Fatal tiroteo en el vecindario Edgewater de Miami deja un muerto: el reporte

Por estas horas el Departamento de Policía de Miami investiga un tiroteo desatado durante la madrugada de este jueves en un condominio de edificios del vecindario Edgewater y que dejó un muerto, según informaron fuentes policiales.

Freddie Cruz, comandante del Departamento de Policía de Miami, dialogó con NBC Miami y precisó que el fatal tiroteo tuvo ocurrió antes de las 2 a.m. dentro de un edificio ubicado cerca de la intersección de Northeast 26th Street y Biscayne Boulevard.

En declaraciones a la citada fuente, Cruz informó que los investigadores creen que una discusión en el vestíbulo del edificio condujo al tiroteo, cuya víctima es un joven de 20 años.

Deadly Shooting Investigated Inside Miami Apartment Building https://t.co/64ppriE6FG — NBC 6 South Florida (@nbc6) March 11, 2021

NBC Miami reporta que las autoridades policiales no han revelado la identidad del hombre fallecido.

Una persona detenida por el tiroteo en el vecindario Edgewater de Miami

🚨 Police are investigating a deadly early morning shooting that took place inside a Miami apartment. Miami Police Department Commander Freddie Cruz said the shooting took place just before 2 a.m. inside the building located near of Northeast 26th Street and Biscayne Boulevard. pic.twitter.com/ZPu3f8TSim — BugleMiami (@BugleMiami) March 11, 2021

NBC Miami agrega que la Policía de Miami llevó a cabo la detención de un sospechoso, pero aún no ha revelado información sobre esa persona ni se sabe si es un sospechoso de matar al hombre de 20 años en el vecindario Edgewater.

Los investigadores todavía están entrevistando a testigos, señala la misma fuente.

“Esto es muy poco común en esta área. No hemos tenido un homicidio en esta área durante mucho tiempo, por lo que es muy preocupante para nosotros”. declaró Cruz este jueves en una rueda de prensa.

DEVELOPING THIS MORNING: Miami police are investigating a shooting that left one man dead Thursday morning. https://t.co/2BnfiLdOoP — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) March 11, 2021

Y agregó: “Estamos entrevistando a algunos testigos, revisando las imágenes de la cámara, pero nuevamente, siempre necesitamos la ayuda de la comunidad para poder detener a la persona o personas responsables de este crimen violento”.

La cadena WPLG solicita que cualquier persona con información sobre este tiroteo se comunique con Crime Stoppers de Miami-Dade al 305-471-8477.

Detectives aseguran que no hay peligro en la zona y disponen un operativo especial en Edgewater

Today we are having our #Edgewater NET traffic safety detail

Our motormen and patrol officers will be in the area keeping our roadways safe. Please drive safely and be mindful of the speed limit 🤙😎#miamipolice #cityofmiami #safety #loveourcommunit pic.twitter.com/o7Gqe54oaB — Miami PD (@MiamiPD) March 11, 2021

A raíz del fatal tiroteo que resultó con la muerte de un joven de 20 años, el Departamento de Policía de Miami desplegó un operativo especial en el vecindario Edgewater para preservar la seguridad de los residentes e intentar dar con los involucrados en la balacera.

Mediante un video en el que el comandante Freddie Cruz oficia de vocero, la Policía de Miami anunció este operativo especial en la zona.

“Hoy tenemos nuestro retén de seguridad vial en #Edgewater. Nuestros motoristas y oficiales de patrulla estarán en el área manteniendo nuestras carreteras seguras. Conduce de forma segura y ten en cuenta el límite de velocidad #miamipolice #cityofmiami #safety #loveourcommunit”, reza el comunicado de la policía local en su cuenta de Twitter.

