Invitan a personas LGBTQ de Florida a que se muden a Nueva York: ¿Por qué?

La controvertida ley “Dont’Say Gay”, firmada la semana pasada por el gobernador de Florida, Ron De Santis, que prohíbe que en las escuelas de kinder y en los primeros grados de primaria, hasta tercero, se impartan clases sobre orientación sexual, ha generado rechazo en diferentes sectores, al considerarla discriminatoria y un retroceso en los derechos de la comunidad LGBTQ.

Y dentro de las voces más fuertes que se han manifestado en contra de la normativa, criticada también por el propio presidente Biden, está la del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, quien además de mostrar su oposición ante la ley de Florida, aprovechó para invitar a los miembros de la comunidad LGBTQ del Estado del sol que se sientan afectados por el efecto de la nueva norma, que se muden a Nueva York.

Así lo manifestó el Alcalde de la Gran Manzana en una conferencia de prensa, en la que dijo que a diferencia de Florida, en Nueva York se respeta y valora que cada quien diga lo que quiera y se promueve la defensa de los derechos LGBTQ desde los primeros grados de la escuela.





“Soy el alcalde de la ciudad de Nueva York, pero tengo un mensaje para la comunidad LGBTQ+ de Florida: vengan a una ciudad donde pueden decir y ser quienes quieran”, comentó Adams, de acuerdo al periódico El Diario NY, donde además mencionó que la norma nueva de Florida es totalmente arbitraria.

“El proyecto de ley ‘No digas gay’ de Florida es la última guerra cultural vergonzosa y extremista dirigida a la comunidad LGBTQ+. Hoy les decimos a las familias que viven con miedo a esta discriminación patrocinada por el Estado que siempre tendrán un hogar en la ciudad de Nueva York (…) Escucha, te queremos en Nueva York. Ven aquí”, comentó Adams.





“Esta es la ciudad donde estamos orgullosos de hablar sobre cómo se puede vivir en un entorno cómodo y no ser acosado, no ser abusado, no solo como adultos sino también como joven”, afirmó el Alcalde. “A otras personas les gusta ocultar su color. A nosotros nos gusta mostrar nuestro color y ese es el arcoíris que representa a esta comunidad”.

El mandatario de la Ciudad de Nueva York reveló también que como una manera de que el mensaje de apoyo a la comunidad LGBTQ de Florida llegue y se muestre el rechazo de los neoyorquinos a la norma, se iniciará una campaña publicitaria en medios digitales y redes sociales, mostrando que la Gran Manzana le abre las puertas a quienes deseen mudarse ahora.





La ley entrará en vigor en julio próximo y tanto el gobernador de Florida como los republicanos que la promueven insisten en que la norma no es discriminatoria contra la comunidad gay sino una manera de que los padres tengan discrecionalidad para manejar asuntos de orientación sexual en los años más pequeños de los niños.