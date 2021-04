En 100 días comenzará camino a la normalidad tras COVID: Dr. Fauci anunció

Han pasado más de 12 meses desde que la pandemia del COVID-19 comenzó a golpear con ferocidad a Estados Unidos, dejando hasta hoy más de 587,384 muertes y casi 33 millones de contagios reportados.

Y justo cuando la Administración Biden ha logrado administrar más de 200 millones de vacunas en los primeros 100 días de su gobierno, una buena noticia aparece en el horizonte: en 100 días más, las cosas entrarán en el camino a la normalidad.

Así lo aseguró el Dr. Anthony Fauci, experto epidemiólogo de la Casa Blanca, quien en diálogo con Newsy dijo que si los estadounidenses siguen vacunándose de manera activa, podría iniciar la ruta hacia el otro lado de lo peor de la pandemia.

Las declaraciones esperanzadoras del Dr. Fauci señalan que finalmente las cosas podrían empezar a retomar la ruta para llegar a algo parecido a lo que se vivía antes de que estallara la pandemia del coronavirus.

Dr. Fauci says we could be on a "real pathway, recognizable pathway towards normality" by the end of President Biden's next 100 days, but slowing vaccine demand and hesitancy pose challenges. https://t.co/O9niQHkOdX

— Newsy (@Newsy) April 27, 2021