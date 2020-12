El presidente Obama opina sobre la vacuna contra el COVID-19. ¿Se la pondría?

Hoy, el presidente Barack Obama grabó una entrevista con el presentador de SiriusXM, Joe Madison, para promocionar sus nuevo libro de memorias, A Promised Land.

President Obama on African American Doubt About the COVID-19 VaccineHear more from SiriusXM Urban View on our app! Click here for your trial subscription: https://siriusxm.com/yt/freetrial Subscribe to SiriusXM on YouTube: http://www.youtube.com/siriusxm Connect with SiriusXM Online Facebook: http://www.facebook.com/siriusxm Twitter: http://www.twitter.com/siriusxm Instagram: http://www.instagram.com/siriusxm #SiriusXM #Sirius #SXM 2020-12-02T19:22:27Z

Cuando se le preguntó acerca de los afroamericanos que podrían estar escépticos sobre obtener una vacuna COVID-19 dados los experimentos médicos pasados en la comunidad, el presidente Obama dijo que él mismo “absolutamente” tomaría la vacuna:

La gente como Anthony Fauci, a quien conozco y con quien he trabajado, confío completamente. Entonces, si Anthony Fauci me dice que esta vacuna es segura y que puede vacunar, sabes, inmunizarte contra el COVID, absolutamente, la tomaré … Y le prometo que cuando esté hecha para personas con menos riesgo, la tomaré. Puede que termine haciéndolo en televisión o filmando, solo para que la gente sepa que confío en la ciencia, y en lo que no confío es en contagiarme por COVID. Creo que a este punto, particularmente en la comunidad afroamericana, somos – afroamericanos, hispanos, nativos americanos – tenemos los índices de muerte más altos por esto, y estamos más expuestos y más vulnerables, en parte porque tenemos muchas condiciones preexistentes. Entiendo, históricamente, todo lo que se remonta a los experimentos de Tuskegee y demás, por qué la comunidad afroamericana tendría cierto escepticismo. Pero el hecho es que las vacunas son la razón por la que ya no tenemos poliomielitis. Y son la razón por la que no tenemos un montón de niños muriendo de sarampión, viruela y enfermedades que solían diezmar a poblaciones y comunidades enteras. Entonces, ya sabes, creo que es importante que la gente siga las pautas que se van a emitir.

Obama aplaude a la administración electa Biden-Harris por adherirse a los datos científicos y médicos

El expresidente recalcó estar muy orgulloso del trabajo que hizo su administración durante la pandemia del H1N1 ya que ayudó a crear un manual de estrategias para pandemias que compartieron con la administración de Trump y que según le dijo Obama a Madison “ignoraron por completo”.

Obama expresó optimismo por el trabajo de la próxima administración de Biden-Harris y su plan de aplicar mayor enfasis en la ciencia y la medicina. A principios de noviembre el presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris compartieron un plan de siete puntos para controlar la pandemia de COVID-19. Según Live Science, las politicas mencionadas incluyen

Aumento en pruebas diagnósticas, e invertir en nuevas tecnologias que ofrecen resultados instantáneos

Aumento en suministro nacional de equipos de protección personal

Mejor orientación de los CDC para las comunidades

Distribución eficaz de vacunas

Un Grupo de Trabajo para Disparidades Raciales y Étnicas que abordará las disparidades raciales en los programas de salud pública y de ayuda económica

Restablecer la unidad asesora para la preparación de pandemias establecida en la era de Obama

Mandatos de máscaras a nivel nacional

¿Quiénes recibirán la vacuna primero?

Un grupo de 15 expertos del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en ingles) se reunió virtualmente el martes para asesorar a los CDC sobre quienes deben recibir las vacunas del COVID-19 primero ya que las reservas son limitadas. Discusiones anteriores habían insinuado que los primeros grupos en recibirlas serían los trabajadores sanitarios, seguidos por residentes de hogares de ancianos y otras instituciones de cuidado a largo plazo. Dicha propuesta fue aprobada 13 a 1, informó NBC News . Se espera que las vacunas de Pfizer y Moderna estén lista para finales de diciembre. Ambas requieren administración de doble dosis.