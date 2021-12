El obituario cargado de humor de Renay Manel Corren se hace viral: ¿qué decía?

Renay Mandel Corren era una mujer de Texas cuyo obituario, en la que su hijo la describe como una “matriarca pelirroja, fértil y obscena”, se ha vuelto viral.

El obituario se publicó en el periódico Fayetteville Observer de Carolina del Norte. Declaró que una “dama judía campesina de talla grande murió en El Paso”, Texas, el 11 de diciembre de 2021. El obituario se burlaba, de una manera amorosa, de los muchos vicios de Corren, al tiempo que elogiaba sus muchos talentos.

En una noticia posterior, el Observer reveló que el hijo de Corren se llama Andy y es “un nativo de Fayetteville que ahora vive en el norte del estado de Nueva York, trabajando como gestor de talentos y escritor”. Esa noticia revela que Corren murió a los 84 años.

“Una vida vivida con indulgencia es algo para celebrar”, dijo Andy Corren al periódico.

Esto es lo que necesita saber:

El obituario humorístico rindió homenaje a Corren, revelando que ella lo había “pateado”

El obituario comenzó con un giro humorístico.

“(…) Tengo noticias para ti: la matriarca pelirroja, fértil y obscena de una familia judía-mexicana-campesina estadounidense en expansión ha petado”, se lee.

El obituario se burlaba del amor de Corren por el jamón y la puntuación crediticia.

“Esta no fue una buena noticia para los muchos hijos, nietos y bisnietos que le sobreviven a Renay Mandel Corren, muchos de los cuales incluso conocía y, a su manera, amaba. Habrá mucho duelo en los muchos lugares glamorosos en los que se arruinó: McKeesport, PA, el lugar de nacimiento de Renay y donde se enamoró por primera vez del jamón y del ateísmo; Fayetteville y Kill Devil Hills, NC, donde están enterrados los sueños, la calificación crediticia y el matrimonio de Renay; y por supuesto Miami, FL, donde los padres, tíos, tías de Renay y las esperanzas eternas de todos los fanáticos de los Miami Dolphins están enterrados bastante profundamente. Renay fue precedido en la muerte por Don Shula”, dijo.

Según su hijo, “a menudo frustrada por la cultura asfixiante y conservadora del sur, Renay dirigió su mente voraz hacia el frente doméstico, convirtiéndose en una madre modelo que se queda en casa, una supermamá, en realidad, la perfecta dama, voluntaria, aficionada panadera”.

Ella le dijo a la gente que era una jugadora de cribbage de primer nivel, “era una profesional que mentía mucho”.

Doreen DeJayne, una amiga de Corren, le dijo al Observer que Corren la había ayudado en un momento de necesidad. “Ella no me conocía, pero aun así me ayudó”, dijo DeJaynes al periódico. “Ella recibió mi corazón y mi lealtad desde el principio”.

Su hijo escribió que Corren vivió una vida “obscena”

“Pero, en el lado positivo, Renay no cocinaba, no limpiaba y también tenía una mala relación con el dinero. Esto es en lo que Renay era excelente: teñir sus raíces rojas, manicura semanal, bromas sucias, pescar en el muelle, liar porros y comprar revistas sucias. Decía que las leía por los artículos, pero la inmunda libertad de expresión era en realidad lo que le gustaba a Renay. La suya fue una vida obscena”, dice el obituario.

Su hijo se sorprendió de que no muriera antes.

“Pensamos que Renay no podía ser asesinada. La gente lo intentó. Mucho. Renay ha estado jugando con la muerte durante décadas, pero siempre golpeándola y esquivándola. La Covid no pudo matar a Renay. Tampoco la neumonía dos veces, las infecciones, los coágulos de sangre, el cáncer de mama dos veces, dos mastectomías, dos recesiones, múltiples quiebras, el matrimonio con un sargento mayor mujeriego, un divorcio en los 70, seis hijos y una cesárea”, prosigue el obituario.

Puede leer el obituario completo aquí.

En su página de Facebook, Corren publicó fotos que la mostraban sonriendo mientras disfrutaba del tiempo con sus seres queridos.

Ella escribió que “Estudió en la Universidad de Miami” y “Vive en El Paso, Texas”. Estaba divorciada y era de McKeesport, Pennsylvania. Su publicación más visible es sobre máquinas sacaperras online y dice: “¡Acabo de ganar el BOTE! ¡Hoy va a ser un gran día!” De hecho, la mayoría de sus publicaciones tratan sobre juegos online. También declaró en una publicación sobre libros que le gustaban los “thrillers y misterios”.

En 2012, escribió sobre política, diciendo: “Sí, soy una demócrata liberal y eso no es nada de lo que presumir en estos horribles años políticos. Nací en una familia judía democrática dura y me lavaron el cerebro cuando crecí. Leí el New York Times desde que tenía unos 10 años y me suscribí a la publicación durante muchos años. (…) Mis amigos del Tea Party (ya saben quiénes son) se refieren al NYT como los New York Slimes y empiezo a estar de acuerdo con ellos. También leo el Washington Post”.

Reflexionó sobre escribir una autobiografía. “Acabo de terminar el segundo libro de 50 Shades of Grey y estoy a punto empezar el tercero. Siempre pensé que si escribía mi autobiografía incluiría la razón por la que leo tanta basura”, escribió. “Pasé mucho tiempo en la casa de mi abuela Mandel cuando era niña. Mi tío Myer o “Dash”, como lo llamaban, vivió con la abuela después de regresar de la Segunda Guerra Mundial. Tenía una habitación cómoda con una enorme cama de plumas y muchas almohadas de plumas de ganso y tan pronto como se iba a trabajar temprano en la mañana, me tiraba en su cama y me apropiaba de su material de lectura muy inapropiado. Dash leía revistas de “crímenes verdaderos”, muy explícitas con imágenes también. Empecé a leerlos a los 7 años y a los 9 ya no leía libros para niños”.