Niño de 6 años mata a tiros a su hermanito de 5 años: ¿De dónde sacó el arma?

Las autoridades del estado de Pensilvania reportaron el asesinato de un niño de tan solo 5 años de edad,quien perdió la vida luego de que su hermanito mayor, de 6 años de edad, le disparara con un arma de fuego.

Así lo aseguró el noticiero de televisión CBS Pittsburgh, donde se aseguró que la muerte del menor tuvo lugar el lunes en la noche, en momentos en que los dos hermanitos se encontraban junto a otro niño en una habitación, de su casa en Pensilvania, sin supervisión de ningún adulto.

Informes de la policía revelaron que el incidente ocurrió en Penn Hills Township, en la cuadra 100 de Prescott Drive, cuando el mayor de los hermanitos accionó un arma que no se encontraba asegurada.





Victim In Deadly Penn Hills Shooting Identified The child who was shot and killed has been identified as 5-year-old Connor Wolfe, KDKA's Briana Smith reports. 2021-11-23T10:33:26Z

La oficina del médico forense del condado de Allegheny aseguró que el hecho se registró a eso de las 5:30 pm, e identificó a la víctima como Connor Wolfe.

En diálogo con la prensa, el teniente Venerando Costa, vocero del Departamento de Policía del condado de Allegheny, lamentó lo sucedido y reveló que la tragedia se presentó en una de las habitaciones de la parte de atrás de la vivienda.

“Había niños jugando en el dormitorio de atrás cuando uno de los niños recibió un disparo”, dijo el uniformado, agregando que al parecer el padre del niño muerto tenía el arma involucrada en el hecho con los documentos reglamentarios en orden.





La policía de Penn Hills reportó además que el niño de 5 años murió en el Hospital Infantil UPMC de la ciudad de Pittsburgh hacia las 6:30 p.m, donde fue trasladado por los paramédicos, pero los doctores no lograron salvarle la vida.

5-year-old boy fatally shot by sibling, 6, in Pennsylvania home https://t.co/RfqOxjSOGT pic.twitter.com/f42GsxAAyY — New York Post (@nypost) November 24, 2021

Action News 4 no reveló datos sobre los padres de los menores involucrados en el incidente mortal, pero revelaron que han estado colaborando con la investigación.

Se espera que en las próximas horas la Oficina del Fiscal de Distrito revele una determinación sobre los cargos que el incidente generará

En diálogo con la prensa, vecinos de la familia, quienes se identificaron como Alfred y Shari Robinson aseguraron que conocían a los niños, quienes solían jugar con sus nietos, pero criticaron a los padres de los menores, por no almacenar de manera segura su arma de fuego.

#BREAKING: Penn Hills Police confirm someone was shot on Prescott Drive.

One person has been taken to the hospital. @WTAE pic.twitter.com/8Rk3rFuovn — Kalea Gunderson – WTAE (@KaleaGunderson) November 22, 2021

“Estas armas tienen que estar bajo llave. Los niños no lo saben. Creen que son juguetes. Tienen que estar bajo llave porque esto es lo que termina pasando”, dijo Shari Robinson.