrajo con cosas dentro de su mochila. Estamos considerando reubicar al oso, que debería estar hibernando ahora, de todos modos, pero en los últimos años, tenemos más osos enfrentando a los esquiadores en el invierno”.

Un instructor de esquí filmó el video más reciente

Según ABC News, el instructor de esquí Adrian Stoica filmó el video más reciente. Le dijo al citado medio que estaba verificando las condiciones de la pista de esquí cuando el oso salió del bosque y comenzó a perseguirlo.

“Mientras esquiaba por la montaña, un oso apareció repentinamente en la pendiente y un grupo de al menos 15 esquiadores quedó atrapado en el lugar”, dijo a la red. “Les dije que trataran de ahuyentar al oso haciendo ruido y gritando. No funcionó”.

Añadió: “Agité los brazos lentamente, salí lentamente del grupo e hice que el oso viniera detrás de mí, ya que estaba muy cerca del grupo”, dijo. “Solo esperaba que el oso se cansara y volviera al bosque”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Destructivos incendios arrasan la Patagonia de Argentina – Fotos y Videos

Sigue a AhoraMismo en Instagram