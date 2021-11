Matan de un balazo a niño de 1 año en California: ¿Quién mató al bebé?: [Foto]

En un hecho lamentable que nuevamente vuelva a levantar preocupación sobre el uso indiscriminado de armas de fuego en el país, un niño de apenas 1 año de edad se convirtió en la víctima más reciente de la violencia armada, en hechos ocurridos en el estado de California.

El menor asesinado fue identificado por las autoridades de la ciudad de Oakland como Jasper Wu, quien al parecer recibió el impacto de una bala perdida, mientras dormía en el asiento de la parte trasera del automóvil en el que viajaba con su familia.

Así lo reveló el periódico NY Post, donde se aseguró que la muerte del bebé ocurrió el sábado en horas de la tarde, cuando el Lexus blanco de su familia se desplazaba por la autopista Interestatal 880.

Tras percatarse de lo sucedido, la madre del menor, quien conducía el carro, lo llevó de emergencias al hospital, donde fue declarado muerto por los daños que le ocasionó el balazo que recibió en la cabeza.

Los primeros informes de las autoridades, que cerraron parte de la autopista, señalan que al parecer se registró un fuego cruzado donde una de las balas mató al niño, pero el ataque no tenía como objetivo al menor ni a su familia.

“La evidencia recolectada en el lado norte de la autopista puede indicar que las víctimas no fueron atacadas y el pasajero niño fue alcanzado por una bala perdida”, aseguraron las autoridades de caminos en un comunicado, según el Post, donde agregaron que hasta el momento no s ehan realizado arrestos por el crimen del menor.





ABC 30 también reseñó la muerte del menor, de quien agregó que tenía 23 meses de nacido, e informó que para recordar al niño y a manera de protesta, familiares y vecinos del pequeño se tomaron el lunes parte de la Interestatal 880 de Oakland, donde murió.

También revelaron que al momento de la muerte del pequeño, en el mismo vehículo viajaban además de su madre, su tía y varios primos, quienes estaban regresando a casa en Fremont, California.

Asimismo, se reportó que que la bala ingresó al vehículo por el parabrisas delantero.

En diálogo con KGO-TV , la madre del bebé, identificada como Cherry An, se refirió a su niño como un “muchachito increíblemente bueno”, y lamentó que en vez de celebrarle el cumpleaños número 2 a su hijo, ahora esta preparando un funeral.

“Jasper era un niño tan maravilloso que nunca causaba preocupación. Era tan inteligente y siempre un niño tan maravilloso para mí”, dijo la mujer, originaria de China, quien agregó que el padre del pequeño estaba viajando desde Shanghai a San Francisco. “Esta es una gran pérdida para nosotros. No podemos aceptar su partida.

Quiero llamar a la comunidad si estaba en la carretera 880. Por favor, denos cualquier información que puedan tener”.

Citada por ABC 30, la alcaldesa Lilly Mei aseguró que no abandonarán a la compungida familia del bebé.

“No toleraremos esto en términos de violencia para nuestras familias. Necesitamos ser solidarios juntos y sentir una profunda simpatía por la familia en este momento”, dijo la mandataria.

El concejal de la ciudad de Oakland, Noel Gallo, lamentó el aumento de víctimas por la violencia con armas.

“La realidad es que esto es una locura. Lo veo todos los días, la actividad de las pandillas ha aumentado, especialmente cuando se trata de los más pequeños, el familiar de alguien, es inaceptable”, dijo Gallo.