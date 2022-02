Disparan en la cabeza a niña de 9 años en Houston: ¿Cómo ocurrió el crimen?

La violencia con armas de fuego sigue al garete en diferentes rincones de Estados Unidos, donde las cifras de criminalidad están por los cielos, tras la pandemia del COVID-19.

Y en el hecho más reciente de violencia armada registrado en la ciudad de Houston, Texas, la policía reportó que una niña de apenas 9 años de edad se convirtió en una nueva víctima, tras recibir un disparo en la cabeza abordo de un vehículo.

Así lo reportó el periódico NY Post, donde se aseguró que la pequeña fue baleada mientras iba con su familia hacia una tienda, en lo que ha sido descrito como un presunto ataque de ira por parte de un conductor.

9-year-old shot in head during suspected road rage shooting in Houston: cops https://t.co/wpKaE55l9o pic.twitter.com/1eVMYEvuzD — New York Post (@nypost) February 9, 2022

Las autoridades aseguraron que el hecho ocurrió este martes hacia las 9:00 de la noche, cuando la pequeñita se movilizaba en la parte trasera de un Chevrolet Tahoe, en compañía de sus padres y su hermano de 12 años.

Según datos suministrados por el citado periódico, aseguraron que al interior del vehículo del que provino el disparo se encontraban un hombre y una mujer.





HPD: Young girl shot in head by suspected road rage shooter while family heads to grocery store A 9-year-old girl was shot in the head Tuesday as her family was headed to the grocery store. Police are suspecting the shooting seemed from a road rage incident. 2022-02-09T11:22:10Z

De acuerdo al noticiero de televisión KHOU, la balacera se registró en inmediaciones de 9800 del Southwest Freeway, en la parte sur de la ciudad de Houston, cuando testigos vieron a dos autos corriendo a elevada velocidad en la Autopista del Suroeste

El medio manifestó que al ver a los dos autos corriendo, el vehículo donde viajaba la niña trató de alejarse, pero terminó en medio de ambos autos, haciendo que el conductor de un GMC Denali blanco disparara contra la camioneta de la familia.

“Condujeron y comenzaron a disparar contra el Tahoe y, lamentablemente, una niña de 9 años recibió un disparo en la cabeza”, aseguró el teniente de la policía de Houston, Ronald Willkens. “Vamos a hacer todo lo posible para encontrar a estas personas”.

Tras el disparo de la niña, el conductor del Tahoe paró en una gasolinera Shell en el 7402 Fondren, hasta donde llegó la policía tras recibir una llamada de emergencia.

Al sitio llegaron paramédicos, quienes trasladaron a la niña al Texas Children’s Hospital, donde fue intervenida quirúrgicamente. Hasta el momento no se ha revelado información adicional sobre el estado de la menor.

Sobre el incidente, la policía reveló tambien que la mamá, el papá y el hermano de la niña no sufrieron ninguna herida.

Hasta el momento se desconoce la identidad del agresor, pero la policía describió el auto desde el que se produjo el ataque, como un Denali, que tenía flechas en sus luces intermitentes traseras.