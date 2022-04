[VIDEO] Indignación por arresto de niño negro de 8 años por policía de Syracuse

Indignación ha causado la manera como un grupo de varios policías de Syracuse, al norte de la ciudad de Nueva York, arrestaron a un niño negro de solo 8 años por presuntamente haber robado un paquete de chips de una tienda. En la acción participaron tres uniformados.

Así se aprecia en un video que se esta haciendo viral, captado por un transeúnte, quien no solo filmó el impactante momento en el que se ve al menor llorando y temerosos siendo arrastrado por un policía, sino quien tuvo un enfrentamiento verbal con los uniformados por su acción violenta.

El incidente, que de acuerdo a ABC News, tuvo lugar en un vecindario al norte de Syracuse, ha generado todo tipo de críticas en redes sociales, por lo exagerada de la acción policial.

En el siguente artículo puedes ver el video, pero advertimos que puede resultar impactante para algunos lectores, y además contiene lenguage altisonante.

Instead of giving Foundational Black Americans tangibles that are owed to us, our elected officials (especially democrats) choose to fund race soldiers in these police departments, like these Syracuse PD officers who violently arrested a 10 yr old Black child for stealing chips pic.twitter.com/M71OJFapJ2 — Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) April 19, 2022

ABC News 7, destacó que el proceder de los policías ha vuelto a poner sobre la mesa el debate de la manera como la policía se relaciona con sus comunidades, como se escucha en el clip donde un hombre asegura que la policía solo viene a su vecindario para cometer actos como esos.

El hombre que filmó el video cuestiona muy molesto a los oficiales por arrestar a un niño tan pequeño como si fuera un “asesino”, sosteniendole sus brazos por la espalda.

Asimismo, un patrullero que se aprecia en el clip, le pide al hombre que se vaya del lugar, y defendió su proceder con el menor, asegurando que robó algo de una tienda.

El citado medio aseguró que tras conocerse las imágenes, la policía de Syracuse manifestó que está revisando el incidente, pero destacaron que el menor nunca fue arrestado.

La policía abrió una investigación para esclarecer lo que ocurrió, pero advirtieron que los oficiales en ningún momento esposaron al niño, como se puede observar en las imágenes, y tampoco lo llevaron a ninguna estacion policial ni levantaron cargos en su contra.

Por el contrario, la uniformada aseguró que tras el incidente, el niño, quien fue montado a un carro policial, fue llevado a casa de sus padres.

“Hay información errónea relacionada con este caso”, aseguró la policía de Syracuse en un comunicado. “El menor sospechoso de hurto no fue esposado. Fue colocado en la parte trasera de una unidad de patrulla donde lo llevaron directamente a casa. Los oficiales se reunieron con el padre del niño y no se presentaron cargos”.

La gobernadora de Nueva York Kathy Hochul criticó la acción y mencionó que como padre se sintió ofendida por la manera como se manejó la situación.