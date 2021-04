Nueva York quiere que vacunados no se quiten todavía la máscara: ¿Habrá multas?

El martes los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) revelaron la buena noticia de que las personas que estén completamente vacunadas contra el COVID-19, pueden dejar de usar máscaras cuando estén al aire libre. Y aunque el organismo federal destacó que incluso pueden juntarse con otras personas al aire libre con un escaso riesgo, la Ciudad de Nueva York hizo un llamado a que la gente no baje la guardia y que por el contrario, incluso si ya recibieron las dosis necesarias de la vacuna, sigan usando cubrebocas.

Ese fue el llamado que hizo el alcalde de la Ciudad, Bill de Blasio, tras advertir que a diferencia de otros lugares del país, donde hay menos densidad de población, andar sin máscara en las calles de Nueva York puede ser riesgoso.

De Blasio advirtió, según reportó el periódico El Diario NY, que su llamado no pretende pasar por encima de lo dictado por los CDC, pero insistió en que es su sugerencia para los neoyorquinos.

“Somos uno de los lugares más densamente poblados de todo el país, y la gente aquí aprendió a través del dolor que vivimos (durante la pandemia) a ser inteligentes y cautelosos, y queremos mantener vivo ese instinto. Aunque la nueva norma diga que no se tiene que usar máscaras, nosotros con seguridad le vamos a seguir recordando a las personas que es mejor seguir usándolas cada vez que se pueda, incluyendo en el exterior”, comentó el mandatario, advirtiendo que no pretende psar por encima de las decisiones que cada quien tome.

