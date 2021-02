Niño de 6 años y su padre mueren en incendio en Nueva York: Gemelo está herido

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) reportó que en medio de una conflagración que tuvo lugar en el condado de Queens, el lunes, perdieron la vida un niño de 6 años de edad y su padre, un hombre de 65 años.

Así lo dio a conocer el periódico New York Post, donde se afirmó que el incendio se registró hacia la 1:10 a.m. en una casa localizada en el vecindario de Flushing, donde residen muchos inmigrantes latinos y asiáticos.

Según el citado medio, las llamas comenzaron en el primer piso de la vivienda de dos plantas, y en cuestión de minutos consumió el primer piso de la casa, ubicada en la calle 157 con avenida 46.

Las víctimas mortales que dejó la conflagración fueron identificadas como Stephen Blumling, de 65 años y Shawn Blumling, de 6 años.

Al llegar al lugar a atender la emergencia, los bomberos encontraron al niño y a su padre en estado inconsciente en una recámara ubicada en la parte de atrás de la edificación.

Las autoridades declararon muertos a los dos en el sitio de la escena, pero otro niño de 6 años, quien es hermano gemelo del pequeño que falleció, logró ser rescatado con vida.

El niño fue llevado de urgencias al Centro Médico Jacobi, y según informó el periódico El Diario de NY, los médicos lo atienden por quemaduras de segundo grado, tanto en las manos como en su cara.

En la casa también se encontraba la mamá de los niños, una mujer de 42 años, quien sobrevivió y no fue auxiliada en el hospital.

Se informó además que otras cuatro personas que vivían en la segunda planta de la casa incendiada pudieron escapar cin daños a su bienestar.

El New York Post informó que dos bomberos de los 70 rescatistas que acudieron a atender la emergencia, resultaron con heridas leves.

Los socorristas desplegados en el área necesitaron de más de una hora para poder controlar las llamas.

Un vecino del lugar le dijo al New York Post que cuando el incendio empezó sonó como “un avión pasando sobre la casa”.

Hasta el momento se desconoce cuál fue la causa que desató las llamas.

Este nuevo incendio se registra solo un par de días después de que en New Jersey otra conflagración acabara con la vida de una niña de 11 años y su hermanito, un bebé de 8 meses, a quien intentó rescatar, como lo reseñó el noticiero abc7.

El medio informó que el incendio ocurrió en la ciudad de Jersey City, y según datos de la Fiscalía de Hudson, la pequeña de 11 años murió en el sitio del incendio, mientras que su hermanito fue declarado muerto en un centro asistencial al que fue trasladado de urgencias.

