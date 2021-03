Alerta de Tsunami en Nueva Zelanda por dos potentes terremotos – Videos

Parte de Nueva Zelanda está bajo alerta de Tsunami por dos potentes terremotos que sacudieron a la segunda isla en importancia y tamaño de Oceanía, según comunicaron en las últimas horas desde la Agencia Nacional de Manejo de Emergencias (NEMA, por sus siglas en inglés) de aquel país.

Según los reportes de NEMA, el primero de los sismos registrados este jueves en Nueva Zelanda fue de escala 7,2 y sacudió la región este de North Island. En consecuencia, dicho organismo emitió una primera alerta de Tsunami.

“Se esperan inundaciones costeras (inundaciones de áreas terrestres) en áreas bajo amenaza terrestre y marina”, tuiteó NEMA ante el primer sacudón.

The Guardian informa que la ciudad principal más cercana al epicentro es Gisborne, con una población de aproximadamente 35.500 habitantes. A las personas cercanas a la costa desde Cape Runaway hasta Tolaga Bay se les dijo que evacuaran.

“Espero que todos estén bien, especialmente en la costa este, que habrán sentido toda la fuerza de ese terremoto”, publicó en Instagram Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, tras el primer terremoto.

Usuarios de las redes sociales compartieron videos de cómo vivieron el terremoto en distintas partes de la región afectada.

Hasta el momento no se reportaron víctimas fatales por el fenómeno natural, según las autoridades locales.

“Ya no hay una amenaza de tsunami por este terremoto”, confirmó por su parte el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC), consignado por The Guardian.

Pese a la cancelación de la advertencia de Tsunami, la NEMA aconsejó a aquellas personas de la franja desde Cape Runaway hasta Tolaga Bayde que se refugien en sitios con altura.

Sin embargo, NEMA reportó otro violento sismo de escala 7.4 en cercanías a Kermadec Islands y la advertencia por un posible Tsunami volvió a transformarse en el gran temor de los residentes.

Un segundo terremoto ocurrido en cercanías a las Kermadec Islands volvió a encender las alarmas de Nueva Zelanda por un posible Tsunami, que según NEMA podría afectar al norte de la Costa Este de North Island.

Según el reporte de dicho organismo, la nueva alerta de Tsunami rige desde Bay of Islands hasta Whangarei.

This map shows the areas under a tsunami activity advisory (The East Coast of the North Island from the BAY OF ISLANDS to WHANGAREI). There is no tsunami threat in all other areas. pic.twitter.com/5ExTEiw9N1

Además, aclaran que este segundo sismo de escala 7,4 “es un terremoto diferente al terremoto de Hikurangi a las 2:27 A. M. -el primero del día antes mencionado-“.

El último reporte de NEMA hasta el momento señala: “ADVERTENCIA DE TSUNAMI emitida tras el terremoto de Kermadecs. Las personas cercanas a la costa desde BAY OF ISLANDS hasta WHANGAREI, desde MATATA hasta TOLAGA BAY y GREAT BARRIER ISLAND deben MUDARSE INMEDIATAMENTE al terreno elevado más cercano, fuera de todas las zonas de evacuación de tsunamis, o lo más tierra adentro posible”.

TSUNAMI WARNING issued following Kermadecs earthquake. People near coast from the BAY OF ISLANDS to WHANGAREI, from MATATA to TOLAGA BAY, and GREAT BARRIER ISLAND must MOVE IMMEDIATELY to nearest high ground, out of all tsunami evacuation zones, or as far inland as possible

— National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) March 4, 2021