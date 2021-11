Esposo mata a puñaladas a su mujer en caso de divorcio: Dijo que fue una profecía

En un crimen escabroso, ocurrido en la ciudad de Vancouver, en el estado de Washington, un hombre acabó con la vida de su esposa, asegurando que la mató como parte de una profecía que estaba cumpliendo.

Así lo reveló el periódico NY Post, donde se aseguró que la víctima, identificada como Mónica Murrah, falleció tras ser atacada por su marido a puñaladas, en hechos ocurridos en la casa de la mujer el domingo pasado.

La policía llegó hasta la residencia donde ocurrió el crimen el domingo, a eso de las 10:40 a.m. y de acuerdo a los uniformados, se encontraron con el hombre con un cuchillo ensangrentado en sus manos.

El citado medio manifestó que familiares de la mujer asesinada criticaron el proceder de las autoridades, pues ella había solicitado una orden de restricción contra su esposo, de quien se haba separado, protección que le fue negada. La pareja adelantaba los trámites de divorcio en la corte.

Woman stabbed to death after she's denied restraining order against estranged husband https://t.co/vlM3sbgrMS pic.twitter.com/4hGU9TpeGV — New York Post (@nypost) November 12, 2021

La policía destacó, de acuerdo a los registros judiciales del caso, que el presunto asesino, identificado como Michael Murrah, de 45 años, se refirió a su mujer como la “bestia estelar” e insistió que sus acciones para asesinarla fueron motivadas para poder “cumplir una profecía”.

En el reporte que recogió las declaraciones del presunto homicida, se agregó que el sujeto llegó a la casa en la que antes había convivido con su esposa, con una Biblia en la mano, haciendo reclamos a la víctima.

“Michael dijo que se puso en contacto con su esposa y le habló con una Biblia en la mano”, agregaron los oficiales en el informe policial. “Michael dijo que más tarde mató a su esposa a ‘sangre fría’, afirmando que la apuñaló varias veces en el área de su cuello… dijo que mató a la bestia estelar para cumplir una profecía”.

El Post aseguró que en varias ocasiones la mujer había denunciado que tenía miedo de que su esposo hiciera algo contra ella o contra su hijo de 8 años, pero la orden de restricción para garantizar que su marido no se acercara, pedida al tribunal, nunca le fue otorgada.





Play



Woman stabbed to death after she’s denied restraining order against A Washington state man allegedly stabbed his estranged wife to death months after a court denied her a permanent restraining order against him. Cops claimed in court records that Michael Murrah, 45, called the victim “starbeast” to authorities and said he killed her to “fulfill a prophecy.”Murrah showed up Sunday with a Bible in his… 2021-11-12T04:23:33Z

La mujer, quien había narrado a las autoridades que el sujeto la había intentado estrangular en el pasado a ella y a su niño, había revelado a la corte además que el sujeto seguía persiguiéndola e incluso manifestó que amenazó con suicidarse, según compartieron medios.

“Una vez incluso agarró un cuchillo grande y se sentó afuera de nuestra habitación amenazando con suicidarse. Me aterroriza si lo hace, ¿y si nos mata a mí y a nuestro hijo también?”, declaró la mujer.

Murrah deberá enfrentar cargos de asesinato en primer grado, y permanece detenido bajo una fianza de $2 millones de dólares. La próxima cita en la corte será el 19 de noviembre.

Según el sitio Oxygen, los hechos se dieron en el 2400 de F Street, y la policía arribó tras recibir una llamada de un ataque con arma.

Sobre las heridas de la mujer, el mencionado sitio aseguró que fueron mayormente puñaladas en el cuello y dijo que el niño de 8 años, quien se encontraba en casa al momento del ataque, resultó ileso.