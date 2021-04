Encuesta revela desconfianza ante vacuna COVID de Johnson & Johnson

La vacuna contra el COVID de Johnson & Johnson volvió a recibir el respaldo de las autoridades de salud de Estados Unidos, que luego de casi dos semanas de haber recomendado poner en pausa su aplicación, nuevamente manifestaron que la dosis es secura y efectiva. El viernes, tras realizar investigaciones por los 15 casos de coágulos que presentaron mujeres como efectos adveros, una de las cuales murió, los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) y la FDA (Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos) dieron de nuevo el aval a J&J y se reanudó el proceso de aplicación de ese medicamente.

Y aunque los dos organismos expertos en salud insistieron en su comunicado, que los coágulos de sangre reportados son eventos “muy raros” (15 en 7 millones de vacunados) y dieron su visto bueno a la vacuna de Johnson & Johnson, ahora existe una enorme desconfianza sobre esa inyección.

Así lo reportó The Hill, donde se aseguró que la mayoría de personas que no se han vacunado en Estados Unidos no están dispuestas a dejarse poner la vacuna Johnson & Johnson.

El citado medio apoyó su informe, en los resultados de una encuesta de Washington Post-ABC News, publicados este lunes, donde el 73%, es decir más de 7 de cada 10 personas, afirmó no estar dispuesto a ponerle el brazo a Johnson & Johnson.

La citada encuesta mencionó que solamente el 22% no tendrían problema en ponerse la dosis de J&J.

Asimismo, ABC News agregó que tan solo un 46% cree que la vacuna de Johnson & Johnson es segura, muy por debajo de la confianza que han generado otras inyecciones como Pfizer y Moderna, que cuentan con 73 y 71% de imagen alta de seguridad.

New polls have found that fewer than half of Americans see the Johnson & Johnson vaccine as safeNew polls from ABC News and the Washington Post have found that fewer than half of Americans see the Johnson & Johnson coronavirus vaccine as safe. As well, it found that 73% of those not yet vaccinated said they were unwilling to accept a Johnson & Johnson shot. Dr. Becker says he thinks it is… 2021-04-26T16:14:04Z

ABC News agregó que a nivel general, 1 de cada 4 estadounidenses, lo que representa el 24%, no está dispuesto a ponerse ninguna vacunas disponible contra el COVID. Y un 16% manifiesta su oposición total a vacunarse.

En el caso de los hispanos, son la población con mayor desconfianza ante la vacuna de J&J. El 53% de los adultos la ve como insegura.

A pesar de las dudas suscitadas tras la pausa que se hizo en la aplicación de la vacuna COVID de Johnson y Johnson, el Dr. Anthony Fauci , experto epidemiólogo de la Casa Blanca, se mostró confiado en que lo ocurrido con J&J no afectará la percepción que quienes no se han vacunado tengan de las inmunizaciones disponibles.

Expertos insisten en que la vacuna de J&J contra el COVID-19 es segura y eficaz | Noticias TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. Después de que se reanudó la aplicación de la vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19, el doctor Anthony Fauci habló sobre su seguridad. Además, el doctor Ilan Shapiro explica que el riesgo de sufrir trombosis por recibir la vacuna es muy pequeño. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUBSCRIBETE: bit.ly/TLMDNoticiasYT… 2021-04-26T11:51:11Z

“Creo que, a largo plazo, lo que veremos, y probablemente lo veremos pronto, es que la gente se dará cuenta de que nos tomamos la seguridad muy en serio. Estamos tratando de combatir el grado de indecisión sobre las vacunas que aún existe. Y una de las verdaderas razones por las que la gente tiene dudas es la preocupación por la seguridad de la vacuna”, mencionó Fauci en diálogo con “This Week” de ABC.