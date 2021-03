Nueva York aprueba legalización de la marihuana: Legislatura estatal dio luz verde

Luego de una larga batalla legislativa que duró varios años, este martes 30 de marzo del 2021, Nueva York aprobó la legalización de la marihuana. Tanto el Senado como la Asamblea estatal dieron luz verde al uso recreacional del cannabis en todos los rincones del estado de Nueva York para personas mayores de 21 años.

Ahora solo falta que el Gobernador, Andrew Cuomo, firme la ley, sobre la que ya ha manifestado su apoyo, lo que convertirá a Nueva York en el estado número 15 de todo Estados Unidos en despenalzar el uso de la marihuana y promover la creación de una industria a su alrededor.

Sin embargo, no quiere decir que no habrá sanciones penales por posesión de grandes cantidades o venta ilícita de la hierba, pues hay límites.

Si Nueva York regula el uso de la marihuana, ¿Qué cambiaría? | Noticias TelemundoVideo oficial de Noticias Telemundo. Nacho Lozano explica qué permitiría esta ley, qué pasaría con las personas que tienen cargos vinculados al producto y cuáles beneficios podría traer la aprobación. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUBSCRIBETE: bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Noticias Telemundo es un proveedor líder de noticias para los hispanos de EE.UU. Sus galardonados espacios de noticias,… 2021-03-29T13:37:46Z

La noticia fue reseñada por CNBC News, donde se aseguró que tanto la Asamblea como el Senado estatal, de mayoría demócrata, votaron a favor de la legalización de la marihuana, promovida a través de la ley de Regulación e Impuestos sobre la Marihuana (MRTA).

NY Lawmakers Reach Deal To Legalize Recreational MarijuanaNew York State lawmakers have reached an agreement to legalize recreational marijuana, a key priority of Gov. Andrew Cuomo. The deal comes with the budget deadline just days away; CBS2 political reporter Marcia Kramer has the story. 2021-03-24T21:19:33Z

El articulado aprobado, considerado un triunfo para las minorías (latinos y negros) de Nueva York, que por años fueron criminalizadas y reciberon condenas excesivas por el uso de la marihuana, despenaliza el consumo de la hierba en adultos, fomenta un plan de alivio para minorías raciales, ordena la eliminación de récord criminal por su uso, en los historiales criminales y establece la creación de una oficina para la regulación del cannabis.

New York Agrees To Legalize Recreational Marijuana | NBC News NOWNew York State lawmakers are on the verge of a deal to legalize adult recreational marijuana. Legalization would eventually generate $3.5 billion a year in economic activity, according to estimates by Gov. Cuomo’s office. NBC News’ Ben Popken reports. » Subscribe to NBC News: nbcnews.to/SubscribeToNBC » Watch more NBC video: bit.ly/MoreNBCNews NBC News Digital is… 2021-03-30T11:59:51Z

CNBC News destacó que la aprobación de la legalización de la marihuana se dio con abrumadora mayoría en ambas cámaras legislativas. En el Senado hubo 40 votos a favor y 23 en contra, mientras que en la Asamblea estatal 100 legisladores apoyaron la ley con sus votos y 49 lo rechazaron.

Citado por CNBC News, el gobernador Cuomo se mostró complacido de que la legalización de la marihuana se haya logrado, y destacó que por mucho tiempo su criminalización atacó a latinos y negros. A pesar de que un sondeo hecho por el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York entre 2015 y 2016 demostró que el 24% de los neoyorquinos blancos aseguraron haber usado marihuana, contra el 14% de los negros y el 12% de los latinos,el 94% de los arrestos de la policía por consumo de marihuana eran hispanos y afroamericanos, lo que evidenciaba, según activistas, la desproporción con perfil racial con la que el NYPD trataba el consumo de hierba.

My statement on the legislation passed tonight by the NYS Legislature to legalize adult-use cannabis: pic.twitter.com/CqYs6oLWTn — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 31, 2021

“Durante demasiado tiempo la prohibición del cannabis se dirigió desproporcionadamente a las comunidades de color con duras penas de prisión y después de años de arduo trabajo, esta legislación histórica brinda justicia a las comunidades marginadas durante mucho tiempo, adopta una nueva industria que hará crecer la economía y establece importantes guardias de seguridad para el público”, dijo el gobernador Cuomo en un comunicado, anoche. “Espero poder convertir esta legislación en ley”.

El periódico El Diario NY aseguró que la senadora de Manhattan Liz Krueger, impulsora de la ley, advirtió que con la norma aprobada se borrarán los record criminales pasados de todos aquellos que enfrentaron problemas con la justicia e incluso cárcel por tener “dosis personales”.

.@NYSenate is finally taking steps to legalize the sale, growth, & adult-use of cannabis while ensuring the communities of color disproportionately affected by the War on Drugs receive the justice they have long deserved. Thank you @LizKrueger ! See my full statement below: https://t.co/XmCBy81uOp pic.twitter.com/KJIuHn1ekI — Jessica Ramos (@jessicaramos) March 30, 2021

El citado periódico aclaró que se seguirá sancionando a quien tenga más de 3 onzas de flor o 24 gramos de cannabis concentrado, no a quienes tengan menos y también se permitirá tener seis plantas de marihuana maduras y seis inmaduras en una casa, no más de eso. Pero sin importar el número de plantas que se tenga, no podrá haber más de cinco libras.

Today, the @NYSA_Majority passed the MRTA, which doesn't just legalize marijuana, it invests in education, in our communities, creates jobs and importantly it rights the wrongs of decades of laws that disproportionately targeted people of color. https://t.co/6FIFxrPRxU — Carl E. Heastie (@CarlHeastie) March 31, 2021

El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, dijo en Twitter: “Hoy la mayoría de la Asamblea aprobó la ley MRTA, que no solo legaliza la marihuana, sino que invierte en educación, en nuestras comunidades, crea empleos y, lo que es más importante, corrige los errores de décadas de leyes que se dirigieron desproporcionadamente a las personas de color”.

Se estima, de acuerdo a datos de CNBC, que el negocio de ventas legales de marihuana generarán unos $350 millones de dólares cada año por concepto de impuestos, al tiempo que servirán para crear 60,000 empleos nuevos.

