COVID-19: Expertos asesoran a los CDC sobre quiénes deben recibir la vacuna primero

Un grupo de 15 expertos del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en ingles) se reunió virtualmente este martes para asesorar a los CDC sobre quienes deben recibir las vacunas del COVID-19 primero ya que las reservas son limitadas. Discusiones anteriores habían insinuado que los primeros grupos en recibirlas serían los trabajadores sanitarios, seguidos por residentes de hogares de ancianos y otras instituciones de cuidado a largo plazo. Dicha propuesta fue aprobada 13 a 1, informó NBC News. Se espera que las vacunas de Pfizer y Moderna estén lista para finales de diciembre. Ambas requieren administración de doble dosis.

Eventualmente el comité volverá a reunirse para determinar cual grupo sería el próximo en recibir la vacuna. Estos podrían ser trabajadores esenciales, personas con un alto riesgo de enfermedad grave por COVID-19 por condiciones preexistentes, y personas de 65 años o más. El orden de prioridad será determinado por el estado usando una formula que calcule la población adulta.

Con sus recomendaciones, el ACIP busca cumplir varias metas, entre ellas disminuir el número de muertes y las enfermedades graves tanto como sea posible, preservar el funcionamiento de la sociedad, reducir la carga adicional que la enfermedad tiene sobre las personas que ya enfrentan disparidades, y aumentar la posibilidad de que todos disfruten de la salud y el bienestar.

Una vez aprobadas por el director de los CDC, las recomendaciones se harán publicas. Aunque muy recomendable, los estados no están obligados a adherirse a estas medidas.

¿Cuántas vacunas estarán disponibles?

Según informó el New York Times , Pfizer y Moderna, las dos farmacéuticas a punto de recibir aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en ingles) han estimado que tendrán suficiente vacunas para vacunar a no más de 22.5 millones de estadounidenses. Según la Oficina del Censo , el sector de salud y asistencia social cuenta con más de 20 millones de empleados, mientras que The Times reportó que 3 millones de personas viven en hogares de ancianos. Esto implica que las vacunas podrían ser racionadas en las primeras etapas.

Cada estado últimamente tomara la decisión de quienes obtendrán prioridad para recibir las vacunas de doble dosis. Las autoridades federales tienen planeado enviar 6,400 dosis a los estados inmediatamente reciban aprobación de la FDA.

La recomendación del AICP se fue a voto sin tener una vacuna aprobada

El procedimiento habitual es tener una vacuna aprobada antes de que el comité lleve a voto sus recomendaciones. Pero tomando en cuenta la fecha límite del viernes para que los estados realicen sus pedidos iniciales para la vacuna Pfizer el AICP decidió congregarse urgentemente el martes y proceder con el voto.

Expertos de los CDC aseguran que el apresuramiento por introducir una vacuna no implica el relajamiento de las medidas de seguridad. “Vamos a mantener un estándar extremadamente alto para monitorear la seguridad, después de que se autorice una vacuna y cuando se implemente de manera más amplia”, dijo la Dra. Nancy Messioner, directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los CDC durante el panel de discusión el martes

Las medidas de seguridad cuenta con varios componentes, incluyendo un nuevo enfoque llamado V-SAFE, que monitorea a los primeros receptores de la vacuna Covid-19 con mensajes de texto y en línea encuestas, informó NBC News.