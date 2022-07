Ohio: Vecina heroína salva a familia de un voraz incendio en su casa – VIDEO

Una familia de 11 integrantes que vive en Fairfield, Ohio, se salvó de la muerte a principios de este mes, cuando una vecina llamó a su puerta en medio de la noche para informarles que su casa estaba en llamas, y ellos no se habían percatado del fuego.

“¡Chicos, el garage está en llamas!”, se escucha decir a Haily Strong, en el video captado el 5 de julio por la cámara del timbre del hogar y que se viralizó en los últimos días.

Strong vio el fuego alrededor de la 1 a.m. y condujo hacia él, sin saber quién estaba en la casa o quién vivía allí, según informa TODAY.

Josh Ellis y Brittany Downing, los dueños de la casa que se estaba incendiando, estaban en la cama, mientras que sus nueve hijos también estaban dentro de la casa, sin darse cuenta de que había estallado un incendio. Llamativamente, los detectores de humo no se activaron.

Gracias al aviso a tiempo de Strong, todos lograron escapar de la casa sin lesiones.

“Ese es un ángel”, dijo Ellis sobre Strong, tras convertirse en una auténtica heroína

La reacción a tiempo de Strong evitó lo que podría haber sido una verdadera tragedia en la casa donde viven Ellis, Downing y sus nueve hijos.

“Ese es un ángel”, dijo Josh Ellis, el padre de familia, en diálogo con WLWT. Y agregó: “Ella salvó a nuestra familia, no hay exageración en eso. Se quedó y salvó a nuestra familia. Quiero decir, la casa estaba en llamas”.

Brittany Downing, en tanto, consideró que sin el aviso de Strong, el futuro de la familia podría haber sido otro. “Todos los demás resultados que podrían haber ocurrido si ella no se hubiera detenido y tocado la puerta”, dijo Downing, mientras su voz temblaba, en diálogo con la citada cadena de noticias. “No sé si él y yo estaríamos aquí hoy para los niños”, pronosticó.

“No sabía cuántas personas había en la casa, y mucho menos si había tantos niños”, dijo Strong, durante una entrevista para WLWT.

Strong y la familia se reunieron por primera vez desde el incendio

A pesar de ser vecinos en Fairfield, Ohio, Strong no conocía a la familia de Ellis y Downing. Sin embargo, el siniestro que estuvo a punto de terminar en tragedia los unió más que nunca y ahora se tratan como si fueran conocidos de toda la vida.

“Eres un ángel, te juro que lo eres”, dijo un miembro de la familia mientras abrazaba a Strong, según cita WLWT.

“Fue realmente hermoso. Me sorprendió la cantidad de emoción que sentí. Obviamente, estaba feliz de poder ayudarlos y sacarlos bien, pero fue genial verlos en persona”, aseguró Strong.

