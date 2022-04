Ordenan frenar ejecución de latina Melissa Lucio acusada por muerte de su niña

Este miércoles esta previsto realizarse la ejecución de la madre mexicana Melissa Lucio en el estado de Texas, acusada de haber matado a su hijita Mariah, de 2 años, en 2007, pero una Corte ordenó frenar el procedimiento. La mexicana es la única latina en Texas en el llamado corredor de la muerte a espera de la pena de muerte.

Así lo reportó la agencia de noticias EFE, donde se aseguró que la Corte de Apelaciones de Delitos Penales de Texas emitió la orden para posponer la ejecución de la mujer de 53 años, quien ha sido el centro de una enorme campaña de diferentes organizaciones que pedían revisar su caso, pues insisten en que la mujer es inocente y que su niña murió de manera accidental.

La Corte aceptó una solicitud de los abogados defensores de la mujer que pedían frenar la pena de muerte, a fin de que un tribunal inferior revise el caso y analice las nuevas pruebas que según ellos, demostrarían que la latina no es culpable de la muerte de su niña.

La agencia de noticias AP aseguró que la reclusa estaba programada para morir a través de inyección letal el miércoles.

A pesar de le férrea defensa que Melissa ha recibido, que incluso fue impulsada con un documental, los fiscales que llevan el caso aseguran que la pequeña fallecida, fue víctima de abuso, pero la mujer insiste en que la niña perdió la vida tras caer por una escalera, que le dejó heridas que la llevaron a su deceso.

Tras reportar la noticia, el noticiero Telemundo dijo: “Lucio está en el corredor de la muerte desde 2008 condenada por la muerte de su hija de 2 años, un crimen que ella niega haber cometido. La madre de 53 años y de origen mexicano iba a ser la primera latina en ser ejecutada en el estado.

Dentro de la defensa de la inocencia de Lucio se asegur que miembros del jurado que la condenaron a en el 2008 a la pena capital, afirman que si en aquel entonces hubiesen tenido las pruebas que hoy han salido a la luz, no habrían impuesto la ejecución.

“Este caso muestra que no se puede confiar en la pena de muerte en Texas (como medio) para proveer justicia para todos. Sabemos que es muy defectuoso y está plagado de errores humanos e inconsistencias”, dijo el legislador estatal demócrata Joe Moody, de acuerdo a la agencia EFE.