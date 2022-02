Ejecutarán a latina Melissa Lucio por muerte de su niña: Piden revertir decisión

Melissa Lucio es la madre latina que se encuentra en el llamado corredor de la muerte en el estado de Texas, como la única mujer hispana programada para enfrentar la pena de muerte el próximo mes de abril.

Y mientras las autoridades de ese estado siguen adelante con la orden de ejecución en su contra, crecen las voces que están pidiendo que se frene la orden de que se le practique la pena capital. La base de la solicitus es la presunta inocencia de la mujer y que fue condenada en un proceso donde no se le dieron las garantías para que se demostrara que no mató a su niña.

Así lo revelaron diferentes medios, como Noticias Telemundo, donde se aseguró que la familia de la mujer está haciendo lo humanamente posible para que el 27 de abril la mujer no sea ajecutada.





The State of Texas vs Melissa – Trailer State of Texas v. Melissa explores the life journey of Melissa Lucio, the first Hispanic woman to be sentenced to death in the state of Texas. For ten years she has been awaiting her fate, and now faces her last appeal. #TexasVsMelissa @TexasVsMelissa filmrise.com/film/the-state-of-texas-vs-melissa Available on Demand & Digital 10/20/2020 2020-08-19T15:49:52Z

Desde el principio la mujer ha defendido su inocencia, asegurando que ella no acabó con la vida de su hijita Mariah, de 2 años, sino que su muerte fue producto de una caída por las escaleras que sufrió la menor, pero las autoridades insistieron en que el cuerpo de la niña presentaba señales que dieron pie a pensar an abusos.

La decisión de que Melissa Lucio sea ejecutada se tomó en el 2008, y faltando menos de tres meses para que el Estado de Texas haga efectiva la ejecución, sigue creciendo una campaña a nivel nacional para que la mujer no sea sometida a la pena de muerte.

La manera como esta previsto que la hispana sea ejecutada, es a través de inyección letal.





Melissa Lucio | Everything You Need To Know About The Case Director of The State of Texas vs. Melissa, Sabrina Van Tassel argues for Melissa Lucio's retrial. More on The Lone Star Plate lonestarplate.show Sabrina Van Tassel is an investigative reporter, director and producer, and she joins us today for the second time to update us on the development of Melissa Lucio’s case, explored in her… 2022-01-26T19:38:54Z

“Mi hija es inocente”, fue el clamor manifestado ante noticias Telemundo por la madre de la mujer, llamada Esperanza, quien de la mano de la organización Death Penalty Action, está tratando de que la pena capital contra su hija se suspenda. “Ella no merece morir. Ella merece toda la vida”.

La citada organización ha estado tratando de presionar al fiscal del condado de Cameron, Luis Sáenz, para que se frene la ejecución, con la recolección de miles de firmas que están respaldando la petición.

Incluso un documental que fue creado sobre el caso de la mujer, titulado “The State of Texas vs. Melissa”, está tratando de ser usado como una poderosa herramienta para que se entienda más lo que pasó con la mujer y se piense en su inocencia.





THE ONLY WOMAN SCHEDULED TO BE EXECUTED IN 2022 – Melissa LUCIO the only woman scheduled to be executed in 2022, Melissa Elizabeth Lucio. her execution date is April 27, 2022. this day might change because of a stay of execution or any other circumstance that might warrant to stop her execution. Melissa was born on July 18, 1968. Melissa Elizabeth Lucio, was convicted of killing her… 2022-01-31T19:15:32Z

El grupo Inocent Project también está promoviendo que se eche atrás la condena contra Melissa y afirma que el Estado de Texas debe investigar a profundidad el reclamo de inocencia de la mujer.

“El nuevo fiscal de distrito del condado de Cameron, los tribunales, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas y el gobernador Abbott deben realizar una revisión significativa de la afirmación de inocencia de Melissa, las tácticas coercitivas utilizadas en su interrogatorio y las trágicas circunstancias de la muerte accidental de Mariah, antes de que se produzca una injusticia irreversible”, aseguró el citado grupo en su página online.

Abraham J.Bonowitz, director de la organización Death Penalty Action, reveló que se han reunido unas 30,000 firmas, donde le piden al fiscal que vea el documental “The State of Texas vs. Melissa”, dirigido por Sabrina van Tassel, que revela que no hay evidencia de que la hispana mató a su hija.

“No hay ningún tipo de prueba. Hay una mujer en el corredor de la muerte y no hay ni una sola persona que la haya visto pegar a su hija. Lo único que tienen es lo que llaman una confesión”, dijo a la agencia EFE la directora del audiovisual.

Tivon Schardl, abogadas de la acusada, destacó que la Fiscalía basó todo en una declaración coaccionada.

“Melissa Lucio se enfrenta a una ejecución inminente por un asesinato capital que nunca cometió”, dijo al Texas Observer “Melissa, una mujer inocente, se enfrenta a la ejecución en menos de 100 días porque un fiscal corrupto se basó en una declaración coaccionada por un Ranger de Texas demasiado entusiasta que acosó a una mujer traumatizada para dar una falsa confesión”.

La niña de Melissa murió en el 2007, y cuando llegaron al lugar los equipos de emergencia encontraron a la menor Mariah tirada en el piso boca abajo en la casa del Valle del Río Grande, donde vivía la acusada, con su esposo y sus otros 9 hijos.

La niña fue declarada muerta en el hospital con un brazo roto, moretones y una lesión en la cabeza, por lo que se inició una investigación por presunto homicidio.