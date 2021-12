[VIDEO] Adam Janne: utiliza un tanga como mascarilla en pleno vuelo y es expulsado

Adam Jenne es un hombre de Cape Coral, Florida, que fue expulsado de un vuelo de United por usar un tanga como mascarilla.

El video, que se ha vuelto viral, muestra a Jenne usando una tanga de mujer de color rojo brillante en su rostro mientras toma asiento.

El incidente ocurrió en el vuelo 1750 de United Airlines desde Ft. Lauderale a Washington D.C. El incidente fue capturado en video, que puede ver más adelante en este artículo. Jenne vestía una remera de “Let’s Go Brandon” en ese momento; esa es la frase eufemística que la gente usa para criticar al presidente Joe Biden. Significa “que se joda Joe Biden”.

Según NBC, Jenne ahora tiene prohibido volar con United.

Esto es lo que necesita saber:

Jenne cree que usar mascarillas en los aviones es una tontería





Play



Florida Man challenges mask policy on flight by wearing women's underwear on his face A Cape Coral man tells us he was kicked off United Airlines flight Wednesday morning because he was wearing women's underwear as a face mask. 2021-12-16T03:42:48Z

Jenne le dijo a Fox4 que usaba la ropa interior femenina como mascarilla porque piensa que usar una mascarilla en los aviones es “una tontería”, pero que de todos modos quería cumplir con la regulación federal.

“Él argumenta que se cubrió la nariz y la boca y cumplió con las pautas de la TSA”, según informó la estación de televisión.

“No hay nada más absurdo que tener que usar una mascarilla y luego pedir comida y sacártela. La mejor manera de ilustrar ese absurdo es usando ropa interior de mujer en mi cara”, dijo Jenne, según Fox4.

“Creo que la mejor manera de ilustrar lo absurdo es con lo absurdo”, dijo Jenne a NBC-2. Jenne le dijo a esa estación de televisión que ya había hecho la broma antes.

“Cada vuelo ha tenido reacciones diferentes por parte de la tripulación de vuelo”, dijo Jenne a NBC-2. “Algunos lo respetaron, otros se lo tomaron mal”.

Se eliminó el perfil de LinkedIn de Jenne. El caché dice que ha trabajado como “Asesor judicial en Sport Surfaces”. La página de Facebook de Jenne también parece haber sido eliminada.

A Jenne le dijeron que “no cumplía con el mandato de la mascarilla”





Play



“Tendrás que bajar del avión. No te vamos a dejar viajar ”, dice una asistente de vuelo en el video, que se ha vuelto viral.

“¿Por qué?” respondió Jenne.

“No estás cumpliendo con el mandato de la mascarilla”, dice el asistente de vuelo.

En otro punto del video, el asistente de vuelo dice: “No podemos permitirle viajar”.

“¿Entonces no puedo volar porque esto no vale?” pregunta Jenne.

Otro pasajero luego se enfrenta a un asistente de vuelo diferente en el video.

“¿Lo acaban de expulsar por llevar esta mascarilla?” pregunta el pasajero.

“Señor, no sé qué está pasando”, dice la asistente de vuelo, diciéndole al hombre que se vuelva a poner la mascarilla.

“El cliente claramente no cumplió con el mandato federal de mascarillas y apreciamos que nuestro equipo haya abordado el problema en tierra antes del despegue, evitando posibles interrupciones en el aire”, dijo United Airlines a Fox4.

El sitio web de United les dice a los viajeros: “La ley federal requiere que todos los viajeros de 2 años o más usen una mascarilla sin orificios de ventilación o aberturas que cubra completamente la nariz y la boca. Las máscaras deben usarse en el aeropuerto y durante todo el vuelo. También entre bocado y sorbo si los viajeros están comiendo o bebiendo. A los viajeros que no usen sus mascarillas en el aeropuerto o a bordo se les puede negar el transporte, estar sujetos a multas y también podrían perder sus privilegios de viaje en futuros vuelos de United”.