North Miami Beach no vacunará contra el COVID-19 a turistas

Anthony DeFillipo, alcalde de la pequeña localidad de North Miami Beach, desmintió que el municipio vaya a vacunar contra el coronavirus a turistas.

Tal como lo indicó el diario Miami Herald, el alcalde tuvo que hacer esa aclaración luego de un “mal entendido” tras una entrevista que concedió el pasado viernes y en la que se originó la noticia sobre vacunación para turistas que llegaran a esa localidad del sur de Florida.

NEW: The mayor of North Miami Beach said he has worked with Latin American consulates to get tourists vaccinated in his city, seemingly in violation of state rules. Now he's walking it back, but his words have already spread like wildfire. w/@taveljimena https://t.co/RqOV5czcYj

— Aaron Leibowitz (@aaron_leib) April 26, 2021